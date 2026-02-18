Έξαλλος Εμπαπέ σε Πρεστιάνι: «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» (vid)

Θέση σε όσα συνέβησαν ανάμεσα στον Βινίσιους Τζούνιορ και τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα για τα πλέι οφ του Champions League πήρε ο Κιλιάν Εμπαπέ μετά τον αγώνα.

«Το νούμερο 25 της Μπενφίκα, δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν του αξίζει, έχει πει ότι ο Βινίσιους είναι μαϊμού. Το έχει πει πέντε φορές. Σήμερα έχουν χαθεί όλες οι αξίες του ποδοσφαίρου», είπε ο Γάλλος επιθετικός των «μερένγκες» και συνέχισε: «Δεν του αξίζει να παίζει στο Champions League. Αυτό που έκανε δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Δεν ζήτησε καν μια συγγνώμη. Πώς μπορείς να λες τέτοιο πράγμα στο γήπεδο;».

Μάλιστα, ο σούπερα στα των Μαδριλένων «πιάστηκε» από τον φακό να μην κρατά την ψυχραιμία του απέναντι στον Αργενίνο εξτρέμ, αφού φαίνεται να του λέει χαρακτηριστικά: «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής», με τον Πρεστιάνι να μην απαντά.

Δείτε το βίντεο του Εμπαπέ με τον Πρεστιάνι: