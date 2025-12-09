Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη

Τη λύπη του στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων γιατί το πρόγραμμα της Βουλής δεν επέτρεψε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να φέρει προς ψήφιση το πολυνομοσχέδιο που περιέχει μεταξύ άλλων τις αυξήσεις για τα στελέχη πριν τα Χριστούγεννα εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας κατά την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο στρατόπεδο Παπάγου.

«Να μου επιτρέψετε, να εκφράσω και για κάτι τη λύπη μου, αλλά θέλω να σας το πω. Το γεγονός ότι η Βουλή των Ελλήνων με το πρόγραμμα που έχει δεν μας επέτρεψε να ψηφίσουμε ήδη πριν από τα Χριστούγεννα, όπως πολύ θα ήθελα, το νομοσχέδιο που περιέχει τις αυξήσεις, για τις οποίες παλέψαμε όλοι για πολύ καιρό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με τα καρφιά του να στρέφονται στο προεδρίο της Βουλής, για να «ακούσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης», όπως σχολίαζαν βουλευτές της αντιπολίτευσης στο in.

Ο Δένδιας διαβεβαίωσε ότι οι αυξήσεις θα ψηφιστούν στις 8/1/2026

«Σας διαβεβαιώ ότι θα ψηφιστούν στις 8 Ιανουαρίου και έχω παρακαλέσει ήδη τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου να αποστείλουν στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, έγγραφο που θα περιέχει τη μισθοδοσία σας από τον Γενάρη του καινούργιου χρόνου, καθώς και το ποσό των αναδρομικών που δικαιούστε, γιατί θυμίζω ότι οι αυξήσεις είναι αναδρομικές από την 1η Οκτωβρίου 2025» συμπλήρωσε ο Δένδιας.

«Λυπάμαι που αυτά τα χρήματα δεν θα είναι διαθέσιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, θα είναι όμως μια πολύ καλή αρχή για τον καινούργιο χρόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποσχέσεις για νέες αυξήσεις

Σημείωσε δε ότι «η προσπάθεια σε αυτό τον χρόνο θα είναι να κάνουμε ένα νέο κύκλο εξοικονομήσεων, ώστε να μπορέσουμε πάλι με τη συμφωνία που έχουμε κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών, να επανέλθουμε στο τέλος του χρόνου – αν τα καταφέρουμε όλοι μαζί – σε έναν νέο κύκλο αναπροσαρμογών της μισθοδοσίας προς τα πάνω», υποσχόμενος επί της ουσίας και νέες αυξήσεις.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις ο Δένδιας έκανε λόγο για μία δύσκολη περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Σημείωσε δε με νόημα ότι σε τέτοιες περιόδους «είναι πολύ καλό να μένουμε κοντά στα σύμβολά μας, κοντά στον αξιακό μας πυρήνα, σε αυτά που πιστεύουμε. Στο τέλος της ημέρας σε αυτά που είμαστε. Γιατί αυτά που είμαστε διαμορφώνουν τις συνειδήσεις μας, καθορίζουν τις αντιλήψεις μας υποβάλλουν, επιβάλλουν τις επιλογές μας».

Αναφερόμενος στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και στις οικογένειες τους σημείωσε ότι «είναι αυτές που στηρίζουν αυτήν τη μεγάλη αποστολή και είναι αυτές που δημιουργούν τα παιδιά που παίζουν σήμερα ανάμεσά μας, την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο».