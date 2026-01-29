Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
- Ειρήνη Κουμαριανού: Τι θυμάται η εγγονή της, 13 χρόνια μετά από το θάνατο της ηθοποιού
- «Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
- Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Φοβερά πράγματα στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι αετοί της Λισαβόνας επικράτησαν της βασίλισσας με 4-2 και προκρίθηκαν στα play offs του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στις καθυστερήσεις (90+8).
Σπουδαία εμφάνιση για το σύνολο του Ζοσέ Μουρίνιο, σε μία βραδιά που και ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε σε εύστοχη εκτέλεση σε πέναλτι, ενώ μοίρασε και ασίστ. Εκτός οκτάδας έμεινε η Ρεάλ.
Η Μπενφίκα παρόλο που ήταν μπροστά στο σκορ, χρειάζονταν νίκη με 2 γκολ διαφορά, προκειμένου να «κλειδώσει» την πρόκρισή της στην 24άδα.
Σαν από μηχανής θεός, ο τερματοφύλακας Ανατόλι Τούρμπιν, σε φάουλ που κέρδισε η Μπενφίκα, ο Μουρίνιο έδωσε εντολή στον γκολκίπερ να ανέβει στην αντίπαλη εστία, εκεί ο κίπερ των «αετών της Λισαβόνας» σκόραρε με κεφαλιά και «έγραψε» το τελικό 4-2, πετώντας έτσι εκτός 24άδας τη Μαρσέιγ!
Δείτε το βίντεο με τη μεγάλη πρόκριση της Μπενφίκα
Οι «μερένχες» για να μείνουν εκτός οκτάδας, χρειάστηκε το γκολ του Άλισον Σάντος στο 90’+4, με το οποίο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε τεράστια νίκη στο «Σαν Μαμές» επί της Μπιλμπάο με 3-2 και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ (7η θέση).
- Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
- Τα γκολ και τα highlights από την 8η αγωνιστική της League Phase του Chapmpions League (vids)
- Μεντιλίμπαρ: «Δουλεύουμε και έρχονται τα αποτελέσματα»
- Μαρτίνς: «Χαρίζουμε την πρόκριση στον κόσμο μας» (vid)
- Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στα play offs του Champions League
- Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
- Έσε: «Δείξαμε πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο»
- Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις