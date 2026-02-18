Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Όταν κοινωνικές παθογένειες και συμπεριφορές που προσβάλλουν την ανθρώπινή υπόσταση, μεταφέρονται ακόμα κι εντός τεσσάρων γραμμών ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως πολλά πράγματα έχουν πάρει λάθος δρόμος ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε είναι πιο στραβά από ποτέ.

Το σύνθημα unite against racism, δίνει ξεκάθαρο μήνυμα κατά του ρατσισμού, αλλά δυστυχώς υπάρχει σκοτεινή πλευρά και στο ποδόσφαιρο.

Τα όσα διαδραματίστηκαν στον χθεσινό αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Βινίσιους να καταγγέλει τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση, είναι πρώτο θέμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η UEFA καλείται να ερευνήσει την υπόθεση.

Είναι υποχρέωση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας να φτάσει το θέμα μέχρι το τέλος, ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση κι αυτό θα γίνει, καθώς ξεκίνησε ήδη η διαδικασία για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Inside UEFA investigation as Benfica star faces 10-MATCH ban after Vinicius Jr racism claim | @johncrossmirrorhttps://t.co/CZ0awSvT1V pic.twitter.com/mgBCfTtUec — Mirror Football (@MirrorFootball) February 18, 2026

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως αν αποδειχθεί ότι ο Πρεστιάνι είπε «μαϊμού» τον Βραζιλιάνο άσο των «μερένχες» κινδυνεύει με βαριά τιμωρία, η οποία θα είναι αποκλεισμός για δέκα αγωνιστικές.

Κύκλοι της UEFA ανέφεραν πως οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και ο φάκελος της καταγγελίας Βινίσιους δεν πρόκειται να κλείσει αν τα πράγματα δεν ξεκαθαρίσουν κι αυτό φανερώνει και την πρόθεση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ν’ ασχοληθεί διεξοδικά με την καταγγελία του Βραζιλιάνου άσου της «βασίλισσας».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η UEFA θα καλέσει τον Πρεστιάνι αλλά και τον Βινίσιους για να καταθέσουν, όπως επίσης θα κληθούν και πολλοί παίκτες των δύο ομάδων, ανάμεσα τους και ο Κίλιαν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της «βασίλισσας» επιβεβαίωσε μετά το τέλος του αγώνα, την καταγγελία που έκανε ο συμπαίκτης του λέγοντας πως άκουσε τον Αργεντίνο μέσο της Μπενφίκα, ν’ αποκαλεί «μαϊμού» τον Βινίσιους.

Τα στελέχη της UEFA που ανέλαβαν την έρευνα αναμένεται να μιλήσουν και με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Φρανσουά Λετισιέ προκειμένου να πάρουν την γνώμη και του ρέφερι για τα όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο του Ντα Λουζ.

Η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετές μέρες, ίσως και δύο εβδομάδες κι εν συνεχεία η UEFA θ’ ανακοινώσει τις αποφάσεις της. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό την επόμενη Τετάρτη, που είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς των δύο ομάδων στο Μπερναμπέου, να μην έχει ανακοινωθεί η απόφαση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως υπάρχει δεδικασμένο καθώς η UEFA είχε κινήσει διαδικασίες έρευνας για καταγγελία ρατσιστικής συμπεριφοράς, σε παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με την Ρέιντζερς Europa League, τιμωρώντας με ποινή αποκλεισμού δέκα αγωνιστικών, τον Οντρέι Κούντελα της Σλάβια.

Ο παίκτης της τσέχικης ομάδας είχε καταφερθεί με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Γκλεν Καμαρά και είχε τιμωρηθεί με ποινή που προαναφέραμε, ενώ η UEFA είχε τιμωρήσει και τον παίκτη της Ρέιντζερς γιατί επιτέθηκε φραστικά στον Κούντελα στην φυσούνα μετά το τέλος του αγώνα.