Ελλάδα – Γαλλία 23-5: Άνετες και ωραίες οι παίκτριες του Παυλίδη (vid)

Ούτε στο -θεωρητικά- πιο δύσκολο παιχνίδι της στην Α΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, συνάντησε αντίσταση η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών. Η Ελλάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του έναντι της Γαλλίας, την οποία συνέτριψε 23-5, για να κάνει το «2Χ2» στον Α΄ όμιλο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Με δεδομένο, μάλιστα ότι οι Γαλλίδες θα καταλάβουν πιθανότατα την προνομιούχο δεύτερη θέση, η ελληνική ομάδα θα «κουβαλήσει» τη σημερινή νίκη στη Β΄ φάση και θα χρειάζεται άλλη μία για να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η εθνική προηγήθηκε 2-0 στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα (!), με πέναλτι της Πάτρα και γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου στην κόντρα, μετά από κλέψιμο και ασίστ της Ξενάκη. Στα επόμενα, η ελληνική ομάδα έκανε κάποια «φτηνά» λάθη στην επίθεση και χρεώθηκε αρκετές αποβολές, τις οποίες όμως η Γαλλία δεν αξιοποίησε, και κάποια στιγμή οι πρωταθλήτριες κόσμου πάτησαν… γκάζι και ξέφυγαν 7-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο στο διάστημα αυτό αφορούσε την απόδοση της Ελένας Ξενάκη, η οποία είχε ένα κερδισμένο σπριντ (πολύ σπάνιο για φουνταριστή), τρία κλεψίματα, ένα μπλοκ και ένα κερδισμένο επιθετικό φάουλ στην άμυνα, καθώς και τρεις ασίστ!

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με την εθνική να κάνει διαδοχικά κλεψίματα, να βρίσκει εύκολα γκολ στην κόντρα και να «εκτοξεύει» τη διαφορά στο +10 (14-4) στο ημίχρονο. Σε αντίθεση με το ματς της πρεμιέρας με τη Σλοβακία, οι πρωταθλήτριες κόσμου δεν χαλάρωσαν (ειδικά στην άμυνα) και συνέχισαν να ανοίγουν την «ψαλίδα» ως το τελικό 23-5.

Κέρδος για τον Χάρη Παυλίδη η εξαιρετική εμφάνιση της 15χρονης Αφροδίτης Μπιτσάκου (δύο γκολ, δύο κλεψίματα και ένα κερδισμένο πέναλτι) και της Ευαγγελίας Καρύτσα, που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε 5/6 αποκρούσεις, πιάνοντας μάλιστα και ένα πέναλτι (όπως και στο πρώτο ημίχρονο η Σταματοπούλου).

Η «γαλανόλευκη» θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στην Α΄ φάση την Πέμπτη (29/1, 15:45), απέναντι στη Γερμανία, και το Σαββατοκύριακο 31/1-1/2 θα δώσει τα δύο παιχνίδια της στη Β΄ φάση, με αντιπάλους την Ιταλία και μία εκ των Σερβίας ή Κροατίας.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1.

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

Γαλλία (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπρ, Αντρές, Μπουγκαραρά, Μπουλουμπακσί, Μπενλεκμπίρ, Ντι Φραϊά, Ερτό, Βερνού, Κίλικ-Πεγκουριέ, Ρασπό, Ντουφλό, Σερεσέ, Μπουρλέ, Πορτό.