Η Ουγγαρία αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Η Ισπανία νίκησε 16-13 στα πέναλτι την Ολλανδία, όμως τερμάτισε τρίτη και έτσι η πρώτη Ολλανδία απέφυγε την Ελλάδα που θα αντιμετωπίσει την 2η του ΣΤ’ ομίλου Ουγγαρία, στον ημιτελικό. Ολλανδία – Ιταλία το άλλο ματς της τετράδας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Η Ουγγαρία θα είναι ο αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Γυναικών, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φούνσαλ, την προσεχή Τρίτη 3/2 (ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2), στις 19:15.

Οι Μαγυάρες κατέλαβαν τη 2η θέση στη βαθμολογία του ΣΤ’ Ομίλου, μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας αγωνιστικής της δεύτερης φάσης των ομίλων. Στον πιο σημαντικό αγώνα, που καθόρισε την τελική κατάταξη, αργά το βράδυ της Κυριακής (1/2), η Ισπανία νίκησε στα πέναλτι την Ολλανδία με 16-13 (κανονικός αγώνας 13-13), αλλά αυτό δεν της ήταν αρκετό, μένοντας έτσι στην 3η θέση της βαθμολογίας και εκτός τετράδας της διοργάνωσης.

Αντίστοιχα, η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολλανδία, που πήρε την πρωτιά στον ΣΤ’ Όμιλο απέφυγε την Ελλάδα και θα παίξει στον άλλον ημιτελικό της Τρίτης κόντρα στην 2η του ομίλου της Ελλάδας, Ιταλία (Τρίτη 3/2, 21:15).

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 3-3, 5-3, 4-5.

Ολλανδία (Ευάγγελος Δουδέσης): Αρτς, Χικς, Φαν ντε Κρατς 2, Σάαπ, Κένινγκ 2, Μπόσφελντ, Μπέντε Ρόγκε, Ντε Βρίες, Γιάουστρα 5, Λίεκε Ρόγκε 2, Μουλχάουζεν 2, Τεν Μπρόεκ, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Γκόρτερ.

Ισπανία (Τζόρντι Βαλς): Μαριόνα Τέρε, Α. Ρουίθ, Ορτίθ 7, Πέρεθ, Κρεσπί 1, Ε Ρουίθ 3, Πρατς, Γκουιλάρ, Καμούς, Πεναλβέρ 1, Λέιτον, Μαρτίνα Τέρε, Γκονζάλεζ, Άντον 1.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ημέρας:

Ιταλία – Γαλλία 24-5 (Ε’ Όμιλος)

Ουγγαρία – Ισραήλ 22-6 (ΣΤ’ Όμιλος)

Ελλάδα – Κροατία 23-6 (Ε’ Όμιλος)

Ολλανδία – Ισπανία 13-16 (ΣΤ’ Όμιλος)

Οι τελικές βαθμολογίες στη β’ φάση ομίλων:

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ:

1. ΕΛΛΑΔΑ 9

2. Ιταλία 6

3. Κροατία 3

4. Γαλλία 0

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ:

1. Ολλανδία 7

2. Ουγγαρία 6

3. Ισπανία 5

4. Ισραήλ 0

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Τρίτη, 3/2

19:15 Ελλάδα – Ουγγαρία

21:15 Ολλανδία – Ιταλία