Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις
Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έφτασε τα 16 μετάλλια σε επίσημες διοργανώσεις. Αναλυτικά τα μετάλλια της «γαλανόλευκης».
Η Εθνική πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, νικώντας στον μικρό τελικό την Ιταλία με σκορ 15-8 και έτσι η «γαλανόλευκη» έφτασε τα 16 συνολικά στην ιστορία της.
Αυτή είναι η τρίτη σερί διοργάνωση, στην οποία η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ανεβαίνει στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την τεράστια ποιότητα που έχει σαν ομάδα, διαθέτοντας ένα από τα καλύτερα υλικά όλων των εποχών.
Αναλυτικά, τα 16 μετάλλια που έχει κατακτήσει η Εθνική πόλο γυναικών:
Χρυσά (5)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 2011, 2025
World League: 2005
Europa Cup: 2018
Παγκόσμιο Κύπελλο: 2025
Ασημένια (5)
Ολυμπιακοί Αγώνες: 2004
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2010, 2012, 2018, 2022
Χάλκινα (6)
World League: 2007, 2010, 2012
Μεσογειακοί Αγώνες: 2018
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2024, 2026
