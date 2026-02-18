Έξαλλος Εμπαπέ σε Πρεστιάνι: «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» (vid)
Ο Κιλιάν Εμπάπε δεν κράτησε την ψυχραιμία του απέναντι στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι που φέρεται να επιτέθηκε ρατσιστικά στον Βινίσιους.
- Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
- «Η βάρκα βουλιάζει» - Ψαράς πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του
- Πρόωρη αποχώρηση Λαγκάρντ από την προεδρία της ΕΚΤ πριν από τη λήξη της θητείας της
- Στόχος ληστών κοσμηματοπωλείο λίγα μέτρα μακριά από τα δικαστήρια στη Λάρισα
Θέση σε όσα συνέβησαν ανάμεσα στον Βινίσιους Τζούνιορ και τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα για τα πλέι οφ του Champions League πήρε ο Κιλιάν Εμπαπέ μετά τον αγώνα.
«Το νούμερο 25 της Μπενφίκα, δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν του αξίζει, έχει πει ότι ο Βινίσιους είναι μαϊμού. Το έχει πει πέντε φορές. Σήμερα έχουν χαθεί όλες οι αξίες του ποδοσφαίρου», είπε ο Γάλλος επιθετικός των «μερένγκες» και συνέχισε: «Δεν του αξίζει να παίζει στο Champions League. Αυτό που έκανε δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Δεν ζήτησε καν μια συγγνώμη. Πώς μπορείς να λες τέτοιο πράγμα στο γήπεδο;».
Μάλιστα, ο σούπερα στα των Μαδριλένων «πιάστηκε» από τον φακό να μην κρατά την ψυχραιμία του απέναντι στον Αργενίνο εξτρέμ, αφού φαίνεται να του λέει χαρακτηριστικά: «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής», με τον Πρεστιάνι να μην απαντά.
Δείτε το βίντεο του Εμπαπέ με τον Πρεστιάνι:
🚨”ERES UN PUT* RACISTA!!”
Mbappé a Prestiqnnipic.twitter.com/XN3P1bu3vh https://t.co/djDyiT9je3
— NoKai (@nokai) February 17, 2026
- Σπαλέτι μετά την 5άρα από τη Γαλατασαράι: «Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας»
- Champions League: Ματσάρες με ξεκάθαρα φαβορί και… Χρήστο Τζόλη
- Μονέκε: «Αυτή ήταν η ατάκα μου στον Μάικ Τζέιμς για την επόμενη ομάδα του»
- Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
- Ο Αντετοκούνμπο «πήρε» θέση για το μέλλον του στους Μπακς (pic)
- Σπουδαίο ματς στο Καραϊσκάκη: Για το πρώτο βήμα κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
- Έξαλλος Εμπαπέ σε Πρεστιάνι: «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» (vid)
- Βινίσιους: «Οι ρατσιστές είναι πάνω απ’ όλα δειλοί»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις