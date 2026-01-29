sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
Άλλα Αθλήματα 29 Ιανουαρίου 2026, 17:51

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη συνέτριψαν 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισαν» την πρωτιά, πετυχαίνοντας το 3Χ3. Το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στην Ιταλία ο επόμενος αντίπαλος για τη Β' φάση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μία ακόμη επιβλητική νίκη πέτυχε  η Εθνική μας ομάδα πόλο των Γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που φιλοξενείται στο Olympic Pools Complex του Φούντσαλ, στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Αυτή τη φορά η ομάδα του Χάρη Παυλίδη επικράτησε με 26-5 της Γερμανίας με 26-5 και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον Α΄ Όμιλο της διοργάνωσης με το απόλυτο των νικών, δηλαδή 3Χ3.

Έτσι η «Γαλανόλευκη», κατέκτησε, όπως άλλωστε αναμενόταν, την πρώτη θέση στο γκρουπ που συμμετέχει και θα μεταφέρει 3 βαθμούς στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, συγκεκριμένα στον Ε΄ Όμιλο.

Πλέον η Εθνική μας δίνει τον επόμενο αγώνα της το ερχόμενο Σάββατο (31/1, 15:00) κόντρα στην η Ιταλία, η οποία επίσης προκρίθηκε αήττητη από τον όμιλό της (Γ΄ Όμιλο), ενώ την Κυριακή (1/2, 20:45) θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης Σερβία-Κροατία.

Στόχος των κοριτσιών του Παυλίδη είναι προκριθούν αήττητες στην ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Διευκρινίζουμε ότι προκρίνονται οι δύο πρώτες από τον Ε΄ και τον ΣΤ΄ Όμιλο).

Όσον αφορά το παιχνίδι με τις Γερμανίδες, για μία ακόμη φορά ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης έδωσε χρόνο συμμετοχής και στις 14 παίκτριες που είχε στη διάθεσή του (αυτή τη φορά άφησε εκτός την Αφροδίτη Μπιτσάκου) και φρόντισε να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και συστήματα.

Μάλιστα, η Εθνική μας ομάδα, που πέτυχε από 13 γκολ σε κάθε ημίχρονο, είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν συνολικά έντεκα παίκτριες, με την Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη να βρίσκει στόχο επτά φορές.

Οι Ελληνίδες διεθνείς έδειξαν εξ αρχής της προθέσεις τους, καθώς αφού στα πρώτα δυόμιση λεπτά προηγήθηκαν με 4-0. Από τη στιγμή που ο αντίπαλός της μείωσε σε 4-1, η Εθνική μας «έτρεξε» ένα σερί 5-0 τα επόμενα επτά λεπτά (9-1), ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με σκορ 13-2.

Η Εθνική συνέχισε σε αυτόν το ρυθμό και στα επόμενα δύο οκτάλεπτα με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν τον… εαυτό τους στο σκοράρισμα, αφού πέτυχαν συνολικά 26 γκολ (σ.σ. με τη Σλοβακία σταμάτησαν στα 24 και με τη Γαλλία στα 23). Επίσης, σημείωσαν και τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη τους στην Α΄ Φάση των ομίλων με +21 (σ.σ. η διαφορά με τη Γαλλία ήταν 18 τέρματα και με τη Σλοβακία 17).

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 26-5

Οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Β. Πλευρίτου (πέναλτι), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 3-0 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 4-0 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 4-1 Μπούικα (πέναλτι), 5-1 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 6-1 Σιούτη (πέναλτι), 7-1 Β. Πλευρίτου (π.π.), 8-1 Γρηγοροπούλου (φουνταριστός), 9-1 Ξενάκη (κόντρα), 9-2 Μπούικα (περιφέρεια), 10-2 Ξενάκη (πέναλτι), 11-2 Φουντωτού (κόντρα), 12-2 Πάτρα (κόντρα), 13-2 Τριχά (κόντρα), 13-3 Μπούικα (πέναλτι), 14-3 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 15-3 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 16-3 Μυριοκεφαλιτάκη (περιφέρεια), 17-3 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 18-3 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 19-3 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 20-3 Νίνου (κόντρα), 21-3 Φουντωτού (π.π.), 22-3 Καραγιάννη (πέναλτι), 22-4 Μπούικα (πέναλτι), 23-4 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 24-4 Καραγιάννη (κόντρα), 25-4 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 25-5 Φόσεμπεργκ (πέναλτι), 26-5 Σιούτη (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 3/4 με παίκτρια παραπάνω, 4/6 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 4 από θέση φουνταριστού και 10 στην κόντρα.
Η Γερμανία είχε 0/7 με παίκτρια παραπάνω, 4/5 πέναλτι και 1 γκολ από την περιφέρεια.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκε η -ελληνικής καταγωγής- Γεωργία Σοπιάδου (5΄54΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα).

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 3,  Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασ. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα,  Καραγιάννη 2.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μαρξ Ερβιν Σιχάφερ): Χάινμπιχνερ, Βόζεμπεργκ 1, Πλοτζ, Ίρα Ντέικε, Ντέσα Ντέικε, Φράι, Λούντβικ, Μπούικα 4, Στέβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πόλιτζε.

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε αυτή τη φορά η Αφροδίτη Μπιτσάκου.

Δείτε τη στατιστική εικόνα και τη διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Α’ ΟΜΙΛΟΥ

(σε 3 αγώνες)

ΕΛΛΑΔΑ 9 βαθμοί

Γαλλία 3 (2 αγ.)

Γερμανία 3

Σλοβακία 0 (2 αγ.)

Στους αγώνες που προηγήθηκαν:

Ιταλία-Τουρκία 25-11 (Γ΄ Όμιλος)

Ολλανδία-Ισραήλ 23-6 (Δ΄ Όμιλος)

Ρουμανία-Ισπανία 4-22 (Β΄ Όμιλος).

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Πέμπτης (29/1):

17:30 Ουγγαρία – Πορτογαλία (Β΄ Όμιλος)

19:00 Σερβία – Κροατία (Γ΄ Όμιλος)

20:45 Γαλλία – Σλοβακία (Α΄Όμιλος)

22:15 Ελβετία- Μεγ. Βρετανία (Δ΄Όμιλος)

Αθλητική Ροή
Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 29.01.26

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη συνέτριψαν 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισαν» την πρωτιά, πετυχαίνοντας το 3Χ3. Το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στην Ιταλία ο επόμενος αντίπαλος για τη Β' φάση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 29.01.26

Με τον Έσε δίπλα σου, πηγαίνεις και για… πόλεμο

Ο Αργεντίνος μέσος είναι μεγάλος πρωταγωνιστής στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού τα δυόμισι τελευταία χρόνια και η ατάκα του Μέντι τα λέει όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
