Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.
Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι συμμερίζεται τον στόχο της προσπάθειας που καταβάλλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη γειτονική της χώρα, μετά το δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχθεί ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι ΗΠΑ (στη φωτογραφία του Reuters/Tejas Sandhu/SOPA Images/Sipa USA, επάνω, η βρετανική σημαία κυματίζει στο κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Λονδίνο).
Το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο»
Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία καλείται να παραχωρήσει εδάφη της που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και να συρρικνώσει τις ένοπλες δυνάμεις της.
«Η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Το νέο σχέδιο του Τραμπ
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το νέο σχέδιο του Τραμπ απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς — συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου — και να μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της.
Ορίζει επίσης ότι η ρωσική γλώσσα θα αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα της Ουκρανίας και θα παραχωρηθεί επίσημο καθεστώς στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
