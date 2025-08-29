Δένδιας: Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν

Διαστάσεις παίρνουν οι δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος επέλεξε να επιτεθεί στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Έλληνες πολιτικοί σε κρίσεις επιστρατεύουν «συνέχεια μια τουρκική απειλή».

Ο Φιντάν επιτέθηκε ευθέως στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ισχυριζόμενος για την Ελλάδα πως «όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

Η απάντηση Δένδια στις δηλώσεις Φιντάν

Στον Φιντάν απάντησε ο Δένδιας από την Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, το πρωί, ο οποίος σημείωσε πως «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια».

Όπως διεμήνυσε ο Γεραπετρίτης «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».