Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Ελλάδα – Γαλλία 23-5: Άνετες και ωραίες οι παίκτριες του Παυλίδη (vid)
Άλλα Αθλήματα 27 Ιανουαρίου 2026, 20:50

Ελλάδα – Γαλλία 23-5: Άνετες και ωραίες οι παίκτριες του Παυλίδη (vid)

Μια «καταιγιστική» Εθνική «σάρωσε» τη Γαλλία 23-5 για τη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Μαδέιρα και έκανε το «2 στα 2» στον πρώτο όμιλο.

Σύνταξη
Ούτε στο -θεωρητικά- πιο δύσκολο παιχνίδι της στην Α΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, συνάντησε αντίσταση η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών. Η Ελλάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του έναντι της Γαλλίας, την οποία συνέτριψε 23-5, για να κάνει το «2Χ2» στον Α΄ όμιλο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Με δεδομένο, μάλιστα ότι οι Γαλλίδες θα καταλάβουν πιθανότατα την προνομιούχο δεύτερη θέση, η ελληνική ομάδα θα «κουβαλήσει» τη σημερινή νίκη στη Β΄ φάση και θα χρειάζεται άλλη μία για να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η εθνική προηγήθηκε 2-0 στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα (!), με πέναλτι της Πάτρα και γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου στην κόντρα, μετά από κλέψιμο και ασίστ της Ξενάκη. Στα επόμενα, η ελληνική ομάδα έκανε κάποια «φτηνά» λάθη στην επίθεση και χρεώθηκε αρκετές αποβολές, τις οποίες όμως η Γαλλία δεν αξιοποίησε, και κάποια στιγμή οι πρωταθλήτριες κόσμου πάτησαν… γκάζι και ξέφυγαν 7-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο στο διάστημα αυτό αφορούσε την απόδοση της Ελένας Ξενάκη, η οποία είχε ένα κερδισμένο σπριντ (πολύ σπάνιο για φουνταριστή), τρία κλεψίματα, ένα μπλοκ και ένα κερδισμένο επιθετικό φάουλ στην άμυνα, καθώς και τρεις ασίστ!

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με την εθνική να κάνει διαδοχικά κλεψίματα, να βρίσκει εύκολα γκολ στην κόντρα και να «εκτοξεύει» τη διαφορά στο +10 (14-4) στο ημίχρονο. Σε αντίθεση με το ματς της πρεμιέρας με τη Σλοβακία, οι πρωταθλήτριες κόσμου δεν χαλάρωσαν (ειδικά στην άμυνα) και συνέχισαν να ανοίγουν την «ψαλίδα» ως το τελικό 23-5.

Κέρδος για τον Χάρη Παυλίδη η εξαιρετική εμφάνιση της 15χρονης Αφροδίτης Μπιτσάκου (δύο γκολ, δύο κλεψίματα και ένα κερδισμένο πέναλτι) και της Ευαγγελίας Καρύτσα, που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε 5/6 αποκρούσεις, πιάνοντας μάλιστα και ένα πέναλτι (όπως και στο πρώτο ημίχρονο η Σταματοπούλου).

Η «γαλανόλευκη» θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στην Α΄ φάση την Πέμπτη (29/1, 15:45), απέναντι στη Γερμανία, και το Σαββατοκύριακο 31/1-1/2 θα δώσει τα δύο παιχνίδια της στη Β΄ φάση, με αντιπάλους την Ιταλία και μία εκ των Σερβίας ή Κροατίας.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1.

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

Γαλλία (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπρ, Αντρές, Μπουγκαραρά, Μπουλουμπακσί, Μπενλεκμπίρ, Ντι Φραϊά, Ερτό, Βερνού, Κίλικ-Πεγκουριέ, Ρασπό, Ντουφλό, Σερεσέ, Μπουρλέ, Πορτό.

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο
Βόλεϊ Γυναικών 27.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μιλάνο για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία
Πόλο Γυναικών 27.01.26

Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία

Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)
Άλλα Αθλήματα 27.01.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
