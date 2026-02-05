sports betsson
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Ελλάδα – Ιταλία 15-8: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό για τη «χρυσή» Εθνική
Ελλάδα – Ιταλία 15-8: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό για τη «χρυσή» Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας διέλυσε 15-8 την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών της Πορτογαλίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά τα δύο χρυσά μετάλλια και τις παγκόσμιες κορυφές, πρώτα στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κίνα τον περασμένο Απρίλιο και έπειτα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, τον Ιούλιο, η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Η Ελλάδα νίκησε εύκολα (15-8) την Ιταλία στον μικρό τελικό στο Φουνσάλ και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, πανηγυρίζοντας έτσι το έκτο της συνολικά μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (σ.σ. έχει 4 ασημένια και 2 χάλκινα) και τρίτο συνεχόμενο (2η το 2022 και 3η το 2024).

Με αυτή την επιτυχία της, η «χρυσή» αυτή γενιά της Εθνικής μας, επιβεβαίωσε ότι παραμένει στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο, με τρία μετάλλια στις αντίστοιχες μεγάλες διοργανώσεις του σπορ μέσα σε λίγους μήνες. Κάτι που ισχύει συνολικά για το ελληνικό πόλο, άλλωστε, αφού υπενθυμίζεται ότι στις 25/1 η αντρική Εθνική ομάδα είχε νικήσει και αυτή την Ιταλία με 12-5 στον μικρό τελικό, παίρνοντας επίσης το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό -το πρώτο στη δική της ιστορία.

Κάπως έτσι δημιουργείται και άκρως θετική παράδοση κόντρα στην Ιταλία, αφού δύο χρόνια νωρίτερα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν, η Εθνική γυναικών είχε νικήσει και πάλι 7-6 τις Ιταλίδες, για το πρώτο από τα δύο σερί πλέον χάλκινα μετάλλιά της. Αυτή τη φορά στο Φουνσάλ, τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη νίκησαν δύο φορές την Ιταλία (σ.σ. η πρώτη στη β’ φάση με 15-10) και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση, κάτι που δείχνει και την αλλαγή επιπέδου της Εθνικής μας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο παγκόσμιο πόλο, με την ομάδα των γυναικών να μετρά 9 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, 5 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα, ενώ μέχρι αυτή τη διοργάνωση με τις δύο σερί νίκες της Ελλάδας, η παράδοση για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν στο 14-5 (σ.σ. 7-14 πια) υπέρ των Ιταλίδων…

Τα highlights του αγώνα

Κυρίαρχη από την αρχή ως το τέλος η Εθνική

Ως προς το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, παρότι ήταν ένας αγώνας μεταλλίου, δεν… αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική. Η συγκεκριμένη ελληνική Εθνική ομάδα είναι μία κλάση πάνω από την Ιταλία, με πληρότητα και ποιότητα σε όλες τις θέσεις και -το σημαντικότερο- με πολύ μέλλον μπροστά της.

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και κεφάλι στο σκορ, συνέχισαν να σκοράρουν από όλες τις θέσεις και με μεγάλο πλουραλισμό, ενώ η παραδοσιακά τρομερή άμυνα της ομάδας, «κλείδωσε» τον αντίπαλο και τον καταδίκασε σε βιαστικές και συνήθως καταδικασμένες επιθέσεις. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η υπεροχή της Ελλάδας ήταν καθολική σε όλους τους τομείς και κάπως έτσι φάνηκε από νωρίς ότι το ματς θα ήταν μια… παρέλαση μεταλλίου για τις Ελληνίδες, με μοναδική εκκρεμότητα το τελικό σκορ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Τριχά από την περιφέρεια και η Ελ. Πλευρίτου στην κόντρα έκαναν το γρήγορο 2-0 και παρότι η Μπιανκόνι μείωσε σε 2-1, η συνέχεια ήταν μονόλογος της Ελλάδας. Βάσω Πλευρίτου στον παραπάνω, Σιούτη από την περιφέρεια και Νίνου στην κόντρα έγραψαν το 5-1 της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη, η Πάτρα με πέναλτι έκανε το 6-1, η Μπετίνι μείωσε 6-2 στον παραπάνω, ενώ Μυριοκεφαλιτάκη (2 μέτρα) και Μπιτσάκου (περιφέρεια) ανέβασαν και πάλι τη διαφορά στο 8-2. Η Μπιανκόνι στον παραπάνω έγραψε το 8-3, η Βάσω Πλευρίτου από την περιφέρεια έκανε το 9-3, η Μπετίνι και πάλι το 9-4, ενώ η Ξενάκη με πέναλτι διαμόρφωσε το 10-4 της 2ης περιόδου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι εναλλαγές στο σκοράρισμα συνεχίστηκαν, όμως η Ελλάδα συνέχισε να βάζει… περισσότερα γκολ από όσα δεχόταν, αυξάνοντας τη διαφορά. Η Ελ. Πλευρίτου από την περιφέρεια έκανε το 11-4, η Κοκιέρε το 11-5 από τα δύο μέτρα, με τις Ξενάκη (περιφέρεια), Βάσω Πλευρίτου (παραπάνω) και Τριχά (πέναλτι) να ανεβάζουν το σκορ στο 14-5. Η Τσέργκολ μείωσε στον παραπάνω και η Τριχά ξανά, διαμόρφωσε το σκορ της τρίτης περιόδου στο 15-6. Στο 4ο οκτάλεπτο, οι δύο ομάδες… αποδέχθηκαν τη μοίρα του ματς, ο ρυθμός έπεσε και οι παίκτριες χαλάρωσαν, με τη Μπετίνι να σκοράρει απλά δύο φορές για την Ιταλία, για το τελικό 15-8.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 10-4, 15-6, 15-8.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (6/12, 50%), Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Βασιλική Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη.

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ 1, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 2, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 4, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.

* Η διοργάνωση ολοκληρώνεται το βράδυ, με τον μεγάλο τελικό Ολλανδία – Ουγγαρία στις 21:15.

Αναλυτικά, τα 16 μετάλλια της Εθνικής πόλο γυναικών:

Χρυσά (5)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 2011, 2025
World League: 2005
Europa Cup: 2018
Παγκόσμιο Κύπελλο: 2025

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες: 2004
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινα (6)

World League: 2007, 2010, 2012
Μεσογειακοί Αγώνες: 2018
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2024, 2026

