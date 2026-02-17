Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Απίθανα πράγματα στο «Ντα Λουζ», με το ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ να κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα για σχεδόν δέκα λεπτά! Όλα ξεκίνησαν στο 50ό λεπτό όταν ο Βινίσιους με τρομερό γκολ άνοιξε το γκολ για τους Μαδριλένους και πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους οπαδούς των γηπεδούχων δείχνοντας τη φανέλα του.

Δείτε το γκολ

Εκεί προκλήθηκε μεγάλη ένταση αρχικά με τον Οταμέντι και στη συνέχεια με τον Πρεστιάνι, με τον Βινίσιους να τρέχει στον διαιτητή και να του λέει πως ο δεύτερος του έκανε ρατσιστική επίθεση.

Μάλιστα, φάνηκε να λέει στον διαιτητή πως ο Πρεστιάνι τον αποκάλεσε «μαϊμού». Ούτε ο διαιτητής ούτε το VAR κατάφεραν να επιβεβαιώσουν ρατσιστική επίθεση όμως, καθώς ο Αργεντινός άσος της Μπενφίκα είχε το χέρι μπροστά στο στόμα του.

Τα όσα ακολούθησαν:

Έτσι δεν αποβλήθηκε ενώ ο Βινίσιους έκατσε στον πάγκο για να ηρεμήσει, με το γήπεδο να τον αποδοκιμάζει έντονα. Τελικά, μετά από σχεδόν δέκα λεπτά η αναμέτρηση ξεκίνησε και πάλι, με τους οπαδούς της Μπενφίκα να αποδοκιμάζουν έντονα τον Βραζιλιάνο κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα.