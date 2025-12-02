newspaper
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει και καλεί το κοινό να επισκεφθεί πλοία και υποβρύχια
Ελλάδα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 15:01

Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει και καλεί το κοινό να επισκεφθεί πλοία και υποβρύχια

Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο με σειρά εκδηλώσεις και δίνει τη δυναότητα στο κοινό για επισκέψεις σε μονάδες επιφανείας και υποβρύχια κατόπιν δηλώσεων συμμετοχής.

Μείωσε τις θερμίδες, κέρδισε χρόνια: Πώς η διατροφή επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μείωσε τις θερμίδες, κέρδισε χρόνια: Πώς η διατροφή επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου

Spotlight

Το Πολεμικό Ναυτικό εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, Προστάτη των Ναυτικών και την Επέτειο των Νικηφόρων Ναυμαχιών Έλλης και Λήμνου των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, με σειρά εκδηλώσεων και δράσεων από την Τρίτη 02 έως Κυριακή 07 Δεκεμβρίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και σε κύριες Ναυτικές Υπηρεσίες.

Τίλος των εκδηλώσεων του 2025 είναι: «Από την Σαλαμίνα, στη ψηφιακή εποχή, μεθ’ ορμής ακαθέκτου».

Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης της Ελλάδας, της συνεισφοράς του Πολεμικού Ναυτικού στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, καθώς και στη αλληλεπίδραση με την ελληνική κοινωνία.

Κύριες Εκδηλώσεις – Δράσεις Εορτασμού

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου

• Επετειακή εκδήλωση και συναυλία από την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού (απαιτείται πρόσκληση) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ).

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου

• Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.

• Μεταστάθμευση μιας Φρεγάτας (Φ/Γ), ενός Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) και ενός Υποβρυχίου (Υ/Β) από το Ναύσταθμο Σαλαμίνος στον λιμ.Πειραιά, με δυνατότητα επιβίβασης κοινού κατά τον πλου. Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στον εν λόγω πλου να υποβληθούν εδώ, έως την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου.

• 10:00 – 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ. Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1).

Οι εκδηλώσεις που οργανώνει το Πολεμικό Ναυτικό στις 6 – 7 Δεκεμβρίου

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου

• 11:00 Επίσημη τελετή εορτασμού (με πρόσκληση) στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), παρουσία Φρεγάτας (Φ/Γ) στον ορμ. Κανελλοπούλου.

• Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.

• 10:00 – 17:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία (Φ/Γ, ΤΠΚ, Υ/Β) που θα ελλιμενίζονται στον λιμ.Πειραιά/Πύλη Ε11, με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) στην Αίθουσα Υποδοχής Πύλης Ε11 της Ακτής Μιαούλη (ΟΛΠ).

• 10:00 – 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ (Π.Φάληρο – Αθήνα) και στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ.Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1). Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, με εκπομπές επετειακών μηνυμάτων.

• 12:00 «Μουσικός Περίπατος» της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της οδού Ερμού Δήμου Αθηναίων.

• 17:05 Υποστολή Σημαίας στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, παρουσία του Αγήματος Κινήσεων Ακριβείας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) και σαλπιγκτή από τη Μπάντα ΠΝ. Μετά την υποστολή σημαίας, θα διεξαχθεί πανηγυρικός εσπερινός και αρτοκλασία για το κοινό, στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου επί του ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου

• Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.

• 10:00 – 17:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία (Φ/Γ, ΤΠΚ, Υ/Β) που θα ελλιμενίζονται στον λιμ.Πειραιά/Πύλη Ε11, με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) στην Αίθουσα Υποδοχής/Πύλη Ε11 της Ακτής Μιαούλη (ΟΛΠ) και παρουσία τμήματος της Μπάντας ΠΝ. Μετά την ολοκλήρωση του επισκεπτηρίου, θα υφίσταται η δυνατότητα επιβίβασης κοινού κατά τον επανάπλου των Πολεμικών Πλοίων από τον λιμ.Πειραιά στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στον εν λόγω πλου να υποβληθούν εδώ, έως Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου.

• 10:00 – 17:00 Επισκεπτήριο κοινού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και στο μουσείο αυτής, με παρουσία τμήματος της Μπάντας του ΠΝ. Επίδειξη προσομοιωτή ναυτιλίας και ναυταθλητικών μέσων, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί:
–  Επετειακή φωτογραφική έκθεση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ).
–  Μουσειακή έκθεση της Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ).
– Έκθεση Μικροναυπηγικής.

• 10:00 – 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ (Π.Φάληρο – Αθήνα) και στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ.Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1). Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, με εκπομπές επετειακών μηνυμάτων.

• 11:00 – 16:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ), το οποίο περιλαμβάνει:

– Είσοδος από το 1ο Φυλάκιο (Οδός Παλάσκα, Σκαραμαγκάς) με χρήση λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση με πλοιάριο στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη ν. Σαλαμίνα.

– Είσοδος από το 4ο Φυλάκιο (Οδός Σαλαμινομάχων, Σαλαμίνα) με χρήση λεωφορείου Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη ν. Σαλαμίνα.

– Επίσκεψη σε μια Φρεγάτα (Φ/Γ), ένα Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) και σε μια Κανονιοφόρο (Κ/Φ).

– Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στο εν λόγω επισκεπτήριο να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0725ep/), έως Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου.

• 11:00 – 16:00 Επισκεπτήριο κοινού στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ).

• 11:00 – 16:00 Επισκεπτήριο κοινού στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΒΕΝ, Ναυτικό Οχυρό Κοτρωνίου, Μαραθώνας).

• Επετειακή Πτήση από ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού επί της ακτογραμμής από το Καβούρι Αττικής μέχρι την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (μεσημβρινές ώρες).

• 16:00 «Μουσικός Περίπατος» της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της προκυμαίας Φλοίσβου, εμπορικής οδού της FLISVOS MARINA, με κατάληξη το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η Θάλασσα» – ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.

• 17:05 Τιμητική υποστολή Σημαίας στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, παρουσία του Αγήματος Κινήσεων Ακριβείας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) και της Μπάντας ΠΝ, μετά ολοκλήρωση του «Μουσικού Περιπάτου». Μετά την υποστολή σημαίας, θα διεξαχθεί μικρή συναυλία από την Μπάντα του ΠΝ.

• 18:00 Drone Show στην περιοχή του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η Θάλασσα» – ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.

Κόσμος
Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

