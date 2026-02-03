Με σύμμαχο τις νίκες του 2025 η Εθνική πόλο γυναικών κόντρα στην Ουγγαρία
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο με την προϊστορία να δείχνει… γαλανόλευκα.
Η Εθνική Ομάδα γυναικών είχε επικρατήσει την αντίστοιχης ουγγρικής με 12-9 το περασμένο καλοκαίρι στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη και αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Με νίκη 13-9 ολοκληρώθηκε και ο τελικός του World Cup επίσης το 2025.
Πλέον η Ελλάδα ψάχνει την Τρίτη σερί νίκη στον αποψινό ημιτελικό στις 19.15 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Θα ακολουθήσει στις 21.15 ο δεύτερος ημιτελικός Ολλανδία-Ιταλία και οι νικήτριες θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας της Ευρώπης το βράδυ της Πέμπτης 5/2 (21.15).
Οι δυο ομάδες πραγματοποίησαν κοινή προετοιμασία στη Βουδαπέστη πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στο επίσημο φιλικό παιχνίδι που έγινε η Ελλάδα ηττήθηκε 18-14.
Οσον αφορά στη διοργάνωση που γίνεται στην Πορτογαλία, η Ελλάδα έχει φτάσει μέχρι την τετράδα αήττητη και έχοντας την καλύτερη επίθεση με 119 τέρματα σε 5 αναμετρήσεις (μ.ο. 23,8). Παράλληλα έχει δεχτεί 28.
Η Ουγγαρία διαθέτει καλύτερη άμυνα με 25 τέρματα παθητικό ενώ έχει σημειώσει 91 (μ.ο. 18,2). Βρέθηκε σε όμιλο της α’ φάσης με αντίπαλο την Ισπανία την οποία νίκησε 9-7 ενώ στη β’ φάση ηττήθηκε 5-4 από την Ολλανδία με την τερματοφύλακά της Μπογκλάρκα Νέζμελι να σταματάει τρεις εκτελέσεις πέναλτι στις τέσσερις που κέρδισε η Ολλανδία (13/18 συνολικά 72,2%).
Σε 10 αναμετρήσεις σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα η κατάσταση είναι πιο αμφίρροπη καθώς η Ελλάδα έχει 5 νίκες, η Ουγγαρία 4 και υπάρχει μια ισοπαλία, τέρματα 83-96.
