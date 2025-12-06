Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής

Στην τελετή επίσημου εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στον Πειραιά, παρέστη το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία. Προβλέπει επίσης μία ολιστική αντίληψη για τη χώρα, με την ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’», ενώ υπογράμμισε πως «δημιουργείται ένα Πολεμικό Ναυτικό με πολύ ισχυρές δυνατότητες αποτροπής. Ένα Πολεμικό Ναυτικό», σημείιωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας, «που δεν θα παραμένει εγκλωβισμένο στην ανάγκη της χωρικής υπεράσπισης των θαλασσών μας, αλλά θα μπορεί να λειτουργεί ευρύτερα ως δύναμη αποτροπής για τους κινδύνους που απειλούν την πατρίδα μας».

«Σήμερα εορτάζουμε τον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των ναυτικών, προστάτη του Πολεμικού μας Ναυτικού, προστάτη του Εμπορικού μας Ναυτικού. Τιμάμε επίσης την επέτειο των νικηφόρων ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων. Αυτές οι ναυμαχίες ήταν που εδραίωσαν την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο», επισήμανε.

Και ξεκαθάρισε πως «η θάλασσα για τον Ελληνισμό είναι ο φυσικός μας χώρος και το Πολεμικό μας Ναυτικό είναι ο εγγυητής της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Κυριαρχικών δικαιωμάτων που έχουμε με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

«Θα προστατεύει τα συμφέροντα της Ελλάδας, θα προστατεύει τα συμφέροντα της Ευρώπης. Χωρίς όμως να αμφισβητήσει οποτεδήποτε τα νόμιμα δικαιώματα άλλων χωρών της περιοχής. Τηρούμε πάντα τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, τηρούμε πάντα όσα προβλέπει η UNCLOS, η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, προσθέτοντας ότι «παράλληλα έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε, να ισχυροποιήσουμε το Πολεμικό μας Ναυτικό. Και το κάνουμε με όσα έχουν ανακοινωθεί για τις μεγάλες μας πλατφόρμες και επιπλέον με την εισαγωγή στο Ναυτικό τής χρήσης των αυτόνομα κινούμενων στον αέρα, τη θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα. Και επίσης με νέα μέσα επικοινωνίας και διοίκησης, με σύγχρονο Command and Control».

«Σε λίγες ημέρες, στις 18 Δεκεμβρίου, η ελληνική σημαία θα υψωθεί στην πρώτη φρεγάτα Belharra που παραλαμβάνουμε, τον ‘Κίμωνα’. Μια εμβληματική στιγμή για τον ελληνικό στόλο, γιατί είναι ορατό έτσι το πώς αλλάζει και ισχυροποιείται», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.

Διευκρίνισε, άλλωστε, πως «ο κύριος παράγοντας ισχύος δεν είναι τα συστήματα, είναι οι γυναίκες και οι άνδρες του Πολεμικού μας Ναυτικού. Και πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς, κυρίως, αν θέλουμε να παραμένει το Ναυτικό μας αξιόμαχο. Με τις μισθολογικές αυξήσεις, λοιπόν, που είναι προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και με τα άλλα μέτρα κοινωνικής προστασίας που έχω ήδη ανακοινώσει, δημιουργείται σταδιακά για το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού μια άλλη, διαφορετική πραγματικότητα», όπως είπε.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος, του Ποντοπόρου Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού και της Ελληνικής Ακτοπλοΐας, αλλά και σε όσους τους στηρίζουν στη δουλειά και την προσπάθειά τους, δηλαδή τις οικογένειες των ναυτικών, τις πιο θερμές ευχές του, «σήμερα, την ημέρα του Αγίου Νικολάου».

Πλήθος επισήμων και εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας στην τελετή

Παρόντες στην τελετή εορτασμού ήταν ο βουλευτής Νικόλαος Βλαχάκος, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων.

Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Παρέστησαν, επίσης, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος ΛΣ Τρύφων Κοντιζάς, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο δήμαρχος Πειραιώς, Γιάννης Μώραλης, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο επίσκοπος Αχελώου, Νήφων, εκπρόσωποι των αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ακόμη, παρόντες στην τελετή εορτασμού ήταν μέλη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΝ, ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη», υποναύαρχος ε.τ. Πάνος Λασκαρίδης, καθώς και εκπρόσωποι Αρχών, Επιμελητηρίων, συλλόγων και τοπικών φορέων.

Τέλος, παρευρέθηκαν ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ, και πολλοί ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών.