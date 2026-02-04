STEADFAST DART 26: Σε εξέλιξη η μεγάλης κλίμακας άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γερμανία

Στη Γερμανία, περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης και τη Βόρεια Θάλασσα θα λάβουν χώρα φέτος τα σενάρια της άσκησης μεγάλης κλίμακας του ΝΑΤΟ, η οποία το 2025 είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Η STEADFAST DART 26 (STDT26) είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη της Συμμαχικής Δύναμης Αντίδρασης (ARF) του ΝΑΤΟ στην Περιοχή Επαγρύπνησης – Κέντρο (VA-C) υπό συνθήκες ειρήνης. Στόχος σύμφωνα με τους διοργανωτές είναι να δοκιμαστούν οι δυνατότητες και οι διαδικασίες ανάπτυξης, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν στρατεύματα και της χώρας υποδοχής.

Η STEADFAST DART 26 αναμένεται να αποδείξει την ικανότητα ανάπτυξης δυνάμεων σε μεγάλες αποστάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συμμαχική Δύναμη Αντίδρασης (ARF) του ΝΑΤΟ είναι μια στρατηγική δύναμη υψηλής ετοιμότητας, με ικανότητες σε πολλαπλούς τομείς. Παρέχει δυνάμεις από όλη τη Συμμαχία που μπορούν να επιχειρήσουν σε χερσαίους, εναέριους, θαλάσσιους, διαστημικούς, κυβερνοχώρους και ειδικούς τομείς, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ό,τι ήταν δυνατό στο παρελθόν.

Η STDT26 αναμένεται να αποδείξει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να αναπτύσσει γρήγορα δυνάμεις σε μεγάλες αποστάσεις για την υποστήριξη της «συλλογικής άμυνας».

Η ανάπτυξη όπως αναφέρει η παρουσίαση της άσκησης θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός προσομοιωμένου σεναρίου αναδυόμενης σύγκρουσης με έναν σχεδόν ισότιμο αντίπαλο και θα δείξει ότι η ARF μπορεί να διεξάγει και να διατηρήσει πολύπλοκες επιχειρήσεις σε χιλιάδες χιλιόμετρα στο βάθος της Ευρώπης και υπό απαιτητικές συνθήκες.

Ευθυγραμμισμένη με τη νέα γενιά σχεδίων του ΝΑΤΟ

Η STDT26 χαρακτηρίζεται ευθυγραμμισμένη με τη νέα γενιά αμυντικών σχεδίων του ΝΑΤΟ και ενισχύει τη στάση αποτροπής της Συμμαχίας και όπως υποστηρίζεται διασφαλίζει ότι οι δυνάμεις μπορούν να ενισχύσουν γρήγορα το έδαφος των Συμμάχων όταν απαιτείται.

Η STDT26 σκοπεύει να αναδειχθεί σε επίδειξη της ενότητας, της δύναμης και της αποφασιστικότητας του ΝΑΤΟ να προστατεύσει το έδαφος των Συμμάχων και να διατηρήσει την ασφάλεια της ευρωατλαντικής περιοχής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ είναι αμυντικές, διαφανείς, αναλογικές και διεξάγονται με πλήρη σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων».

Ποιοι συμμετέχουν

Στην Steadfast Dart 26 συμμετέχουν περίπου 10.000 στρατιωτικοί από 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ισπανία και η Τουρκία, με την πρόσθετη υποστήριξη του Βελγίου, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η Ελλάδα θα συμμετάσχει με μικρό αριθμό αξιωματικών επιτελών.

Όπως αναφέρουν οι επίσημες ανακοινώσεις στη STEADFAST DART 26 θα ενσωματωθούν δυνάμεις από τους τομείς της ξηράς, του αέρα, της θάλασσας, του διαστήματος, του κυβερνοχώρου και των ειδικών επιχειρήσεων.

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνει:

Μέσα πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS), μη επανδρωμένων οχημάτων (UGV) και ηλεκτροοπτικών και θερμικών αισθητήρων.

Ελαφρά και μεσαία τακτικά οχήματα που υποστηρίζουν τις ελιγμούς και την κινητικότητα των δυνάμεων.

Συστήματα άμεσης και έμμεσης πυροβολικής, συμπεριλαμβανομένων πεζικού, αντιαρματικών όπλων και συστημάτων όλμων.

Δυνατότητες προστασίας των δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντι-UAS, εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών, παραπλανητικών συστημάτων και ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε τρεις φάσεις η STEADFAST DART 26

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις με την πρώτη να αφορά την προετοιμασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με την μετακίνηση των πρώτων στρατευμάτων στη Γερμανία.

Η δεύτερη και κύρια φάση της άσκησης που θα λάβει χώρα από τις 9 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπει πως οι συμμετέχουσες μονάδες θα πραγματοποιήσουν εντατική πολυεθνική εκπαίδευση σε ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας δυνάμεις ξηράς, αέρος, θάλασσας, ειδικών επιχειρήσεων, κυβερνοχώρου και υποστήριξης.

Τα βασικά σενάρια περιλαμβάνουν:

Επίδειξη αμφίβιας απόβασης: 18 Φεβρουαρίου 2026, ακτή της Βαλτικής Θάλασσας, Στρατιωτική Περιοχή Εκπαίδευσης (MTA) Putlos, Schleswig-Holstein, Γερμανία.

Ημέρα των μέσων ενημέρωσης: 19 Φεβρουαρίου 2026, MTA Bergen, Κάτω Σαξονία, Γερμανία.

Ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών (DV-Day): 20 Φεβρουαρίου 2026, MTA Bergen, Κάτω Σαξονία, Γερμανία.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ζωντανή εκπαίδευση, αμφίβιες επιχειρήσεις, επιδείξεις καινοτομίας, εκθέσεις στατικού εξοπλισμού και επιχειρησιακές πρόβες σε πολλαπλούς τομείς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του STDT26, θα πραγματοποιηθεί στατική επίδειξη στην περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης Bergen. Η επίδειξη θα παρουσιάσει τις δυνατότητες του ARF σε βασικούς λειτουργικούς τομείς, όπως διοίκηση και έλεγχος, πληροφοριών, ελιγμών, πυρών, προστασίας δυνάμεων και υποστήριξης. Θα εκτίθενται επιλεγμένα είδη εξοπλισμού, οχήματα και συστήματα από τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ θα υπάρχουν και κάποιες επιδείξεις των δυνατοτήτων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των συστημάτων αντι-UAS, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και την ικανότητα του ΝΑΤΟ να ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες σε ένα κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κατά την τρίτη φάση, οι συμμετέχουσες δυνάμεις επιστρέψουν στην έδρα τους.