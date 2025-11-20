newspaper
Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025 | 17:00

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Επιμέλεια Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντέδρασαν με σφοδρότητα στο φερόμενο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, που σύμφωνα με πληροφορίες επεξεργάζονται Ουάσιγκτον και Μόσχα. Η κριτική τους επικεντρώνεται στο γεγονός ότι έχει αποκλειστεί από τις όποιες διαβουλεύσεις το Κίεβο, αλλά και στην πρόβλεψη για απόδοση εδαφών στη Ρωσία.

Ταυτόχρονα, το Κρεμλίνο διαψεύδει την ύπαρξη διαβουλεύσεων με τις ΗΠΑ, σχετικά με τη λήξη του πολέμου, και υπενθυμίζει τα ρωσικά αιτήματα.

Το φερόμενο αμερικανο-ρωσικό σχέδιο για την Ουκρανία απαιτεί από το Κίεβο, εκτός από την παραχώρηση του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, να αφοπλιστεί εν μέρει. Οι όροι αυτοί θεωρούνται τόσο από το Κίεβο όσο και από τους Δυτικούς συμμάχους του, συνθηκολόγηση.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση»

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, δεν σχολίασαν λεπτομερώς το σχέδιο, λεπτομέρειες του οποίου έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ. Ωστόσο, υπέδειξαν ότι δεν θα δεχτούν απαιτήσεις προς το Κίεβο να κάνει τιμωρητικές παραχωρήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε: «Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη. Μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μελλοντική επιθετικότητα. Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Στην άλλη πλευρά της Μάγχης, το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι εναπόκειται στον ουκρανικό λαό να αποφασίσει το μέλλον του.

Έπειτα από σχετικό ερώτημα, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε ότι η Βρετανία «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να τερματίσει αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο», σημειώνοντας ωστόσο ότι «η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αυτό αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της. Αλλά αντ’ αυτού ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει να στέλνει μπαράζ πυραύλων και drones στην Ουκρανία, καταστρέφοντας τις ζωές αθώων Ουκρανών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων».

REUTERS/Jaimi Joy/Pool

Και πρόσθεσε: «Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει σαφές ότι μόνο ο ουκρανικός λαός μπορεί να καθορίσει το μέλλον του. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Και θα βοηθήσουμε να διασφαλιστεί ότι έχουν τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τους πόρους που χρειάζονται για να αμυνθούν από μια τέτοια συνεχιζόμενη επιθετικότητα, ενώ παράλληλα ασκούν οικονομική πίεση στους ανθρώπους ώστε να μειώσουν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο».

Υποβαθμίζουν οι Ρώσοι

Την ίδια ώρα, η Μόσχα υποβάθμισε οποιαδήποτε νέα αμερικανική πρωτοβουλία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις. Υπάρχουν επαφές, φυσικά, αλλά δεν υπάρχει διαδικασία που θα μπορούσε να ονομαστεί διαβουλεύσεις», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι η Ρωσία δεν είχε τίποτα να προσθέσει πέρα ​​από τη θέση που διατύπωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου στην Αλάσκα.

Και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζει τις «βασικές αιτίες της σύγκρουσης», μια φράση που η Μόσχα χρησιμοποιεί εδώ και καιρό για να αναφερθεί στα αιτήματά της.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov speaks on the phone before a session of the Council of Heads of the Commonwealth of Independent States (CIS) in Sochi, Russia October 11, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

Παρά τις διαρροές με αρκετές λεπτομέρειες για το φερόμενο σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο X ότι η Ουάσιγκτον θα «συνεχίσει να αναπτύσσει μια λίστα πιθανών ιδεών για τον τερματισμό αυτού του πολέμου με βάση τη συμβολή και των δύο πλευρών αυτής της σύγκρουσης».

«Η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις», πρόσθεσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Συναντήσεις Ζελένσκι με Αμερικανούς στρατιωτικούς

Στο μεταξύ και ενώ η αμερικανική πίεση προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δεχθεί το συγκεκριμένο σχέδιο αυξάνονται, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού. Αυτή η επίσπευση της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για το Κίεβο. Τα στρατεύματά του βρίσκονται υπό πίεση στα μέτωπα του πολέμου και ταυτόχρονα η κυβέρνηση Ζελένσκι πλήττεται από ένα σκάνδαλο διαφθοράς.

Αντιπροσωπεία του Στρατού των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον Αρχηγό του Επιτελείου Στρατού Ράντι Τζορτζ, βρίσκεται στο Κίεβο. Έχουν ήδη συναντηθεί με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Ουκρανίας, Αλεξάντρ Σίρσκι, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ στο Κίεβο / Press Service of Ukrainian Defense Ministry/Handout via REUTERS

Ο Αλεξάντερ Σίρσκι φέρεται να τους είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί μια δίκαιη ειρήνη είναι να μπορεί η Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Επίσης, να επεκτείνει την ικανότητά της να χτυπά βαθιά στη Ρωσία και να σταθεροποιήσει την πρώτη γραμμή.

Η αμερικανική ομάδα συναντήθηκε επίσης νωρίτερα με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Τζούλια Σβιριντένκο. Η Ουκρανή πρωθυπουργός δήλωσε ότι στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Π. Ντρίσκολ, είχαν την ευκαιρία «να αξιολογήσουν την κατάσταση επί τόπου και να γίνουν μάρτυρες από πρώτο χέρι των συνεπειών της ρωσικής επιθετικότητας».

«Ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει αθώους πολίτες, να καταστρέφει σπίτια και να στοχεύει κρίσιμες υποδομές, η στρατηγική πίεσης στη Ρωσία αποδεικνύεται αποτελεσματική. Είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν περαιτέρω οι ενεργειακές και οικονομικές κυρώσεις κατά του κράτους-επιτιθέμενου», είπε η Σβιριντένκο.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας σημείωσε επίσης επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ουκρανίας στο Ταμείο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης ΗΠΑ-Ουκρανίας, που συστάθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
