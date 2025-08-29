newspaper
29.08.2025 | 14:54
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
Δένδιας: Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν
Διπλωματία 29 Αυγούστου 2025 | 13:00

Δένδιας: Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν

Οι δηλώσεις Φιντάν, σύμφωνα με τον Δένδια παραβιάζουν «την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών»

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Spotlight

Διαστάσεις παίρνουν οι δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος επέλεξε να επιτεθεί στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Έλληνες πολιτικοί σε κρίσεις επιστρατεύουν «συνέχεια μια τουρκική απειλή».

Ο Φιντάν επιτέθηκε ευθέως στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ισχυριζόμενος για την Ελλάδα πως «όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

Η απάντηση Δένδια στις δηλώσεις Φιντάν

Στον Φιντάν απάντησε ο Δένδιας από την Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, το πρωί, ο οποίος σημείωσε πως «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια».

Όπως διεμήνυσε ο Γεραπετρίτης «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου
«Απορρίπτεται στο σύνολό της» 16.08.25

Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου

Η Αθήνα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Λιβύης για τη μέση γραμμή στην ελληνική ΑΟΖ με δική της ρηματική διακοίνωση, που απέστειλε στις 5 Αυγούστου στον ΟΗΕ

Σύνταξη
ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.08.25

ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ

Η ανάρτηση αναφερόταν στην «Ημέρα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Σύνταξη
«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα
«Ανθρωπιστική δυστυχία» 12.08.25

«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Κοινή δήλωση εκ μέρους 27 εταίρων σχετικά με τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ στην αποστολή τους

Σύνταξη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Σχηματίστηκε δικογραφία 29.08.25

Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
Ποιος ο λόγος 29.08.25

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα

Η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα γίνεται το τρίτο μέλος της οικογένειάς της που εγκαταλείπει την ηγεσία της κυβέρνησης μετά τον πατέρα της και τη θεία της Γινγκλούκ - Είχαν ανατραπεί από πραξικοπήματα

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους»

Σύνταξη
Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα
Για τα πυρηνικά 29.08.25

Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν - Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα

Το Πεκίνο, από τη δική του πλευρά, κάνει λόγο για μη εποικοδομητική στάση των Ευρωπαίων μετά την ανακοίνωση της Ε3 για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ
«Μεγάλος προπαγανδιστής» 29.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ

«Αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 29.08.25

Πόσο οικονομικά ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι - Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 45χρονη για το τροχαίο στη Θέρμη – Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ
Θετική στο αλκοτέστ 29.08.25

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. του τροχαίου στη Θέρμη - Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Η 45χρονη επιχειρηματίας μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να βγει από το όχημα μέσω της ηλιοροφής και να διαφύγει, εγκαταλείποντας στο σημείο τους δύο τραυματίες

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα – Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου
Η ανακοίνωση 29.08.25

Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα - Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου

Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απομακρυνθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό – Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου
Στη Χαλκιδική 29.08.25

Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Ινδία: «Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» – Το δράμα των Ροχίνγκια
Στην Ινδία 29.08.25

«Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» - Το δράμα των προσφύγων Ροχίνγκια

Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
