Αντωνίου (Daikin Hellas): Οι επιδοτήσεις φέρνουν στρεβλώσεις
Η κα Χριστίνα Αντωνίου, αντιπρόεδρος και CEO της Daikin Hellas και πρόεδρος της Applia Hellas, μίλησε στο 6ο ΟΤ FORUM

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Για τις διαρθρωτικές αλλαγές και τον μετασχηματισμό που αντιμετωπίζει η αγορά του κλάδου θέρμανσης και κλιματισμού μίλησε η κα Χριστίνα Αντωνίου, αντιπρόεδρος και CEO της Daikin Hellas και πρόεδρος της Applia Hellas, στο 6ο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Η κ. Αντωνίου επεσήμανε ότι οι ισχυρές αλλαγές που ζητούν τα κανονιστικά πλαίσια, που προέρχονται κυρίως από την ΕΕ, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, φέρνουν κατ’ αρχάς τη μετατόπιση από τα ορυκτά καύσιμα στις αντλίες θερμότητας. Αυτό, τόνισε, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Επίσης έρχεται αλλαγή όσον αφορά τα κλιματιστικά μηχανήματα που θα είνα πλέον πιο ενεργειακά αποδοτικά και πιο στιβαρά στο μέλλον.

Η πρόκληση

Η πρόκληση που έρχεται, όμως, μαζί με αυτά είναι ότι πρόκειται για λύσεις πιο ακριβές. «Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση στον τελικό πελάτη και θέτει έναν προβληματισμό. Σίγουρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, όμως, όταν εφαρμόζεταει η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε μια αγορά σαν την ελληνική είναι πιο δύσκολο. Οι τελικοί πελάτες μας προβληματίζονται και βλέπουμε ότι ακόμη και σήμερα εγκαινιάζονται νέες περιοχές με φυσικό αέριο που δημιουργεί μια σύγχυση στον τελικό καταναλωτή, καθώς είναι ένα ορυκτό καύσιμο από το οποίο θα πρέπει να αποσυρθούμε», σχολίασε η κα. Αντωνίου.

Η ίδια τόνισε ότι «στόχος μας είναι να δίνουμε κατευθύνσεις στον τελικό πελάτη και να προσπαθούμε να δίνουμε όσο γίνεται περισσότερη πληροφόρηση στα κρατικά στελέχη ώστε να οδηγήσουμε την κοινωνία στον εξηλεκτρισμό και στις πιο αποδοτικές λύσεις».

Applia Hellas

Η κα. Αντωνίου αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο της Applia Hellas, της οποίας προεδρεύει η ίδια, μέλος της Applia Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι συνολικά ο κλάδος είναι ένας από τους ευρωπαϊκούς κλάδους με τους μεγαλύτερους τζίρους και τη μεγαλύτερη απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού.

Η Applia, πρόσθεσε, δραστηριοποιείται σε 4 πυλώνες: καινοτομία και ανταγωνιστικότητα μελών, βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία, πολιτική εκπροσώπησης και ενδυνάμωση της φωνής του τελικού πελάτη.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα

Κληθείσα να σχολιάσει τα επιδοτούμενα προγράμματα η κα. Αντωνίου είπε ότι ως πολιτική είναι στη σωστή κατεύθυνση. «Ο κλάδος μας ωφελήθηκε αρκετά από αυτά τα προγράμματα, γιατί ουσιαστικά ήρθε η ένταξη της αντλίας θερμότητς ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ήρθαν οι αντικαταστάσεις συσκευών σε πιο μοντέρνες τεχνολογίες, και μεγαλύτερης εξοικονόμησης».

Πρόσθσε, όμως, ως προσωπική άποψη, όπως τόνισε, ότι «τα επιδοτούμενα προγράμματα μπορούν να δημιουργούν στρέβλωση και οπορτουνισμό μέσα στην αγορά. Ερχονται περισσότερο παίκτες ευκαιριακά και όλο αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση. Πρέπει να υπάρχει μια τάξη σε αυτό: μια πλήρης ενημέρωση της έναρξης, της κορύφωσης και την ολοκλήρωσης των προγραμμάτων για να είναι όλοι πληροφορημένοι και να μάθει η αγορά να λειτουργεί χωρίς αυτά τα προγράμματα».

Για το προπάνιο

Τέλος, σε σχέση με το προπάνιο ως ψυκτικό μέσο, η αντιπρόεδρος και CEO της Daikin Hellas σημείωσε ότι «η πολυπλκότητα του μέλλοντος έχει να κάνει με το καινούργιο ψυκτικό μέσο. Τέτοιο είναι το προπάνιο. Δημιουργούν πολυπλοκότητα στους εγκαταστάτες που ήδη έχουν να διαχειριστοπύν πολλά ψυκτικά μέσα. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Στη Daikin έχουμε ένα δίκτυο εξειδικευμένων εγκαταστατών και ο ρόλος μας είναι να είναι πάντα εκπαιδευμένοι για να μπορούν να απαντούν με τις βέλτιστες λύσεις στον πελάτη».

Οσον αφορά το θέμα της πιστοποίησης, η κα Αντωνίου είπε: «Αναγνωρίζοντας τις δράσεις και τα προγράμματα από το ΕΜΠ είμαστε κοντά τους, συμβουλεύοντάς τους και δίνοντας εξολισμό για να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Από μόνες τους αυτές οι δράσεις δημιουργούν προστιθέμενη αξία και πιστούς πελάτες σε εμάς».

Υπογράμμισε ότι το προπάνιο είναι πρόκληση. «Οι τελικοί πελάτες θα πάρουν ένα μοντέρνσ, σύγχρονο και πολύ πιο αποδοτικό μέσο. Εχει όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τη φύση του, άρα θα πρέπει να εμπιστευτούν εξειδικευμένους εγκαταστάτες». Ως προς αυτό πρόσθεσε ότι η πολιτεία θα πρέπει να εκσυγχρονίσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα , από τα τεχνικά λύκεια μέχριτις επαγγελματικές σχολές.

Η Applia, πρόσθεσε, ως θεσμικός παίκτης μέσα στην αγρά, μπορεί να μιλήσει καλύτερα για όλα τα μέλη του συνδέσμου. Ο στόχος της είναι να υπάρχει ως συνομιλητής με το κράτος και να συνδιαμορφώσει προγράμαμτα και κανονισμούς, σημείωσε.

Κλείνοντας τόνισε ότι προσωπικός της στόχος ως προέδρου της Applia Hellas «είναι να βοηθήσω μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση τους ευρωβουλευτές μας με τεχνικές πληρτοφορίες ώστε και οι ίδιοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις ψηφοφορίες της ευρωβουλής, κάτι το οποίο έχει μείνει πίσω».

Πηγή: OT

Vita.gr
OT FORUM
Business
inWellness
inTown
Σύνταξη
OT FORUM – Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις
OT FORUM 06.11.25

Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις

Για την αξία των επιχειρηματικών συνεργειών και το αποτύπωμά τους σε οικονομία και κοινωνία μίλησαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ομίλου AVAX στο OT FORUM

Σύνταξη
Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης
OT FORUM 06.11.25

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Στο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κκ.Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
OT FORUM 06.11.25

Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία
OT FORUM 06.11.25

Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Στο 6ο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κ.κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)
Conference League 06.11.25

Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Με νίκες συνέχισαν στο Conference League Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς, μένοντας οι μοναδικές τρεις ομάδες της League Phase με το απόλυτο νικών σε 3 αγωνιστικές – Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Σύνταξη
«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα
COP30 06.11.25

«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν η κλιματική αλλαγή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
«Το μεγάλο μήλο έπεσε» 06.11.25

Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική

Ο Μαμντάνι δεν χρειάστηκε να θυσιάσει την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, ούτε να υποκύψει στις ατελείωτες ψευδείς κατηγορίες για αντισημιτισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Λιόν
Europa League 06.11.25

LIVE: Μπέτις – Λιόν

LIVE: Μπέτις – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Λιόν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα
Europa League 06.11.25

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέιντζερς – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 06.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 06.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισράηλ
«Απαίσιος άνθρωπος» 06.11.25

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισράηλ

«Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν επεκτείνεται στην ισραηλινή αγορά, ενώ η χώρα κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε ένας χρήστης του Χ, καταδικάζοντας το νέο επιχειρηματικό πλάνο της influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου
Πόλο 06.11.25

Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου

Ο τερματοφύλακας Θοδωρής Πανάρετος της ομάδας πόλο ανδρών του Υδραϊκού, έπεσε θύμα εγκατάλειψης σε τροχαίο μετά από το παιχνίδι με τον ΓΣ Περιστερίου, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
Εσωτερική κρίση 06.11.25

Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο

Αναλυτές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκκαθάριση των υποστηρικτών του ρωσικού καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς αντίπαλες ομάδες στρέφονται η μία εναντίον της άλλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 06.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία
Βόλεϊ 06.11.25

Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Λας Πάλμας στο πρώτο παιχνίδι του β' προκριματικού γύρου του Champions League - Στην Ισπανία η ρεβάνς, φωνές από τους Πειραιώτες για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς
Επιθεώρηση Εργασίας 06.11.25

Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς

Το mobbing, η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, έχει εκτοξευθεί. Ειδικοί από το ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας, αναλύουν το φαινόμενο και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΤ FORUM – Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ
ΟΤ FORUM 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ

Ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες», υπογράμμισε, μιλώντας στο OT FORUM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Επόμενο βήμα 06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 06.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
OT FORUM – Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις
OT FORUM 06.11.25

Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις

Για την αξία των επιχειρηματικών συνεργειών και το αποτύπωμά τους σε οικονομία και κοινωνία μίλησαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ομίλου AVAX στο OT FORUM

Σύνταξη
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
