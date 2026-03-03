Μαχητικά πέταξαν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της άσκησης «Ηνίοχος 2026»

newspaper
Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
03 Μαρτίου 2026, 12:37

Λίγα λεπτά πριν από τις 10:00, μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης

Μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Θεσσαλονίκης προκάλεσαν ανησυχία το πρωί της Τρίτης, 3 Μαρτίου, λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και την αποστολή αεροσκαφών και φρεγατών από την Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας δίνουν τέλος στην αναστάτωση, τονίζουν πως οι πτήσεις γίνονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την άσκηση «Ηνίοχος 2026». Η φάση της προετοιμασίας θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 9 Μαρτίου 2026 και έως τότε τα μαχητικά θα εμφανίζονται στον ουρανό σε αραιά χρονικά διαστήματα. Τα μαχητικά πέταξαν περίπου στις 10:00.

Όπως τονίζει το voria.gr, η κύρια φάση της «Ηνίοχος 2026» θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου 2026, ενώ 21-23 Μαρτίου θα είναι η φάση της αναδίπλωσης.

Ποιοι θα συμμετάσχουν στην άσκηση

Στην «Ηνίοχος 2026», η Πολεμική Αεροπορίας συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Επιπλέον, πρόκειται να συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από συμμαχικές χώρες και συγκεκριμένα η Γαλλία με Μ-2000D και E3F, η Σλοβενία με PC-9, η Κύπρος με AW-139 και η Αλβανία με AS-532

Επιπρόσθετα, η Πολωνία θα συμμετάσχει με Ειδικές Δυνάμεις, ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία θα αποστείλουν ομάδα παρατηρητών.

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

03.03.26

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

03.03.26

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

03.03.26

Μετά τα μεσάνυχτα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την Αμφιθέας τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

02.03.26

Σε αχαρτογράφητα νερά η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου, οδηγώντας σε περιφερειακή σύρραξη. Στη «δίνη του κυκλώνα» και η Κύπρος που απειλείται ανοιχτά από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Σπεύδει σε βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας η Ελλάδα με πολεμικά αεροσκάφη και πλοία.

03.03.26

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

03.03.26

Εάν στην καλλιτεχνική κολύμβηση χωρούσαν οι ποδοσφαιρικοί όροι τότε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος έκανε μεταγραφή αεροδρομίου με την επιστροφή των τρίδυμων αδερφών Αλεξανδρή.

03.03.26

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Βουλή τα κόμματα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις εξελίξεις και ζήτησαν να μην εμπλακεί η χώρα μας στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

03.03.26

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από έκρηξη μόλις 700 μέτρα από το σπίτι του.

03.03.26

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

03.03.26

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, καθώς δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα για το Ασιατικό Κύπελλο.

03.03.26

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

03.03.26

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. 

03.03.26

Πρώτη προτεραιότητα, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του. Δριμεία κριτική σε κυβέρνηση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για απαράδεκτη στάση.

03.03.26

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

03.03.26

Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

03.03.26

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

