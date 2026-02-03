sports betsson
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Με σύμμαχο τις νίκες του 2025 η Εθνική πόλο γυναικών κόντρα στην Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 03 Φεβρουαρίου 2026, 13:32

Με σύμμαχο τις νίκες του 2025 η Εθνική πόλο γυναικών κόντρα στην Ουγγαρία

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο με την προϊστορία να δείχνει… γαλανόλευκα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η Εθνική Ομάδα γυναικών είχε επικρατήσει την αντίστοιχης ουγγρικής με 12-9 το περασμένο καλοκαίρι στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη και αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Με νίκη 13-9 ολοκληρώθηκε και ο τελικός του World Cup επίσης το 2025.

Πλέον η Ελλάδα ψάχνει την Τρίτη σερί νίκη στον αποψινό ημιτελικό στις 19.15 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Θα ακολουθήσει στις 21.15 ο δεύτερος ημιτελικός Ολλανδία-Ιταλία και οι νικήτριες θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας της Ευρώπης το βράδυ της Πέμπτης 5/2 (21.15).

Οι δυο ομάδες πραγματοποίησαν κοινή προετοιμασία στη Βουδαπέστη πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στο επίσημο φιλικό παιχνίδι που έγινε η Ελλάδα ηττήθηκε 18-14.

Οσον αφορά στη διοργάνωση που γίνεται στην Πορτογαλία, η Ελλάδα έχει φτάσει μέχρι την τετράδα αήττητη και έχοντας την καλύτερη επίθεση με 119 τέρματα σε 5 αναμετρήσεις (μ.ο. 23,8). Παράλληλα έχει δεχτεί 28.

Η Ουγγαρία διαθέτει καλύτερη άμυνα με 25 τέρματα παθητικό ενώ έχει σημειώσει 91 (μ.ο. 18,2). Βρέθηκε σε όμιλο της α’ φάσης με αντίπαλο την Ισπανία την οποία νίκησε 9-7 ενώ στη β’ φάση ηττήθηκε 5-4 από την Ολλανδία με την τερματοφύλακά της Μπογκλάρκα Νέζμελι να σταματάει τρεις εκτελέσεις πέναλτι στις τέσσερις που κέρδισε η Ολλανδία (13/18 συνολικά 72,2%).

Σε 10 αναμετρήσεις σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα η κατάσταση είναι πιο αμφίρροπη καθώς η Ελλάδα έχει 5 νίκες, η Ουγγαρία 4 και υπάρχει μια ισοπαλία, τέρματα 83-96.

Economy
Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Παναθηναϊκός 03.02.26

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Euroleague 03.02.26

«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Το ισραηλινό Sport5 μιλά για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές θα κινηθεί και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Μια ημέρα νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός της 21ης αγωνιστικής της Super League, ενώ για τον Μάρτιο ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά δήλωσε χαρούμενος που θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό
On Field 03.02.26

Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό

Ο Τζιάνο Ινφαντίνο και η FIFA είναι έτοιμοι να ξεπλύνουν Ρωσία και Ισραήλ, προκειμένου να αποφύγουν τις άβολες συζητήσεις που εμπλέκουν τις ΗΠΑ και την ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
On Field 02.02.26

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απίστευτο κι όμως αληθινό
On Field 01.02.26

Απίστευτο κι όμως αληθινό

Τι αποκαλύπτει η στατιστική για την κατοχή μπάλας στις νίκες της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ
On Field 01.02.26

Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ

Ο Γάλλος στόπερ μίλησε για τον μεγάλο στόχο των «κανονιέρηδων» και θεωρεί ότι η ομάδα του Λονδίνου μπορεί να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά
On Field 31.01.26

Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30.01.26

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
On Field 30.01.26

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
«Μία οδός» 03.02.26

Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»

Γνωστός Ρώσος αναλυτής εκτιμά πως παρά τις διαπραγματεύσεις, η Ουάσιγκτον θα εκτελέσει επίθεση στο Ιράν, το οποίο θα πρέπει να τα παίξει όλα για όλα, καθώς δεν έχει τίποτα να χάσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
KLE 03.02.26

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα περνά στην παγκόσμια ιστορία της street art, καθώς η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Αριστομένους, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το αλλιώτικο – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Το αίτημα 03.02.26

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»

Ο Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Σύνταξη
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Άβολο 03.02.26

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του

Η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της

Σύνταξη
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»
Καταστατικός χάρτης 03.02.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

Ως ευκαιρία αλλά με ζητούμενα για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελεί-σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ-η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

