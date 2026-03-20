UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού

Για πρώτη φορά στο Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 09 έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, η τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας (LIVEX) «UVEX 1/26», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου. Μία άσκηση που έγινε στο πλαίσιο πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας. Στην άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ) και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) καθώς και μη επανδρωμένα οχήματα αέρος, επιφανείας και υποεπιφάνειας, κατασκευασμένα από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων του ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας αλλά και της εν γένει εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν επίσης καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) του ΓΕΕΘΑ και το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΣ (306 ΕΒΤ), όπως η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone.

Άσκηση τεχνικής φύσεως η UVEX 1/26

Η «UVEX 1/26» όπως αναφέρεται αποτελεί άσκηση τεχνικής φύσεως, με σκοπό την αξιολόγηση μη επανδρωμένων και καινοτόμων επιχειρησιακών συστημάτων, καθώς και τον έλεγχο των δυνατοτήτων και αντιδράσεων των συμμετεχουσών μονάδων σε σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Οι δύο φάσεις της άσκησης

Η άσκηση διεξήχθη σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση (09 – 16 Μαρτίου 2026), πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία και δοκιμή των συμμετεχόντων συστημάτων, ενώ στη δεύτερη φάση (17-19 Μαρτίου 2026) εκτελέστηκε το κύριο μέρος της άσκησης εν πλω, με αξιολόγηση των συστημάτων επί του πεδίου.

Όπως αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό εξετάστηκαν σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης αλλά και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων μέσων (Unmanned Aerial Vehicles (UAV), Unmanned Surface Vehicles (USV) και Unmanned Underwater Vehicles (UUV)). Ειδικότερα, δοκιμάστηκαν αντικείμενα όπως η αντιμετώπιση απειλών από μη επανδρωμένα μέσα σε συνθήκες «σμήνους», η έρευνα, ο εντοπισμός και η προσβολή στόχων επιφανείας με χρήση οπλισμένων ή καμικάζι Drones, η αξιοποίηση ηλεκτρονικών παρεμβολών, η χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων σε αντιναρκικές επιχειρήσεις, καθώς και η προστασία λιμένων και κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενσωμάτωση μη επανδρωμένων μέσων σε μονάδες επιφανείας (mothership concept), καθώς και στη βελτίωση της επιχειρησιακής επίγνωσης και σύνθεσης εικόνας επιφανείας, μέσω σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και ενοποιημένης διαχείρισης πληροφοριών.

Συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία

Όπως επισημαίνεται η πρόσκληση συμμετοχής των εταιρειών πραγματοποιήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Στους συμμετέχοντες φορείς δόθηκε η δυνατότητα επίδειξης και αξιολόγησης των τεχνολογικών τους λύσεων σε ρεαλιστικές συνθήκες επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η δράση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την προσαρμογή στις σύγχρονες μορφές απειλών.