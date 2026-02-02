Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή

Σε νέα εποχή περνά η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι 96 πιστοποιημένοι Ελληνικοί Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENCs), βασισμένοι στο νέο πρότυπο του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΙΗΟ) S-101, είναι διαθέσιμοι μέσω του Περιφερειακού Κέντρου Διάθεσης Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών IC-ENC.

Εξέλιξη «ορόσημο» για την Υδρογραφική Υπηρεσία και το Πολεμικό Ναυτικό

Μία εξέλιξη η οποία χαρακτηρίζεται «ορόσημο» για την Υδρογραφική Υπηρεσία και το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς εντάσσει την Ελλάδα «στην πρωτοπορία της μετάβασης στο νέο πρότυπο του IHO S-101, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της επόμενης γενιάς της Ηλεκτρονικής Χαρτογραφίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού η παραγωγή και πιστοποίηση των ελληνικών ENCs S-101 επιβεβαιώνει:

– την υψηλή τεχνογνωσία του προσωπικού της Υδρογραφικής Υπηρεσίας,

– τη διαρκή προσήλωσή μας στη ναυτική ασφάλεια και τη διεθνή διαλειτουργικότητα,

– καθώς και τη συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος του IHO.

Όπως επισημαίνεται «η Υδρογραφική Υπηρεσία θα συνεχίσει με σταθερό ρυθμό την ανάπτυξη και επικαιροποίηση προϊόντων S-100, παράλληλα με τα προϊόντα S-57, με στόχο την πλήρη υποστήριξη της ναυσιπλοΐας και των μελλοντικών επιχειρησιακών απαιτήσεων της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας».

Η αναγνώριση από την IC-ENC

Ενδεικτική είναι και η συγχαρητήρια επιστολή του IC-ENC που ανακοινώνει την πρώτη κυκλοφορία 96 χαρτών S-101 ENC από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού (HNHS) και 3 S-101 ENC από το Εθνικό Υδρογραφικό Γραφείο του Ομάν (ONHO).

Το IC-ENC κάνει λόγο για «μια φανταστική πρόοδο για την HNHS και την ONHO στην παραγωγή των πρώτων επίσημων προϊόντων S-100, καθώς και για την IC-ENC στην έναρξη της υπηρεσίας επικύρωσης S-101».

Οι δοκιμές

Σημειώνει δε ότι «από τις 4 Νοεμβρίου 2025, η HNHS έστελνε κάθε εβδομάδα μια παρτίδα ENC S-101 στην IC-ENC για επικύρωση, ενώ τα ENC S-101 της ONHO έφτασαν για επικύρωση πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό μας έδωσε μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσουμε την υπηρεσία επικύρωσης S-101 από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου ροής εργασίας DMD, των πρακτικών εργασίας και των πολιτικών μας».

Όπως αναφέρει το IC-ENC «τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Ιανουαρίου, πραγματοποιήσαμε διάφορα στάδια δοκιμών για να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία κυκλοφορίας λειτουργούσε όπως αναμενόταν και ότι το σύνολο ανταλλαγής S-100 που παρήχθη ήταν σύμφωνο με το πρότυπο S-100».

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, δημιουργήθηκε το πρώτο επίσημο σύνολο ανταλλαγής S-100 που περιείχε τα 99 S-101 ENC, ψηφιακά υπογεγραμμένα σύμφωνα με το S-100 Μέρος 15 από το IC-ENC, και διατέθηκε στην αλυσίδα διανομής IC-ENC.

Είμαστε περήφανοι που τα ελληνικά S-101ENC είναι διαθέσιμα, δηλώνει το IC-ENC

Αναφερόμενη στην ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία το IC-ENC σημειώνει: «Είμαστε περήφανοι που τα πρώτα 96 ελληνικά S-101 ENC είναι διαθέσιμα για διανομή μέσω της IC-ENC! Η παραγωγή S-101 ήταν μια μοναδική εμπειρία και μια ενδιαφέρουσα περίοδος συλλογικής εργασίας για τα τελευταία χρόνια στην HNHS. Από τεχνική άποψη, η παραγωγή S-101 ENC επιτεύχθηκε με τη χρήση CARIS (συγκέντρωση S-101) και SevenCs Analyzer – SDMS (επικύρωση, δημιουργία συνόλου ανταλλαγής, ψηφιακή υπογραφή), καθώς και με ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία HNHS. Αυτή η επιτυχία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνεχή υποστήριξη των προμηθευτών λογισμικού μας (CARIS – SevenCs) και, πάνω απ’ όλα, του IC-ENC και της εξειδικευμένης ομάδας υποστήριξης και επικύρωσης S-100. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αφοσιωμένη βοήθειά τους. Ανυπομονούμε για τη νέα εποχή S-100!»

Και υπογραμμίζει ότι «αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη μετάβασή μας προς το Παγκόσμιο Υδρογραφικό Μοντέλο Δεδομένων (S-100) του IHO και αντικατοπτρίζει τις συνεχείς προσπάθειές μας για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και τη στήριξη της βιώσιμης θαλάσσιας ανάπτυξης. Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα του IC-ENC για την υποστήριξη και τη συνεργασία της. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας».

Η αποστολή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρμοδιότητες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας είναι- μεταξύ άλλων – η μελέτη, η προετοιμασία, η έκδοση και η διάθεση ναυτικών χαρτών – ναυτιλιακών εκδόσεων και βοηθημάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η ενημέρωση των ναυτιλλομένων για θέματα ναυσιπλοΐας, η μέτρηση της κυκλοφορίας των ρευμάτων, η έκδοση των μηνυμάτων NAVTEX, ενώ παρέχει και στοιχεία στο Πολεμικό Ναυτικό και γενικότερα στις Ενοπλες Δυνάμεις για τη διεξαγωγή των ναυτικών επιχειρήσεων.