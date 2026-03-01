Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι

Η Μπενφίκα αποκλείστηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης, στα πλέι οφ του Champions League, ωστόσο τα όσα συνέβησαν στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στο Ντα Λουζ, παραμένουν στην επικαιρότητα.

Η καταγγελία που είχε κάνει ο Βινίσιους εναντίον του Πρεστιάνι για ρατσιστική συμπεριφορά στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, οδήγησε την UEFA στην απόφαση διεξαγωγής έρευνας και μάλιστα η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, είχε απαγορεύσει στον παίκτη της Μπενφίκα, ν’ αγωνιστεί στη ρεβάνς.

Η έρευνα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και όλοι περιμένουν την απόφαση της UEFA με μεγάλο ενδιαφέρον κι ένας εξ αυτών είναι και ο προπονητής των «αετών» της Λισαβώνας, Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος προπονητής δέχθηκε σκληρή κριτική από ισπανικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, επειδή κατηγόρησε μετά το πρώτο παιχνίδι τον Βινίσιους, πως προκάλεσε με τον πανηγυρισμό του, μετά το γκολ που πέτυχε στο Ντα Λουζ.

Ο Μουρίνιο τόνισε σήμερα πως περιμένει την ολοκλήρωση της έρευνας και φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στον παίκτη του.

«Αν ο Πρεστιάνι κριθεί ένοχος ένα πράγμα είναι σίγουρο. Δεν θα τον ξαναδώ με τον ίδιο τρόπο και για μένα θα έχει μπει ένα τέλος.

Αν ένας παίκτης δεν σέβεται τις αρχές μου αλλά και στις αρχές της Μπενφίκα, τότε η καριέρα του με μένα προπονητή έχει τελειώσει».

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως αν ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι κριθεί ένοχος από την UEFA, όχι μόνο θα τιμωρηθεί με βαριά «καμπάνα» αλλά κινδυνεύει και η καριέρα του στην ομάδα της Λισαβώνας.

Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ο προπονητής των πρωτεουσιάνων και όλοι περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση που θα πάρει η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Αμέσως μετά το τέλος του πρώτου αγώνα, ο Κίλιαν Εμπαπέ είχε επιβεβαιώσει με δηλώσεις του την καταγγελία του συμπαίκτη του, λέγοντας πως ο μέσος της Μπενφίκα χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Βινίσιους.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι αν ο Πρεστιάνι κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με ποινή αποκλεισμού δέκα αγωνιστικών.