Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική πόλο των γυναικών δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει στο Φουντσάλ τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε με 12-11 στα πέναλτι από την Ουγγαρία (κανονικός αγώνας 8-8) στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα, η οποία βρισκόταν συνεχώς πίσω στο σκορ και ισοφάρισε 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, πήρε αρχικά προβάδισμα στη διαδικασία των πέναλτι, όμως δύο αποκρούσεις της αναπληρωματικής τερματοφύλακα, Σόνια Γκολοπέντσα, έκριναν την αναμέτρηση, με τις Μαγυάρες να παίρνουν μία άτυπη ρεβάνς για τις ήττες τους σε δύο τελικούς πέρσι.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει πλέον το χάλκινο μετάλλιο την Πέμπτη (5/2, 19:15), απέναντι στον ηττημένο του δεύτερου ημιτελικού που ακολουθεί, μεταξύ Ολλανδίας και Ιταλίας.

Η Εθνική ξεκίνησε το ματς με μεγάλη νευρικότητα στην επίθεση, όπου με διαδοχικά λάθη και κακές επιλογές δεν μπορούσε καν να απειλήσει την Νέσμελι. Στην άλλη πλευρά της πισίνας, η Ιωάννα Σταματοπούλου μπήκε δυναμικά με τρεις δύσκολες αποκρούσεις, αλλά μετά από 5,5 λεπτά αγώνα η Ουγγαρία βρήκε τη λύση με πέναλτι της Κέστελι, για να ακολουθήσει αμέσως μετά το 2-0 από την Τίμπα. Χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να έρθει το πρώτο ελληνικό γκολ, σε σουτ της Νίνου που πέρασε τη γραμμή πριν αποκρούσει η Νέσμελι, όμως η Γκάρντα… απάντησε άμεσα με μία «οβίδα» από την περιφέρεια.

Στη δεύτερη περίοδο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έδειχνε μπλοκαρισμένο στην επίθεση, με τη Μυριοκεφαλιτάκη εντελώς αποκομμένη, και έμεινε… ζωντανή στον ημιτελικό χάρη στις επεμβάσεις της Σταματοπούλου και τα συνεχόμενα επιθετικά φάουλ που χρεώθηκε η Ουγγαρία. Ενα σουτ της Ξενάκη, στην εκπνοή επίθεσης με παίκτρια παραπάνω, διαμόρφωσε το 4-3 του ημιχρόνου.

Η Γκάρντα ανέβασε εκ νέου τη διαφορά στο +2 για τις Μαγυάρες, αλλά η ελληνική ομάδα αξιοποίησε δύο κερδισμένες αποβολές και ισοφάρισε γρήγορα σε 5-5 με Μυριοκεφαλιτάκη και Ελευθερία Πλευρίτου. Ενώ το μομέντουμ φαινόταν να αλλάζει, η Εθνική δέχθηκε γκολ σε κόντρα μετά από δικό της χαμένο παραπάνω και έμεινε ξανά πίσω με 6-5, σκορ που δεν άλλαξε ως το τέλος της τρίτης περιόδου.

Το αποφασιστικό τέταρτο οκτάλεπτο άρχισε με τη «γαλανόλευκη» να σπαταλάει ευκαιρίες στην παίκτρια παραπάνω, αλλά και με νέο χαμένο πέναλτι, αυτή τη φορά με την Ελευθερία Πλευρίτου να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι. Τα μπλοκ και η Σταματοπούλου κράτησαν όρθια την εθνική, μέχρι να βρει η Ξενάκη ένα αριστερό σουτ και να ισοφαρίσει 6-6, 2΄49΄΄ πριν τη λήξη. Μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα, η Φάραγκο έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Ουγγαρία και η Κέστελι, μετά από αποβολή που χρεώθηκε η Τριχά στο κέντρο της πισίνας, έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα της.

Η Σιούτη είχε άμεση απάντηση και στα 55 δευτερόλεπτα η ελληνική ομάδα κέρδισε αποβολή. Μετά το τάιμ-άουτ του Χάρη Παυλίδη, η Σιούτη έβγαλε τρομερή ασίστ στην Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία «εκτέλεσε» από κοντά και ισοφάρισε σε 8-8, 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, στέλνοντας το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.

Η «ρώσικη ρουλέτα» ξεκίνησε ιδανικά για το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη, αφού η Σταματοπούλου απέκρουσε το σουτ της Κέστελι, ενώ οι Πάτρα, Νίνου και Τριχά είχαν 100% ευστοχία απέναντι στη Νέσμελι. Ο Σάντορ Τσεχ αποφάσισε να δοκιμάσει την αναπληρωτικά του γκολκίπερ, Σόνια Γκολοπέντσα, κι αυτή τον δικαίωσε απόλυτα. Σταμάτησε αρχικά τη Σιούτη και, αφότου η Τίμπα έγραψε το τελικό 12-11.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2, 3-2, 3-4 (πέν.)

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα 1.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12

03/02 21:15 Ολλανδία – Ιταλία

Το πρόγραμμα των τελικών:

Μικρός τελικός: 05/02 19:15 Ελλάδα – Ολλανδία ή Ιταλία

Μεγάλος τελικός: 05/02 21:15 Ουγγαρία – Ολλανδία ή Ιταλία