Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων

Τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη στάση της κυβέρνησης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στην εκπομπή Morning Point του MegaNews.

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται, γιατί έχουν γίνει τρία πράγματα: Το πρώτο είναι ότι με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους έκλεψαν. Το δεύτερο είναι με τις δηλώσεις, ήδη από τον Οκτώβρη, και του πρωθυπουργού και του κ. Μαρινάκη και του κ. Τσιάρα, τους εξαπάτησαν. Λέγανε από τα μέσα Οκτώβρη ότι θα πληρωθούν οι αγρότες πάνω από το 70% των ενισχύσεων, και φτάνουμε τέλη Νοέμβρη να έχουν πληρωθεί λίγο πάνω από το 40%. Δηλαδή τους κορόιδεψαν τους ανθρώπους. Και επειδή πρώτα τους έκλεψαν και μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας. Αυτό είναι το ύφος και το ήθος της κυβέρνησης».

«Μάθαμε μάλιστα ότι από τα λεφτά που δόθηκαν στους αγρότες, παρακρατήθηκαν κάποια για τις ασφαλιστικές εισφορές. Και μάλιστα άκουσα σήμερα τον κ. Μπουκώρο, τον βουλευτή της ΝΔ, ο οποίος έλεγε στο ραδιόφωνο ότι κάποιοι όχι μόνο δεν πήραν την ενίσχυση, τους πήραν και από τον λογαριασμό λεφτά για τα ασφαλιστικά!», προσέθεσε ο κ. Ζαχαριάδης.

Για να επισημάνει πως «ο κ. Μπουκώρος είπε ακόμα ότι, εφόσον υπάρχει δέσμευση ότι θα δοθούν τα χρήματα μέχρι τέλος Δεκέμβρη, θα μπορούσε να γίνει συμψηφισμός τότε και να μην πάρουν από τους ανθρώπους από τις λίγες αποταμιεύσεις που έχουν για να ταΐσουν την οικογένειά τους και να συνεχίσουν την παραγωγή τους».

«Η κυβέρνηση και έδειρε τους αγρότες και δεν παίρνει την ευθύνη. Γιατί ήταν η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας που έδωσε εντολή να δείρουν τους αγρότες. Ευθύνη έχει ο πρωθυπουργός και ο κ. Χρυσοχοΐδης», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Εγώ θα αγοράσω πρωτοχρονιάτικο λαχείο, αλλά θα πάρω μια στέκα να πάω να μου διαλέξουν από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάποιοι εκεί πέρα φαίνεται ότι είναι πιο τυχεροί», σημείωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, προσθέτοντας δηκτικά πως «ή, μια άλλη λύση για να λυθεί το πρόβλημα, θα είναι να πάνε να μοιράσουν δελτία του Τζόκερ τώρα στα μπλόκα των αγροτών, μήπως είναι κι αυτοί τυχεροί…».

Για την υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Στην υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με πρόεδρο τότε τον κ. Δέρβο, είχαμε απευθείας αναθέσεις, για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, για σίτιση φοιτητών εν μέσω πανδημίας», επισήμανε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για να προσθέσει πως «μιλάνε για ένα γαλάζιο σκάνδαλο και επιτίθεται η κ. Σδούκου από τη ΝΔ και λέει ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο, εννοώντας προφανώς ότι είναι και πράσινο και ροζ», εξηγώντας πως «η υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που φαίνεται ότι μπαίνει και εκεί εισαγγελέας, είναι και αυτή μια διαχρονική παθογένεια και διαχρονική ευθύνη ή είναι απευθείας αναθέσεις μεταξύ των στελεχών της ΟΝΝΕΔ;».

«Και επειδή η υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι μια εβδομάδα στη δημοσιότητα, επιτέλους η ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να πάρουν θέση, γιατί ο κύριος Δέρβος είναι πρώην γραμματέας της ΟΝΝΕΔ, και αυτό έχει μια σημασία ηθική και αξιακή. Και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μάσαγαν, και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και από παντού. Είναι μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων», τόνισε καταληκτικά ο Κώστας Ζαχαριάδης.