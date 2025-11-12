Πολυεθνική άσκηση ORION-25: Τα σενάρια, οι στόχοι και η έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα

Εντυπωσιακές εικόνες δίνει στη δημοσιότητα η άσκηση ORION -25 η οποία λάμβάνει χώρα από τις 3 έως και τις 14 Νοεμβρίου 2025, υπό την εποπτεία του ΓΕΕΘΑ.

Οι συμμετοχές στην ORION-25

Στην άσκηση συμμετέχουν προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και Ειδικές Δυνάμεις από Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ελβετία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, ΗΠΑ και Ρουμανία.

Ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που στοχεύει στην συνεργασία και ενοποίηση δυνάμεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους και προέρχονται από διαφορετικές χώρες, προκειμένου να αυξήσει το βαθμό διαλειτουργικότητας και να παράξει μετρήσιμα αποτελέσματα που αφορούν στην αποτροπή.

Η άσκηση πραγματοποιείται σε περιοχές της Αττικής της Βοιωτίας και του Αργοσαρωνικού Κόλπου.

Τα σενάρια

Τα σενάρια εξελίσσονται μέρα και νύχτα με έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα και έχουν στόχο να δοκιμάσουν τις διαδικασίες, τους χρόνους αντίδρασης, την ακρίβεια εκτέλεσης καθώς και την ικανότητα συγχρονισμού ανάμεσα σε χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις.

Αντικείμενα της άσκησης είναι οι βολές, οι ασκήσεις αμέσου αντιδράσεως, οι νηοψίες, οι καταδρομικές επιχειρήσεις, η συνεκπαίδευση με εναέρια μέσα (αεροσκάφη και ελικόπτερα), οι αμφίβιες ενέργειες, οι καταδύσεις μάχης, οι ελεύθερες πτώσεις με αλεξίπτωτο, οι εκρήξεις και ο αγώνας σε κατοικημένο τόπο.

Στον αγώνα σε κατοικημένο τοπίο τα σενάρια που περιλαμβάνονται είναι ενέργειες καταδρομικών δυνάμεων εντός αστικού ιστού, και πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση σε τακτικές και τεχνικές που ακολουθούνται, για να εισέλθουν σε οικίες, πολυκατοικίες κλπ.

Στο πλαίσιο της άσκησης ORION -25 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συμμετείχε σε πραγματοποίηση θαλάσσιου άλματος Στατικού Ιμάντα από ελικόπτερο CH-47D Chinook, καθώς επίσης Μόνιμοι και Έφεδροι από Μονάδες Ειδικών επιχειρήσεων.

