Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.
- Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
- Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων – Απεγκλωβίστηκαν τρεις τραυματίες
- Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;
- Pikachu Illustrator: Ο Λόγκαν Πολ πούλησε το «ιερό δισκοπότηρο» των Pokémon σε τιμή ρεκόρ
Απίθανα πράγματα στο «Ντα Λουζ», με το ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ να κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα για σχεδόν δέκα λεπτά! Όλα ξεκίνησαν στο 50ό λεπτό όταν ο Βινίσιους με τρομερό γκολ άνοιξε το γκολ για τους Μαδριλένους και πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους οπαδούς των γηπεδούχων δείχνοντας τη φανέλα του.
Δείτε το γκολ
Εκεί προκλήθηκε μεγάλη ένταση αρχικά με τον Οταμέντι και στη συνέχεια με τον Πρεστιάνι, με τον Βινίσιους να τρέχει στον διαιτητή και να του λέει πως ο δεύτερος του έκανε ρατσιστική επίθεση.
Μάλιστα, φάνηκε να λέει στον διαιτητή πως ο Πρεστιάνι τον αποκάλεσε «μαϊμού». Ούτε ο διαιτητής ούτε το VAR κατάφεραν να επιβεβαιώσουν ρατσιστική επίθεση όμως, καθώς ο Αργεντινός άσος της Μπενφίκα είχε το χέρι μπροστά στο στόμα του.
Τα όσα ακολούθησαν:
Έτσι δεν αποβλήθηκε ενώ ο Βινίσιους έκατσε στον πάγκο για να ηρεμήσει, με το γήπεδο να τον αποδοκιμάζει έντονα. Τελικά, μετά από σχεδόν δέκα λεπτά η αναμέτρηση ξεκίνησε και πάλι, με τους οπαδούς της Μπενφίκα να αποδοκιμάζουν έντονα τον Βραζιλιάνο κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα.
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Η Ντόρτμουντ εύκολα (2-0) την Αταλάντα
- Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
- Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3: Ανατροπή και προβάδισμα πρόκρισης για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
- Σάκοτα: «Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα κλείσει η ψαλίδα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»
- Ολυμπιακός: Θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)
- Το πανόραμα του Final-8 του Κυπέλλου: Πότε είναι ο ημιτελικός του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις