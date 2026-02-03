Οι αθλητικές μεταδόσεις (3/2): Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στη Euroleague και την Εθνική
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/2) με τα ματς Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στη Euroleague και την Εθνική
Γεμάτο είναι και σήμερα (3/2) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Για τη Euroleague, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ντουμπάι (18:00), ενώ λίγες ώρες μετά ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Ρεάλ Μαδρίτης (21:15).
Επίσης, υπάρχει και το σημαντικό παιχνίδι της Εθνική Ελλάδος πόλο, στον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, απέναντι στην Ουγγαρία (19:15).
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με Euroleague και Εθνική
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Ολυμπιακός Euroleague
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Οστράβα
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League
19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών Πρώτος ημιτελικός
19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βαλένθια Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό Euroleague
21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:05 Novasports Extra 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Euroleague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρί Euroleague
21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Μίλαν Serie A
22:00 Action 24 Άρσεναλ – Τσέλσι Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Ρεν Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Χαρτς Scottish Premiership
