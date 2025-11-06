«Η Τουρκία έχει εκμεταλλευθεί τη θέση της στο ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του ΝΑΤΟ, για να δημιουργήσει μια αμυντική βιομηχανία», είπε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη και Δημήτρη Μανιάτη στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο.

Ο Αρχηγός, στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσε για τον ρόλο της τεχνολογίας στην άμυνα και στα σύγχρονα οπλικά συστήματα, αναφέρθηκε στην Τουρκία λέγοντας ότι «ενώ εμείς είμαστε σε διαδικασία ευρωπαϊκών προϋποθέσεων και λειτουργίας, σε σχέση με τις προμήθειες, η Τουρκία έχει εκμεταλλευθεί τη θέση της στο ΝΑΤO, ενώ για την Ελλάδα είπε ότι οι ελληνικές εταιρείες θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας- σε σχέση πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ερώτηση σχετικά με τον επανεξοπλισμότης Ευρώπης και στο εάν η Ευρώπη δίνει εντολές επειδή ετοιμάζεται για πόλεμο, ο κ. Χούπης ήταν κατηγορηματικός: «Είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Η Ευρώπη δεν προετοιμάζεται για πόλεμο. Πρέπει όμως να αναπτύξει πτυχές για μια ισχυρή βιομηχανία».

ΟΤ FORUM – Δημήτρης Χούπης, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: «Χρειαζόμαστε αμυντική βιομηχανία που παράγει»

«Θέλουμε μια αμυντική βιομηχανία που να παράγει» και όχι απλώς να αντιπροσωπεύει.

Ο κ. Χούπης πρόσθεσε ότι «έχουμε εργατικά χέρια και νέους που θέλουν να εργαστούν για να αναδειχθούν μικρές και γρήγορες νίκες ώστε να γίνει η Ελλάδα hub για τα Βαλκάνια».

Ο κ. Χούπης αναφέρθηκε επανειλημμένα στο ρόλο της αμυντικής βιομηχανίας ως λειτούργημα.

Αναφερόμενος δε στο κύμα των παραιτήσεων που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα σε όλο το φάσμα των ενόπλων δυνάμεων, είπε ότι μέσα από το καινούργιο νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. «Οι νεότεροι που έρχονται θα είναι καλύτεροι από εμάς», είπε τονίζοντας όμως ότι «το λειτούργημα δεν έχει δημοσιοϋπαλληλική σχέση. Αν [οι νέοι] το δουν έτσι, θα δημιουργηθεί μια προβληματική σχέση».

Νέα χαρακτηριστικά στον πόλεμο

Ο κ. Χούπης μίλησε για τα νέα χαρακτηριστικά που διέπουν τους σύγχρονους πολέμους και είπε ότι η εξέλιξη των επιχειρήσεων και των συγκρούσεων ενέχουν ταχύτατη διακίνηση της πληροφορίας και ότι ο χρόνος και και η πληθώρα των πληροφοριών δίνουν καινούργιες διαστάσεις.

Αναφέρθηκε σε μία ακόμα παράμετρο, στην καινοτομία, η οποία πρέπει, όπως είπε, να δίνει νέες λύσεις και να έχει μεγάλη εφαρμογή. «Η τεχνολογία και η καινοτομία τρέχουν, και κάτι καινοτόμο σήμερα, αύριο είναι παρωχυμένο.

Προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης

Όμως, η υψηλή τεχνολογία πρέπει να συνδυάζεται με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο επαγγελματίας θα μπορεί να ανταποκριθεί και να υπηρετήσει αυτή την νέα τεχνολογία, είπε ο κ. Χούπης.

«Η Άμυνα πρέπει να εκπαιδεύσει το νέο προσωπικό και γι’ αυτό το λόγο, ο επαγγελματισμός είναι μονόδρομος».