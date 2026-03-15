Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Σε εξέλιξη είναι οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την εκλογή αντιπροσώπων για το 4ο συνέδριο του κινήματος, που θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ψήφισε στο εκλογικό κέντρο στο Περιστέρι. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στον χώρο, συνομιλώντας με μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που περίμεναν να ψηφίσουν, ενώ αντάλλαξε χειραψίες και ευχές. Βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απηύθυνε κάλεσμα ευρείας συσπείρωσης για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

​«Θέλω να ευχαριστήσω τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα με την παρουσία τους έστειλαν μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης. Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ’ όλα με αξιοπρέπεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κάλεσε ακολούθως «κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή και αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Επισήμανε πως «αυτή η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Διότι οι πολιτικές τους έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «για αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης, επισήμανε πως «σήμερα είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε όλη τη χώρα, είναι μία μέρα εσωκομματικής δημοκρατίας και συμμετοχής. Σήμερα, η βάση του ΠΑΣΟΚ παίρνει το ΠΑΣΟΚ στα χέρια της, όπως το έχει κάνει πάντα ιστορικά».

Ο κ. Δούκας ψήφισε στο εκλογικό κέντρο στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επί της Χαριλάου Τρικούπη. Σε δηλώσεις του επισήμανε ότι «το συνέδριό μας πρέπει να αποτελέσει αφετηρία επανεκκίνησης για το ΠΑΣΟΚ. Βασική προϋπόθεση είναι η μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Είναι ένα κάλεσμα να συμμετέχουμε όλοι γιατί δύναμή μας είναι πάντοτε η κοινωνία και μόνο αυτή. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις εκλογές. Αρκεί να το πιστέψουμε».

Η κ. Διαμαντοπούλου άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Γλυφάδας. «Από το πρωί γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία. Παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και μετά προς τις εκλογές», τόνισε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

5.700 υποψήφιοι σύνεδροι, 3.800 εκλέγονται

Συνολικά, οι υποψήφιοι για το συνέδριο είναι 5.700, ενώ θα εκλεχθούν 3.800 σύνεδροι. Οι θέσεις των συνέδρων των τοπικών οργανώσεων είναι 3800, ενώ αντιπρόσωποι θα εκλεγούν επίσης από τις οργανώσεις των αποδήμων και των επιστημόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιο μεγάλος ανταγωνισμός παρατηρείται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με τον αριθμό των υποψηφίων να είναι υπερδιπλάσιος των θέσεων που αντιστοιχούν στο συνέδριο. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις της Αττικής θα εκλέξουν 828 συνέδρους.

Στις προηγούμενες κάλπες του 2022, ο αριθμός των συμμετεχόντων είχε πλησιάσει τις 180.000. Τότε, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος είχαν ψηφίσει τους αντιπροσώπους τους για το 3ο συνέδριο αλλά και για την επαναφορά του ονόματος «ΠΑΣΟΚ» και του πράσινου ήλιου. Παράλληλα, είχαν εκλέξει και τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν πως η συμμετοχή θα ξεπεράσει τις 100.000. Εφόσον, δε, αγγίξει τις 120.000 τότε θα θεωρείται σημαντική επιτυχία. Σε αντίθεση με το 2022, στη σημερινή ψηφοφορία ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα ψηφίσει μόνο για τους αντιπροσώπους του 4ου συνεδρίου και όχι για τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο δημοψήφισμα με αυτό της προηγούμενης φοράς για την επαναφορά του πράσινου ήλιου. Σημειωτέον ότι κάλπες έχουν στηθεί σε κάθε δήμο της χώρας.