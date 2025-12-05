Στα αγροτικά μπλόκα θα βρεθεί αύριο Σάββατο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ.

Το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ αποτελούμενο από τους βουλευτές Σ. Παραστατίδη, Π. Κουκουλόπουλο, Π. Παππά, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Χνάρη, το μέλος του Πολιτικού Κέντρου Θ. Γλαβίνα και τον Γραμματέα του Τομέα Θ. Πετρόπουλο θα μεταβεί στα μπλόκα στην Κεντρική Μακεδονία.

Το πρόγραμμα έχεις ως εξής: