Ελλάδα – Ουγγαρία: Ώρα μεταλλίου για τα χρυσά κορίτσια του πόλο

Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κίνα τον περασμένο Απρίλιο, χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο. Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, αυτή η «χρυσή» ομάδα, είναι με διαφορά η πιο πετυχημένη ελληνική Εθνική και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας, κυνηγάει ένα ανεπανάληπτο, ένα ιστορικό επίτευγμα. Να κάνει το three-peat, ούσα ταυτόχρονα η κάτοχος και των τριών κορυφών, στις μεγάλες διοργανώσεις του σπορ, με το να γίνει και για πρώτη φορά στην ιστορία της Πρωταθλήτρια Ευρώπης, αφού μέχρι στιγμής έχει φτάσει τέσσερις φορές στον τελικό αλλά ηττήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις.

Μετά από μια καταπληκτική πορεία έως τώρα στη διοργάνωση, τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη διέλυσαν κάθε αντίπαλο και έφτασαν στον αποψινό (Τρίτη 3/2, 19:15 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) ημιτελικό ως η μοναδική αήττητη ομάδα του τουρνουά και παράλληλα αυτή με την καλύτερη επίθεση (119 γκολ σε 5 ματς). Απέναντί της -σε μια άκρως ευνοϊκή συγκυρία- η γαλανόλευκη θα βρει την γνώριμη Ουγγαρία, μια υπερδύναμη του σπορ μεν, αλλά ταυτόχρονα και την ομάδα που νίκησε και στους δύο προηγούμενους τελικούς, στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μέσα στο 2025.

Αν φυσικά τα καταφέρει απέναντι στις Μαγυάρες, η Εθνική Ελλάδας θα προκριθεί στον τελικό της Πέμπτης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού μεταξύ της κατόχου του τίτλου, Ολλανδίας και της Ιταλίας, την οποία ήδη έχει νικήσει μία φορά (15-10) στο πρώτο ματς της β’ φάσης ομίλων. Εκεί πια, έχοντας εξασφαλίσει το 16ο μετάλλιο της ιστορίας της, δεν θα κυνηγήσει τίποτα λιγότερο από το χρυσό μετάλλιο -το έκτο της σε μεγάλες διοργανώσεις- ώστε να εδραιωθεί ως η Νο1 υπερδύναμη του γυναικείου πόλο στον κόσμο και μια από τις καλύτερες ομάδες ιστορικά στο σπορ.

* Ο δεύτερος ημιτελικός, Ολλανδία – Ιταλία, είναι προγραμματισμένος για τις 21:15.

** Η παράδοση μεταξύ Ελλάδας – Ουγγαρίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε 10 αγώνες: Ελλάδα 5 νίκες, Ουγγαρία 4, Ισοπαλία 1, με τέρματα 83-96.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος:

Τρίτη 3/2

19:15 Ημιτελικός Ελλάδα – Ουγγαρία

21:15 Ημιτελικός Ολλανδία – Ιταλία

Πέμπτη 5/2

19:15 Μικρός τελικός

21:15 Μεγάλος τελικός

Αναλυτικά, τα 15 μετάλλια της Εθνικής πόλο γυναικών:

Χρυσά (5)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 2011, 2025

World League: 2005

Europa Cup: 2018

Παγκόσμιο Κύπελλο: 2025

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες: 2004

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινα (5)

World League: 2007, 2010, 2012

Μεσογειακοί Αγώνες: 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2024