Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
03.02.2026 | 18:11
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
Παυλίδης: «Είμαι περήφανος για τις παίκτριές μου»
Άλλα Αθλήματα 03 Φεβρουαρίου 2026, 21:51

Παυλίδης: «Είμαι περήφανος για τις παίκτριές μου»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τις παίκτριές του ο Χάρης Παυλίδης ύστερα από την ήττα της Ελλάδας από την Ουγγαρία.

Σύνταξη
A
A
Η Ελλάδα έδωσε τη μάχη της κόντρα στην Ουγγαρία, αλλά ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Χάρης Παυλίδης μίλησε για τις παίκτριές του με τα καλύτερα λόγια τονίζοντας ότι είναι περήφανος και ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χάρης Παυλίδης:

«Θεωρώ ότι τα παιδιά έπαιξαν με πολλή ψυχή και έδωσαν ό,τι είχαν. Το rotation μας ήταν μικρότερο από αυτό που έχουμε συνήθως, πολλές αθλήτριες αγωνίστηκαν πολύ περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να κουραστούν και να μην παίρνουν πάντα τις σωστές αποφάσεις. Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, με παίκτρια λιγότερη ήμασταν φανταστικοί και η τερματοφύλακάς μας ήταν άψογη.

Ψάξαμε να πάρουμε σκορ από παίκτριες που συνήθως μας το δίνουν, όμως σήμερα αυτό δεν έγινε και σε αυτό έπαιξε ρόλο και ο αντίπαλος. Μην ξεχνάμε ότι χάσαμε και δύο πέναλτι στην κανονική διάρκεια. Αν τα είχαμε αξιοποιήσει, ίσως η εξέλιξη του αγώνα να ήταν διαφορετική. Έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, δίκαια η Ουγγαρία προκρίθηκε στον τελικό και της εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που πάλεψαν σήμερα οι παίκτριές μου και αυτό θέλω να το τονίσω.

Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά από μια ηλικία και μετά, καθώς παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Σίγουρα υπάρχει ταλέντο, αλλά υστερούμε σε εμπειρία και σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου, κάτι που είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Σήμερα αγωνίστηκαν και τα δύο παιδιά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ο καθένας έδωσε ό,τι είχε», ανέφερε αρχικά ο Παυλίδης.

Και συνέχισε: «Δεν θεωρώ ότι μας στοίχισε το γεγονός ότι δεν είχαμε μέχρι στιγμής ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο τουρνουά, γιατί σε όλο το ματς ήμασταν κοντά. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν πίσω με 6-8, 1:50 πριν το τέλος, και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σε 8-8. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε ψυχή και προσπάθεια. Το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη ενός δύσκολου αγώνα, αλλά η κούραση, λόγω του μικρού rotation, που οδήγησε σε λάθη.

Το σημαντικό είναι να μη φύγεις με άδεια χέρια από τη διοργάνωση. Αυτή η ομάδα είναι για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Δεν υποτιμώ την τρίτη θέση, όμως ήθελα κάτι καλύτερο. Αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό», κατέληξε ο Παυλίδης.

Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο

Πάλεψε μέχρι το τέλος η Εθνική πόλο, όμως ηττήθηκε 12-11 στα πέναλτι από την πανίσχυρη Ουγγαρία και θα διεκδικήσει στον μικρό τελικό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Σύνταξη
«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν το 2010 να μάθει για το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και ο Μάντελσον το επιβεβαίωσε. Το 2015 σχολίαζε με την επικεφαλής του ομίλου Ρότσιλντ τις συνέπειες του δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση Τσίπρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Πολιτική 03.02.26

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει

Το μεγάλο άγχος του πρωθυπουργού να μην έχει αντίπαλό του το... χάος. Πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το Σύνταγμα επιχειρεί να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν
Στον κήπο του 03.02.26

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν

Τον πυροβόλησαν τέσσερα άτομα, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι είχε αμνηστευθεί για καταδίκες για καταστολή διαδηλώσεων. Δήλωνε ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
ICE 03.02.26

Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές

«Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», διεμήνυσε στον Τραμπ η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας

Σύνταξη
Αυστραλία: Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία – «To σύστημα τους απογοήτευσε»
ΑμεΑ 03.02.26

Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία - «To σύστημα τους απογοήτευσε»

Ο Λέον και ο Ότις Κλουν έφηβοι με αναπηρίες, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μόσμαν Παρκ του Περθ στην Αυστραλία μαζί με τους γονείς τους την περασμένη Παρασκευή, σε μια υποψία διπλής δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος
Δριμύ κατηγορώ 03.02.26 Upd: 21:50

Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμπλευση με Κώστα Καραμανλή και ανησυχία για τα «ήρεμα νερά». Τι είπε για την ίδρυση κόμματος και την Καρυστιανού.

Σύνταξη
