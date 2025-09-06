Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης

Τα ρέστα του για να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα θα παίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ομιλία του πρωθυπουργού θα είναι εστιασμένη σε τρεις τομείς: το στεγαστικό, το δημογραφικό και τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι κάθε πτυχή της ομιλίας του θα αντικατοπτρίζει αυτό που θεωρεί το κυβερνητικό στρατόπεδο ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του: χωρίς μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η χώρα θα οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση.

Άλλωστε, τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και άλλα πρωτοκλασάτα κυβερνητικά στελέχη έχουν χρησιμοποιήσει ως αντιπαράδειγμα την περίπτωση της Γαλλίας για να υπογραμμίσουν την απειλή της αποσταθεροποίησης.

Σε δύο κατευθύνσεις η ομιλία Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις στην αποψινή ομιλία του.

Η πρώτη θα αφορά τα οικονομικά μέτρα για το 2026, ενώ η δεύτερη θα αφορά μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030.

Σχετικά με τη δεύτερη κατεύθυνση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρηματολογήσει σχετικά με την ανάγκη για ευρύτερες συναινέσεις.

Ωστόσο, αναφορικά με την πρώτη κατεύθυνση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται να αναφερθεί σε κάποιον κατάλογο με επιμέρους μέτρα.

Αντίθετα, θα υποστηρίξει ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει μια μεγάλη τομή στο ζήτημα της φορολογίας που θα αφορά όλους τους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός θα υποστηρίξει ότι τα εισοδήματα όλων των πολιτών μπορούν να αυξηθούν μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πλησιάζουν το 1,7 δισ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι στο νέο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει θα πρέπει να προστεθεί και το 1,5 δισ. μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Για να δείξει ότι αυτά θα επηρεάσουν άμεσα τη ζωή των πολιτών, αναμένεται να επισημάνει ότι αυτά θα ξεκινήσουν να τίθενται σε εφαρμογή ήδη από τα τέλη του 2025, όπως οι παρεμβάσεις υπέρ των χαμηλοσυνταξιούχων και αυτές για τα ενοίκια.

Η σύγκριση με την πρώτη του ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να δείξει ότι παραμένει σταθερός σε όσα έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016 (σ.σ. αυτή είναι η δέκατή του παρουσία), δηλαδή ότι εξακολουθεί να είναι πιστός στη λογική της ελάφρυνσης των φόρων.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι χάρη στην πολιτική της κυβέρνησης, η ελληνική οικονομία έχει μπει σε υγιή τροχιά και δημιουργεί πλεονάσματα που επιτρέπουν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, να γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών.

Θα αποφύγει να αναφερθεί εκτενώς στα διεθνή προβλήματα – Η εξαίρεση της Γαλλίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στα διεθνή προβλήματα, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σφαγή στη Γάζα ή το επισφαλές διεθνές οικονομικό περιβάλλον μετά και τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ με τους δασμούς.

Στα συγκεκριμένα ζητήματα, άλλωστε, η κυβέρνηση έχει δεχθεί σκληρή κριτική για τη στάση της και ο πρωθυπουργός θα ήθελε να τα αποφύγει.

Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε, θα υπογραμμίσει τη σημασία να υπάρχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα αναφερόμενος στην πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στη Γαλλία, αλλά και στην Ολλανδία.