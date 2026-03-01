sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι
On Field 01 Μαρτίου 2026, 19:00

Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Η Μπενφίκα αποκλείστηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης, στα πλέι οφ του Champions League, ωστόσο τα όσα συνέβησαν στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στο Ντα Λουζ, παραμένουν στην επικαιρότητα.

Η καταγγελία που είχε κάνει ο Βινίσιους εναντίον του Πρεστιάνι για ρατσιστική συμπεριφορά στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, οδήγησε την UEFA στην απόφαση διεξαγωγής έρευνας και μάλιστα η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, είχε απαγορεύσει στον παίκτη της Μπενφίκα, ν’ αγωνιστεί στη ρεβάνς.

Η έρευνα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και όλοι περιμένουν την απόφαση της UEFA με μεγάλο ενδιαφέρον κι ένας εξ αυτών είναι και ο προπονητής των «αετών» της Λισαβώνας, Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος προπονητής δέχθηκε σκληρή κριτική από ισπανικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, επειδή κατηγόρησε μετά το πρώτο παιχνίδι τον Βινίσιους, πως προκάλεσε με τον πανηγυρισμό του, μετά το γκολ που πέτυχε στο Ντα Λουζ.

Ο Μουρίνιο τόνισε σήμερα πως περιμένει την ολοκλήρωση της έρευνας και φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στον παίκτη του.

«Αν ο Πρεστιάνι κριθεί ένοχος ένα πράγμα είναι σίγουρο. Δεν θα τον ξαναδώ με τον ίδιο τρόπο και για μένα θα έχει μπει ένα τέλος.

Αν ένας παίκτης δεν σέβεται τις αρχές μου αλλά και στις αρχές της Μπενφίκα, τότε η καριέρα του με μένα προπονητή έχει τελειώσει».

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως αν ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι κριθεί ένοχος από την UEFA, όχι μόνο θα τιμωρηθεί με βαριά «καμπάνα» αλλά κινδυνεύει και η καριέρα του στην ομάδα της Λισαβώνας.

Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ο προπονητής των πρωτεουσιάνων και όλοι περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση που θα πάρει η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Αμέσως μετά το τέλος του πρώτου αγώνα, ο Κίλιαν Εμπαπέ είχε επιβεβαιώσει με δηλώσεις του την καταγγελία του συμπαίκτη του, λέγοντας πως ο μέσος της Μπενφίκα χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Βινίσιους.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι αν ο Πρεστιάνι κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με ποινή αποκλεισμού δέκα αγωνιστικών.

Headlines:
Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Κόσμος
ΗΠΑ – Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Αραγτσί: Παραμένουμε στρατιωτικά ικανοί

ΗΠΑ – Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Αραγτσί: Παραμένουμε στρατιωτικά ικανοί

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

ΝΕΑΡ: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει απρόκλητη την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και ζητά η χώρα μας να μην εμπλακεί σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

Σύνταξη
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Αποκαλύψεις 01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Ποιητική αδεία 01.03.26

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ -Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες
Στο Όστιν 01.03.26

Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες

Βίντεο με τις πρώτες στιγμές στο μπαρ μετά τους πυροβολισμούς - «Κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι» - O δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο