Κεντρική Μακεδονία: Στα αγροτικά μπλόκα στην Κεντρική Μακεδονία κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ
Το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα μεταβεί στα αγροτικά μπλόκα αύριο Σάββατο
Στα αγροτικά μπλόκα θα βρεθεί αύριο Σάββατο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ.
Το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ αποτελούμενο από τους βουλευτές Σ. Παραστατίδη, Π. Κουκουλόπουλο, Π. Παππά, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Χνάρη, το μέλος του Πολιτικού Κέντρου Θ. Γλαβίνα και τον Γραμματέα του Τομέα Θ. Πετρόπουλο θα μεταβεί στα μπλόκα στην Κεντρική Μακεδονία.
Το πρόγραμμα έχεις ως εξής:
- Μπλόκο Αλεξάνδρειας: 11:30
- Μπλόκο Κουλούρας:13:00
- Μπλόκο Χαλκηδόνας:14:30
- Μπλόκο Μαλγάρων: 16:30
