Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις

Η Εθνική πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, νικώντας στον μικρό τελικό την Ιταλία με σκορ 15-8 και έτσι η «γαλανόλευκη» έφτασε τα 16 συνολικά στην ιστορία της.

Αυτή είναι η τρίτη σερί διοργάνωση, στην οποία η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ανεβαίνει στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την τεράστια ποιότητα που έχει σαν ομάδα, διαθέτοντας ένα από τα καλύτερα υλικά όλων των εποχών.

Αναλυτικά, τα 16 μετάλλια που έχει κατακτήσει η Εθνική πόλο γυναικών:

Χρυσά (5)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 2011, 2025

World League: 2005

Europa Cup: 2018

Παγκόσμιο Κύπελλο: 2025

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες: 2004

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινα (6)

World League: 2007, 2010, 2012

Μεσογειακοί Αγώνες: 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2024, 2026