Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών της Μπενφίκα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.
Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη συνεχίζει να ακούγεται όλο και πιο έντονα στην αγορά, καθώς η φετινή του σεζόν με την Μπενφίκα δεν περνάει απαρατήρητη, μιας και ο διεθνής στράικερ πραγματοποιεί εντυπωσιακή χρονιά, μετρώντας 24 γκολ σε 35 συμμετοχές.
Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Σάσα Ταβολιέρι, αποκάλυψε πως μία από τις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του είναι η Αλ Χιλάλ. Ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ήδη κάνει διερευνητική κίνηση προς την πλευρά του Έλληνα επιθετικού, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του.
Όπως ανέφερε μάλιστα, ο 27χρονος διεθνής φορ δεν ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Saudi Pro League, ωστόσο προς το παρόν υπάρχει οικονομική διαφορά με την Μπενφίκα.
Ο Παυλίδης και οι άλλοι τρεις στόχοι από την Μπενφίκα
Η Μπενφίκα, παρότι δεν προχώρησε σε πολλές μεταγραφές τον Ιανουάριο, δέχθηκε ισχυρό ενδιαφέρον για βασικούς και νεαρούς παίκτες της, με πιθανό συνολικό οικονομικό όφελος άνω των 100 εκατ. ευρώ, όπως αποκαλύπτει η «Record». Ο Παυλίδης ήταν ο πιο περιζήτητος, ενώ προτάσεις υπήρξαν και για Σέλντερουπ, Πρεστιάνι, Αντόνιο Σίλβα.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι «αετοί» έχουν στόχο να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα όσο γίνεται και να προχωρήσουν πιο μακριά στο Champions League και οποιαδήποτε πρόταση θα την εξετάσουν σοβαρά το καλοκαίρι.
