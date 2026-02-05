Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών της Πορτογαλίας, το τρίτο της μέσα σε λίγους μήνες μετά τα δύο χρυσά στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η Εθνική μας νίκησε εύκολα την Ιταλία για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες και έδειξε ότι είχε τη δυνατότητα να πάρει το χρυσό. Ο χαμένος ημιτελικός από την Ουγγαρία κρίθηκε στις λεπτομέρειες και μετά τον νικηφόρο μικρό τελικό, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης, δήλωσε σίγουρος ότι το χρυσό θα έρθει σύντομα…

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χάρης Παυλίδης μετά τον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος:

Για τη νίκη της ομάδας και το νέο μετάλλιο και το μπράβο που είπε στις παίκτριές του στο τάιμ-άουτ: «Γιατί μέχρι τώρα τους έλεγα μόνο άσχημα πράγματα. Ήξερα πόσο καλά μπορούμε να παίξουμε και δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπα. Ήθελα να τους θίξω τον εγωισμό και την περηφάνεια να παίξουν αυτό που μπορούν. Το είδατε σήμερα, δεν είμαι τρελός, ξέρω τι λέω. Όταν λέω ότι αυτές οι παίκτριες μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα, δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά. Το λέω γιατί ειλικρινά το πιστεύω. Κι αυτό μου βγήκε εκείνη την ώρα, πόσο ωραία έπαιζαν, πόσο ώριμα και σοβαρά. Είχα να το δω πέρυσι από το Παγκόσμιο. Είπα μπράβο στα κορίτσια, δεν είχα να τους πω τίποτα. Ήταν τόσο καλές, δεν πήρα καν time out σε όλο το παιχνίδι.

Θέλω να είμαι δίκαιος. Η πρόκριση στον τελικό χάθηκε στα πέναλτι από μία ομάδα η οποία στο τουρνουά αυτό ήταν καλύτερη από εμάς. Εμείς δεν κάναμε τόσο καλές εμφανίσεις, σήμερα ήμασταν καλοί. Αν παίζαμε έτσι δεν θα χάναμε από κανέναν. Μπορεί να έχω ευθύνη εγώ, μπορεί να φταίνε κάποια άλλα πράγματα, αλλά η ουσία είναι ότι μία ομάδα που είναι κατά πολύ αλλαγμένη από την παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη, παίζοντας εδώ με την Ουγγαρία, που είναι ίδια ομάδα, η Ιταλία έχει συν δύο παίκτριες, δείχνει ότι όλα τα κορίτσια, κι αυτά που ήρθαν από πίσω, μπορούν να μπουν μέσα στην ομάδα για να βοηθήσουν. Απλά νομίζω, χωρίς να είμαι αλαζόνας αν η ομάδα ήταν η ίδια με τη Σιγκαπούρη δεν θα χάναμε το χρυσό με τίποτα.

Εγώ είπα στα κορίτσια το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό θα έρθει όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Κρατήστε το αυτό και θα δείτε ότι έτσι θα γίνει. Όλα τα κορίτσια έχουν μπει σε μία κατεύθυνση. Όποιος είναι προπονητής, όποιος παίζει, δεν έχει σημασία, να ξέρετε ότι αυτή η ομάδα είναι προδιαγεγραμμένο να κάνει μεγάλες επιτυχίες».

Για τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη: «Η Μαρία ξέρε πόσο την αγαπάω, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έχουμε κάνει απεριόριστες συζητήσεις, την έχω από 16 χρόνων, είναι η αθλήτρια που έχει ακούσει τα περισσότερα από εμένα, γιατί την αγαπάω πιο πολύ από όλους».