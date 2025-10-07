Νέα κόντρα Μουρίνιο με δημοσιογράφο: «Θες να μου πεις πόσα βγάζεις;» (vid)

Μετά την ισοπαλία της Μπενφίκα απέναντι στην Πόρτο, ο Ζοσέ Μουρίνιο ήρθε σε αντιπαράθεση με δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τα χρήματα που ξοδεύει η ομάδα για τον ίδιο και τους παίκτες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Πορτογάλο τεχνικό για τις απολαβές του στην Μπενφίκα και όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, ο «Special One» δεν δίστασε να απαντήσει με δηκτικό τρόπο…

Ο διάλογος του Μουρίνιο με τον δημοσιογράφο

Δημοσιογράφος: «Η Μπενφίκα ξοδεύει πολλά χρήματα για να σε έχει».

Μουρίνιο: «Πόσα βγάζεις; Θέλεις να μου πεις;»

Δημοσιογράφος: «Δεν ήθελα να δείξω ασέβεια με αυτήν την ερώτηση».

Μουρίνιο: «Ούτε εγώ. Εσείς πάντα ανησυχείτε για το πόσα βγάζει ο διπλανός».

🗣️ Reporter: «Benfica is spending a lot of money to have you.» 🗣️ Mourinho: «How much do you make? You want to tell me?» 🗣️ Reporter: «I didn’t disrespect you.» 🗣️ Mourinho: «So neither did I. You guys always worry about how much the neighbour gets.» pic.twitter.com/gL2jvrBpuM — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 6, 2025

Η Μπενφίκα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 3η θέση της Liga Portugal με 18 βαθμούς μετά από οκτώ αγωνιστικές, στο -4 από την κορυφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες μέρες νωρίτερα, είχαν διαρρεύσει οι οικονομικές λεπτομέρειες του συμβολαίου του Μουρίνιο με τη Μπενφίκα. Όταν μάλιστα είχε ρωτηθεί ξανά για το θέμα, μετά την ισοπαλία 0-0 με την «ελληνική» Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαΐδόπουλου είχε απαντήσει πως «αν έμενα σπίτι μέχρι τον Ιούνιο, θα έβγαζα περισσότερα χρήματα από το να δουλεύω στην Μπενφίκα».