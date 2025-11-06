Αντωνίου (Daikin Hellas): Οι επιδοτήσεις φέρνουν στρεβλώσεις

Για τις διαρθρωτικές αλλαγές και τον μετασχηματισμό που αντιμετωπίζει η αγορά του κλάδου θέρμανσης και κλιματισμού μίλησε η κα Χριστίνα Αντωνίου, αντιπρόεδρος και CEO της Daikin Hellas και πρόεδρος της Applia Hellas, στο 6ο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Η κ. Αντωνίου επεσήμανε ότι οι ισχυρές αλλαγές που ζητούν τα κανονιστικά πλαίσια, που προέρχονται κυρίως από την ΕΕ, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, φέρνουν κατ’ αρχάς τη μετατόπιση από τα ορυκτά καύσιμα στις αντλίες θερμότητας. Αυτό, τόνισε, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Επίσης έρχεται αλλαγή όσον αφορά τα κλιματιστικά μηχανήματα που θα είνα πλέον πιο ενεργειακά αποδοτικά και πιο στιβαρά στο μέλλον.

<br />

Η πρόκληση

Η πρόκληση που έρχεται, όμως, μαζί με αυτά είναι ότι πρόκειται για λύσεις πιο ακριβές. «Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση στον τελικό πελάτη και θέτει έναν προβληματισμό. Σίγουρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, όμως, όταν εφαρμόζεταει η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε μια αγορά σαν την ελληνική είναι πιο δύσκολο. Οι τελικοί πελάτες μας προβληματίζονται και βλέπουμε ότι ακόμη και σήμερα εγκαινιάζονται νέες περιοχές με φυσικό αέριο που δημιουργεί μια σύγχυση στον τελικό καταναλωτή, καθώς είναι ένα ορυκτό καύσιμο από το οποίο θα πρέπει να αποσυρθούμε», σχολίασε η κα. Αντωνίου.

Η ίδια τόνισε ότι «στόχος μας είναι να δίνουμε κατευθύνσεις στον τελικό πελάτη και να προσπαθούμε να δίνουμε όσο γίνεται περισσότερη πληροφόρηση στα κρατικά στελέχη ώστε να οδηγήσουμε την κοινωνία στον εξηλεκτρισμό και στις πιο αποδοτικές λύσεις».

Applia Hellas

Η κα. Αντωνίου αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο της Applia Hellas, της οποίας προεδρεύει η ίδια, μέλος της Applia Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι συνολικά ο κλάδος είναι ένας από τους ευρωπαϊκούς κλάδους με τους μεγαλύτερους τζίρους και τη μεγαλύτερη απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού.

Η Applia, πρόσθεσε, δραστηριοποιείται σε 4 πυλώνες: καινοτομία και ανταγωνιστικότητα μελών, βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία, πολιτική εκπροσώπησης και ενδυνάμωση της φωνής του τελικού πελάτη.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα

Κληθείσα να σχολιάσει τα επιδοτούμενα προγράμματα η κα. Αντωνίου είπε ότι ως πολιτική είναι στη σωστή κατεύθυνση. «Ο κλάδος μας ωφελήθηκε αρκετά από αυτά τα προγράμματα, γιατί ουσιαστικά ήρθε η ένταξη της αντλίας θερμότητς ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ήρθαν οι αντικαταστάσεις συσκευών σε πιο μοντέρνες τεχνολογίες, και μεγαλύτερης εξοικονόμησης».

Πρόσθσε, όμως, ως προσωπική άποψη, όπως τόνισε, ότι «τα επιδοτούμενα προγράμματα μπορούν να δημιουργούν στρέβλωση και οπορτουνισμό μέσα στην αγορά. Ερχονται περισσότερο παίκτες ευκαιριακά και όλο αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση. Πρέπει να υπάρχει μια τάξη σε αυτό: μια πλήρης ενημέρωση της έναρξης, της κορύφωσης και την ολοκλήρωσης των προγραμμάτων για να είναι όλοι πληροφορημένοι και να μάθει η αγορά να λειτουργεί χωρίς αυτά τα προγράμματα».

Για το προπάνιο

Τέλος, σε σχέση με το προπάνιο ως ψυκτικό μέσο, η αντιπρόεδρος και CEO της Daikin Hellas σημείωσε ότι «η πολυπλκότητα του μέλλοντος έχει να κάνει με το καινούργιο ψυκτικό μέσο. Τέτοιο είναι το προπάνιο. Δημιουργούν πολυπλοκότητα στους εγκαταστάτες που ήδη έχουν να διαχειριστοπύν πολλά ψυκτικά μέσα. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Στη Daikin έχουμε ένα δίκτυο εξειδικευμένων εγκαταστατών και ο ρόλος μας είναι να είναι πάντα εκπαιδευμένοι για να μπορούν να απαντούν με τις βέλτιστες λύσεις στον πελάτη».

Οσον αφορά το θέμα της πιστοποίησης, η κα Αντωνίου είπε: «Αναγνωρίζοντας τις δράσεις και τα προγράμματα από το ΕΜΠ είμαστε κοντά τους, συμβουλεύοντάς τους και δίνοντας εξολισμό για να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Από μόνες τους αυτές οι δράσεις δημιουργούν προστιθέμενη αξία και πιστούς πελάτες σε εμάς».

Υπογράμμισε ότι το προπάνιο είναι πρόκληση. «Οι τελικοί πελάτες θα πάρουν ένα μοντέρνσ, σύγχρονο και πολύ πιο αποδοτικό μέσο. Εχει όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τη φύση του, άρα θα πρέπει να εμπιστευτούν εξειδικευμένους εγκαταστάτες». Ως προς αυτό πρόσθεσε ότι η πολιτεία θα πρέπει να εκσυγχρονίσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα , από τα τεχνικά λύκεια μέχριτις επαγγελματικές σχολές.

Η Applia, πρόσθεσε, ως θεσμικός παίκτης μέσα στην αγρά, μπορεί να μιλήσει καλύτερα για όλα τα μέλη του συνδέσμου. Ο στόχος της είναι να υπάρχει ως συνομιλητής με το κράτος και να συνδιαμορφώσει προγράμαμτα και κανονισμούς, σημείωσε.

Κλείνοντας τόνισε ότι προσωπικός της στόχος ως προέδρου της Applia Hellas «είναι να βοηθήσω μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση τους ευρωβουλευτές μας με τεχνικές πληρτοφορίες ώστε και οι ίδιοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις ψηφοφορίες της ευρωβουλής, κάτι το οποίο έχει μείνει πίσω».

Πηγή: OT