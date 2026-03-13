Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023

Διαγραμμένος λόγω της συμμετοχής του στο ψηφοδέλτιο του «γαλάζιου» Πέτρου Τατούλη στην περιφέρεια Πελοποννήσου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 ήταν ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, που θα αντικαταστήσει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην περιφέρεια Αρκαδίας.

Ο κ. Γιαννακούρας είχε διαγραφεί από τον ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τον Σεπτέμβριο του 2023, με την ΕΔΕΚΑΠ (το αρμόδιο όργανο δεοντολογίας του κόμματος) να τονίζει στη σχετική ανακοίνωση ότι «πρακτικές και συμπεριφορές που πλήττουν τη σφαίρα των ηθικών και αξιακών κανόνων μας δεν εκφράζουν το Κίνημά μας, δεν γίνονται αποδεκτές και είναι καταδικαστέες».

Ετοιμάζεται να ορκιστεί κανονικά βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, πλέον ο κ. Γιαννακούρας ετοιμάζεται να ορκιστεί κανονικά ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Κατά τις ίδιες πηγές, έχει επανέλθει κανονικά στο κόμμα και έχει εδώ και αρκετό καιρό ανακτήσει την κομματική του ιδιότητα. Επομένως, τονίζουν, δεν τίθεται ζήτημα μείωσης του βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Γιαννακούρας στις περασμένες βουλευτικές εκλογές είχε λάβει 4.292 ψήφους, πίσω από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που είχε πάρει 4.731 ψήφους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έπειτα από απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, σε μια απόφαση που συνάντησε αντιδράσεις από στελέχη του κόμματος. Στη συνέχεια ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα.