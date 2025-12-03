newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 17:57
Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Μετρό – Μέχρι Εθνική Άμυνα η γραμμή 3
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων
Πολιτική Γραμματεία 03 Δεκεμβρίου 2025 | 18:04

Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων

«Δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται: με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώτα τους έκλεψαν, μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη στάση της κυβέρνησης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στην εκπομπή Morning Point του MegaNews.

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται, γιατί έχουν γίνει τρία πράγματα: Το πρώτο είναι ότι με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους έκλεψαν. Το δεύτερο είναι με τις δηλώσεις, ήδη από τον Οκτώβρη, και του πρωθυπουργού και του κ. Μαρινάκη και του κ. Τσιάρα, τους εξαπάτησαν. Λέγανε από τα μέσα Οκτώβρη ότι θα πληρωθούν οι αγρότες πάνω από το 70% των ενισχύσεων, και φτάνουμε τέλη Νοέμβρη να έχουν πληρωθεί λίγο πάνω από το 40%. Δηλαδή τους κορόιδεψαν τους ανθρώπους. Και επειδή πρώτα τους έκλεψαν και μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας. Αυτό είναι το ύφος και το ήθος της κυβέρνησης».

«Μάθαμε μάλιστα ότι από τα λεφτά που δόθηκαν στους αγρότες, παρακρατήθηκαν κάποια για τις ασφαλιστικές εισφορές. Και μάλιστα άκουσα σήμερα τον κ. Μπουκώρο, τον βουλευτή της ΝΔ, ο οποίος έλεγε στο ραδιόφωνο ότι κάποιοι όχι μόνο δεν πήραν την ενίσχυση, τους πήραν και από τον λογαριασμό λεφτά για τα ασφαλιστικά!», προσέθεσε ο κ. Ζαχαριάδης.

Για να επισημάνει πως «ο κ. Μπουκώρος  είπε ακόμα ότι, εφόσον υπάρχει δέσμευση ότι θα δοθούν τα χρήματα μέχρι τέλος Δεκέμβρη, θα μπορούσε να γίνει συμψηφισμός τότε και να μην πάρουν από τους ανθρώπους από τις λίγες αποταμιεύσεις που έχουν για να ταΐσουν την οικογένειά τους και να συνεχίσουν την παραγωγή τους».

«Η κυβέρνηση και έδειρε τους αγρότες και δεν παίρνει την ευθύνη. Γιατί ήταν η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας που έδωσε εντολή να δείρουν τους αγρότες. Ευθύνη έχει ο πρωθυπουργός και ο κ. Χρυσοχοΐδης», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Εγώ θα αγοράσω πρωτοχρονιάτικο λαχείο, αλλά θα πάρω μια στέκα να πάω να μου διαλέξουν από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάποιοι εκεί πέρα φαίνεται ότι είναι πιο τυχεροί», σημείωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, προσθέτοντας δηκτικά πως «ή, μια άλλη λύση για να λυθεί το πρόβλημα, θα είναι να πάνε να μοιράσουν δελτία του Τζόκερ τώρα στα μπλόκα των αγροτών, μήπως είναι κι αυτοί τυχεροί…».

Για την υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Στην υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με πρόεδρο τότε τον κ. Δέρβο, είχαμε απευθείας αναθέσεις, για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, για σίτιση φοιτητών εν μέσω πανδημίας», επισήμανε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για να προσθέσει πως «μιλάνε για ένα γαλάζιο σκάνδαλο και επιτίθεται η κ. Σδούκου από τη ΝΔ και λέει ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο, εννοώντας προφανώς ότι είναι και πράσινο και ροζ», εξηγώντας πως «η υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που φαίνεται ότι μπαίνει και εκεί εισαγγελέας, είναι και αυτή μια διαχρονική παθογένεια και διαχρονική ευθύνη ή είναι απευθείας αναθέσεις μεταξύ των στελεχών της ΟΝΝΕΔ;».

«Και επειδή η υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι μια εβδομάδα στη δημοσιότητα, επιτέλους η ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να πάρουν θέση, γιατί ο κύριος Δέρβος είναι πρώην γραμματέας της ΟΝΝΕΔ, και αυτό έχει μια σημασία ηθική και αξιακή. Και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μάσαγαν, και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και από παντού. Είναι μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων», τόνισε καταληκτικά ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

AKTOR: Πράσινο φως στο ομολογιακό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

AKTOR: Πράσινο φως στο ομολογιακό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»
03.12.25

«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»

Στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια να επιστρατεύσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό» διαμηνύει η αντιπολίτευση στον πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε για τους αγρότες, τα αιτήματά τους και τα μπλόκα

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός
Βουλή 03.12.25

Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός

«Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
Πολιτική 03.12.25

Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών

«Καρότο και μαστίγιο» για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία από τη μία εμφανίζεται να επιχειρεί να κατευνάσει, δίνοντας χρόνο στα μπλόκα και από την άλλη -με το βλέμμα ξανά στους «νοικοκυραίους»- τα δαιμονοποιεί και υποδεικνύει στην αστυνομία να πράξει το «επιχειρησιακό καθήκον» της για εκκένωση των εθνικών οδών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση
Πολιτικές Συνεντεύξεις 03.12.25

Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλά στο in για την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, το μεταναστευτικό, τις δυνατότητες της ναυτιλίας αλλά και της βαριάς βιομηχανίας μέσω των ναυπηγείων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς
in Confidential 03.12.25

Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Μεγάλος ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου για το πως θα εξελιχθεί το θέμα των αγροτών. Η πολιτική με καρότο και μαστίγιο δεν φαίνεται να δουλεύει μέχρι ώρας. Κοσμοσυρροή αναμένεται απόψε στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week
English edition 03.12.25

Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week

Agriculture Minister Konstantinos Tsiaras announced nearly €500 million in payments to farmers, along with a series of upcoming subsidies, compensation packages and energy support measures as the government seeks to ease pressure on the sector

Σύνταξη
Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη

Ξέσπασε στην Ηλιούπολη ο Αστέρας, όμως περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν οι τέσσερις βαθμοί αρκούν για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία

Οι αστοχίες στην τηλεκριτική του Λανουά αλλοιώνουν τους κανονισμούς. Αν οι διαιτητές ανέχονται μαρκαρίσματα με τάπες υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση
Ελλάδα 03.12.25

Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση

Η 29χρονη τότε Ολυμπία Κηρύκου, παντρεμένη επί μία δεκαετία με τον Δημήτρη Δημόπουλο, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διαδρομή προς την εργασία της, στο κατάστημα «ΡΕΞ».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»
Ελλάδα 03.12.25

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»

«Δεν θυμάμαι τίποτα» και «είχα έντονα ψυχολογικά προβλήματα», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο δράστης της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό
Ελλάδα 03.12.25

«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
