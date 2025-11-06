«Έβραζε» ο Μουρίνιο: «Δεν τρέφω και πολλή αγάπη για τον διαιτητή»

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και του Ζοσέ Μουρίνιο ηττήθηκε από τη Λεβερκούζεν με 0-1, συνεχίζοντας την πολύ κακή πορεία στο Champions League, όπου ακόμα αναζητεί τους πρώτους πόντους της.

Μετά το παιχνίδι, ο «Special One» δέχτηκε ερώτηση για τη διαιτησία του Ιταλού Σιμόνε Σότσα, για τον οποίο ανέφερε ότι δεν τρέφει πολλή αγάπη, ενώ πρόσθεσε ότι ο τρόπος που «σφύριξε» επέτρεψε τους Γερμανούς να παίξουν με αντιαθλητικό τρόπο.

Οι δηλώσεις του Μουρίνιο μετά την ήττα της Μπενφίκα

«Δεν τρέφω και πολλή αγάπη γι’ αυτόν. Όσον αφορά τα περιστατικά στο παιχνίδι. Δεν θέλω να το συζητήσω πολύ, ειδικά επειδή ήμουν μακριά. Δεν μου αρέσει να διαμαρτύρομαι για να διαμαρτυρηθώ, αλλά για όλη την αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξαν. Συνήθως λέω ότι όταν μια ομάδα έχει αντιαθλητική συμπεριφορά, υπάρχει μόνο ένας ένοχος: ο διαιτητής. Είναι σπάνιο να βλέπεις έναν διαιτητή να δίνει κίτρινη κάρτα σε έναν τερματοφύλακα στο πρώτο ημίχρονο. Την δίνουν μόνο στο 89ο λεπτό. Μετά υπάρχει ένα φάουλ, κατεβαίνουν, αναγκάζοντας το παιχνίδι να σταματήσει. Αλλά δεν ασχολούμαι με περιστατικά στο ίδιο το παιχνίδι, ίσως να μην συνέβη τίποτα το ιδιαίτερο και να μην υπήρξαν κραυγαλέα λάθη. Αλλά όλοι έχουμε ευθύνη στο παιχνίδι. Και το άσχημο μέρος του σημερινού παιχνιδιού είναι ότι η ευθύνη βαρύνει όσους το επιτρέπουν», δήλωσε ο Μουρίνιο.

Παρά την ήττα, ο Πορτογάλος τεχνικός εμφανίστηκε ικανοποιημένος με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα του, καθώς θεωρεί ότι ήταν καλύτερη στο χορτάρι, όμως της έλλειψε το γκολ.

«Η απόδοση ήταν καλή, ολοκληρωμένη, αυτό που την κάνει να μην είναι ακόμη πιο ολοκληρωμένη είναι η έλλειψη γκολ. Τα πράγματα που κάναμε καλά ήταν πράγματα που είχαμε προετοιμαστεί να κάνουμε καλά. Η ήττα είναι απογοητευτική και δεν υπάρχει επιστροφή, αλλά ήταν ένα πολύ, πολύ καλοπαιγμένο παιχνίδι. Είπα στους παίκτες ότι αν παίξουμε έτσι και σκοράρουμε γκολ, σε 10 παιχνίδια θα χάσουμε μόνο ένα. Το οποίο ήταν σήμερα…», ανέφερε.