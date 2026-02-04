newspaper
STEADFAST DART 26: Σε εξέλιξη η μεγάλης κλίμακας άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γερμανία
Πολιτική 04 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

STEADFAST DART 26: Σε εξέλιξη η μεγάλης κλίμακας άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γερμανία

Η STEADFAST DART που το 2025 είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Στη Γερμανία, περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης και τη Βόρεια Θάλασσα θα λάβουν χώρα φέτος τα σενάρια της άσκησης μεγάλης κλίμακας του ΝΑΤΟ, η οποία το 2025 είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Η STEADFAST DART 26 (STDT26) είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη της Συμμαχικής Δύναμης Αντίδρασης (ARF) του ΝΑΤΟ στην Περιοχή Επαγρύπνησης – Κέντρο (VA-C) υπό συνθήκες ειρήνης. Στόχος σύμφωνα με τους διοργανωτές είναι να δοκιμαστούν οι δυνατότητες και οι διαδικασίες ανάπτυξης, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν στρατεύματα και της χώρας υποδοχής.

Η STEADFAST DART 26 αναμένεται να αποδείξει την ικανότητα ανάπτυξης δυνάμεων σε μεγάλες αποστάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συμμαχική Δύναμη Αντίδρασης (ARF) του ΝΑΤΟ είναι μια στρατηγική δύναμη υψηλής ετοιμότητας, με ικανότητες σε πολλαπλούς τομείς. Παρέχει δυνάμεις από όλη τη Συμμαχία που μπορούν να επιχειρήσουν σε χερσαίους, εναέριους, θαλάσσιους, διαστημικούς, κυβερνοχώρους και ειδικούς τομείς, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ό,τι ήταν δυνατό στο παρελθόν.

Η STDT26 αναμένεται να αποδείξει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να αναπτύσσει γρήγορα δυνάμεις σε μεγάλες αποστάσεις για την υποστήριξη της «συλλογικής άμυνας».

Η ανάπτυξη όπως αναφέρει η παρουσίαση της άσκησης θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός προσομοιωμένου σεναρίου αναδυόμενης σύγκρουσης με έναν σχεδόν ισότιμο αντίπαλο και θα δείξει ότι η ARF μπορεί να διεξάγει και να διατηρήσει πολύπλοκες επιχειρήσεις σε χιλιάδες χιλιόμετρα στο βάθος της Ευρώπης και υπό απαιτητικές συνθήκες.

Ευθυγραμμισμένη με τη νέα γενιά σχεδίων του ΝΑΤΟ

Η STDT26 χαρακτηρίζεται ευθυγραμμισμένη με τη νέα γενιά αμυντικών σχεδίων του ΝΑΤΟ και ενισχύει τη στάση αποτροπής της Συμμαχίας και όπως υποστηρίζεται διασφαλίζει ότι οι δυνάμεις μπορούν να ενισχύσουν γρήγορα το έδαφος των Συμμάχων όταν απαιτείται.

Η STDT26 σκοπεύει να αναδειχθεί σε επίδειξη της ενότητας, της δύναμης και της αποφασιστικότητας του ΝΑΤΟ να προστατεύσει το έδαφος των Συμμάχων και να διατηρήσει την ασφάλεια της ευρωατλαντικής περιοχής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ είναι αμυντικές, διαφανείς, αναλογικές και διεξάγονται με πλήρη σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων».

Ποιοι συμμετέχουν

Στην Steadfast Dart 26 συμμετέχουν περίπου 10.000 στρατιωτικοί από 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ισπανία και η Τουρκία, με την πρόσθετη υποστήριξη του Βελγίου, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η Ελλάδα θα συμμετάσχει με μικρό αριθμό αξιωματικών επιτελών.

Όπως αναφέρουν οι επίσημες ανακοινώσεις στη STEADFAST DART 26 θα ενσωματωθούν δυνάμεις από τους τομείς της ξηράς, του αέρα, της θάλασσας, του διαστήματος, του κυβερνοχώρου και των ειδικών επιχειρήσεων.

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνει:

  • Μέσα πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS), μη επανδρωμένων οχημάτων (UGV) και ηλεκτροοπτικών και θερμικών αισθητήρων.
  • Ελαφρά και μεσαία τακτικά οχήματα που υποστηρίζουν τις ελιγμούς και την κινητικότητα των δυνάμεων.
  • Συστήματα άμεσης και έμμεσης πυροβολικής, συμπεριλαμβανομένων πεζικού, αντιαρματικών όπλων και συστημάτων όλμων.
  • Δυνατότητες προστασίας των δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντι-UAS, εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών, παραπλανητικών συστημάτων και ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε τρεις φάσεις η STEADFAST DART 26

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις με την πρώτη να αφορά την προετοιμασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με την μετακίνηση των πρώτων στρατευμάτων στη Γερμανία.

Η δεύτερη και κύρια φάση της άσκησης που θα λάβει χώρα από τις 9 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπει πως οι συμμετέχουσες μονάδες θα πραγματοποιήσουν εντατική πολυεθνική εκπαίδευση σε ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας δυνάμεις ξηράς, αέρος, θάλασσας, ειδικών επιχειρήσεων, κυβερνοχώρου και υποστήριξης.

Τα βασικά σενάρια περιλαμβάνουν:

Επίδειξη αμφίβιας απόβασης: 18 Φεβρουαρίου 2026, ακτή της Βαλτικής Θάλασσας, Στρατιωτική Περιοχή Εκπαίδευσης (MTA) Putlos, Schleswig-Holstein, Γερμανία.

Ημέρα των μέσων ενημέρωσης: 19 Φεβρουαρίου 2026, MTA Bergen, Κάτω Σαξονία, Γερμανία.

Ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών (DV-Day): 20 Φεβρουαρίου 2026, MTA Bergen, Κάτω Σαξονία, Γερμανία.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ζωντανή εκπαίδευση, αμφίβιες επιχειρήσεις, επιδείξεις καινοτομίας, εκθέσεις στατικού εξοπλισμού και επιχειρησιακές πρόβες σε πολλαπλούς τομείς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του STDT26, θα πραγματοποιηθεί στατική επίδειξη στην περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης Bergen. Η επίδειξη θα παρουσιάσει τις δυνατότητες του ARF σε βασικούς λειτουργικούς τομείς, όπως διοίκηση και έλεγχος, πληροφοριών, ελιγμών, πυρών, προστασίας δυνάμεων και υποστήριξης. Θα εκτίθενται επιλεγμένα είδη εξοπλισμού, οχήματα και συστήματα από τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ θα υπάρχουν και κάποιες επιδείξεις των δυνατοτήτων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των συστημάτων αντι-UAS, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και την ικανότητα του ΝΑΤΟ να ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες σε ένα κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κατά την τρίτη φάση, οι συμμετέχουσες δυνάμεις επιστρέψουν στην έδρα τους.

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
Πολιτική 24.01.26

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
Ελλάδα 04.02.26

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών
Κληρονομιές 04.02.26

Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών

Ισχυρό ανάχωμα για τις αποποιήσεις των κληρονομιών και την αποτροπή απαξίωσης χιλιάδων κληρονομιών, με στόχο να μπορέσει να καλύψει και τους κληρονόμους που δεν έχουν χάσει καθοριστικές ημερομηνίες για την αποποίηση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό
Νέα υπηρεσία 04.02.26

«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει νέα υπηρεσία με 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» που θα χρησιμοποιούν drones και συστήματα ΑΙ και θα σπεύδουν όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό
Έχει αυτοπεποίθηση 04.02.26

Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί επιχειρούν να αξιολογήσουν και ίσως να μαντέψουν τις τελευταίες κινήσεις εκκαθάρισης του Κινεζικού Στρατού από τον Σι Τζιπίνγκ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών
Κόσμος 04.02.26

Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών

Οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίστηκαν «μη ρεαλιστικοί», εκτός αν η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης μετάλλων

Σύνταξη
Οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μεταφέρονται στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές
Δημοσιογραφικές πηγές 04.02.26

Στο Ομάν οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Axios και του CNN

Σύνταξη
Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;
Στρατηγός Zhang Youxia 04.02.26

Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;

Ο στρατηγός Zhang Youxia, που ήταν ένας από τους δύο αντιπροέδρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής ερευνάται από τις Αρχές στην Κίνα για «σοβαρές παραβάσεις της πειθαρχίας και του νόμου»

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις
Ενεργειακές υποδομές 04.02.26

Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις

Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπεί ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει λόγο για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ αναφέρει πως ο Πούτιν κράτησε τον λόγο του.

Σύνταξη
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας
Κόσμος 04.02.26

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας

Ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο, τοποθετήθηκε σε «λίστα θανάτου» ή λίστα στόχων στην Ουκρανία όπου στοχοποιούνται οι «εχθροί της χώρας» και «προδότες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»
Κόσμος 04.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»

Παρά τους υψηλούς τόνους μετά τα πλήγματα σε ταχύπλοα στην Καραϊβική, οι Γκουστάβο Πέτρο και Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με διάθεση να συναμώσει η συνεργασία ανάμεσα στην Κολομβία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γαλλία: Η δικαιοσύνη καλεί δύο ακροδεξιές Γαλλοϊσραηλινές για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα
Κόσμος 04.02.26

Γαλλία: Η δικαιοσύνη καλεί δύο ακροδεξιές Γαλλοϊσραηλινές για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα

Η Γαλλία διερευνά αν οι δύο γαλλοϊσραηλινές που παρεμπόδιζαν τη βοήθεια προς στη Γάζα και καλούσαν περισσότερους προς αυτή την κατεύθυνση, είναι συνένοχες για «υποκίνηση και συνέργεια σε γενοκτονία»

Σύνταξη
Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου
Κόσμος 04.02.26

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έθεσε όρους στον Στιβ Γουίτκοφ για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή να έχει ρόλο εκεί.

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
Πολιτική 04.02.26

Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί

H Ελλάδα εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύντομα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

Σύνταξη
Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εύκολα με 3-0 την Ζανκτ Πάουλι και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας μια εβδομάδα πριν από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
