Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)

Το 2025 ήταν χρυσό για την Εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών. Στην κυριολεξία! Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στα τελικά της Κίνας τον περασμένο Απρίλιο, χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, λίγους μήνες μετά τον Ιούλιο, με τη γαλανόλευκη να νικά και στους δύο τελικούς την απόλυτη υπερδύναμη του σπορ, Ουγγαρία.

Τώρα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, στο ξεκίνημα του 2026, η Ελλάδα πλέον βάζει πλώρη αποκλειστικά και μόνο στο three-peat και την τρίτη της κορυφή, για να εδραιωθεί… ακόμη περισσότερο ως αυτό που ήδη είναι: η Νο1 δύναμη στο παγκόσμιο πόλο και μια ομάδα που… δυστυχώς για τους αντιπάλους της, έχει και τεράστιο μέλλον μπροστά της.

Το απόγευμα του Σαββάτου, τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη είχαν την πιο δύσκολη έως τώρα αποστολή τους στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας, κόντρα στην Πορτογαλία. Όλα αυτά βεβαίως στα χαρτιά, αφού η Εθνική έπαιξε για ένα ακόμη ματς καταπληκτικό πόλο και κυριάρχησε πλήρως, για να φτάσει έτσι σε μια εμφαντική νίκη με σκορ 15-10. Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη της Ελλάδας στη διοργάνωση, ενώ παράλληλα διατηρεί και την -με διαφορά- καλύτερη επίθεση ανάμεσα στις 16 ομάδες του τουρνουά.

Με αυτό το αποτέλεσμα, στο εναρκτήριο ματς της δεύτερης φάσης των ομίλων της διοργάνωσης, η Εθνική μας εξασφάλισε την πρωτιά του Ε’ ομίλου και την πρόκρισή της στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του ΣΤ’ ομίλου, δηλαδή είτε την Ολλανδία (σ.σ. την εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης), είτε την Ουγγαρία. Όλα αυτά ενώ θα απομένει και ένα ακόμη ματς, σαφώς ακόμη πιο εύκολο, αυτό το βράδυ της Κυριακής (20:45), κόντρα στην Κροατία.

Από εκεί και πέρα, στόχος της ομάδας όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι τίποτα λιγότερο από το μετάλλιο και… ιδανικά το χρυσό. Το οποίο, αν όντως είναι αυτό που θα κατακτήσει η Ελλάδα, θα είναι και το πρώτο της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα προστεθεί στα πέντε άλλα που έχει στις υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ράναλι, Κοκιέρε, Μπετίνι, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.

Αναλυτικά, τα 15 μετάλλια της Εθνικής πόλο γυναικών:

Χρυσά (5)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 2011, 2025

World League: 2005

Europa Cup: 2018

Παγκόσμιο Κύπελλο: 2025

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες: 2004

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινα (5)

World League: 2007, 2010, 2012

Μεσογειακοί Αγώνες: 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2024

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος:

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Σάββατο 31/1

15:00 Ελλάδα – Ιταλία 15-10 (Ε΄Όμιλος)

17:00 Iσπανία – Ισραήλ (ΣΤ ΄Όμιλος)

19:15 Γαλλία – Κροατία (Ε΄Όμιλος)

21:15 Ολλανδία – Ουγγαρία (ΣΤ ΄Όμιλος)

Κυριακή 1/2

17:30 Ιταλία – Γαλλία (Ε΄Όμιλος)

19:00 Ουγγαρία – Ισραήλ (ΣΤ ΄Όμιλος)

20:45 Ελλάδα – Κροατία (Ε΄Όμιλος)

22:15 Ολλανδία – Ισπανία (ΣΤ ΄Όμιλος)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 3/2

19:15 1ος Ε’ Ομίλου – 2ος Στ’ Ομίλου

21:15 1ος Στ’ Ομίλου – 2ος Ε’ Ομίλου

ΤΕΛΙΚΟΙ

Πέμπτη 5/2

19:15 Μικρός τελικός

21:15 Μεγάλος τελικός