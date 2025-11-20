Ουγγαρία: Η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει να βοηθά οικονομικά την Ουκρανία μετά τις καταγγελίες περί διαφθοράς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταματήσει να βοηθά οικονομικά την Ουκρανία μετά τις καταγγελίες περί διαφθοράς στους κόλπους της ουκρανικής κυβέρνησης, εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο.

«Ο χρόνος δεν είναι στο πλευρό της Ουκρανίας», είπε ο Ούγγρος ΥΠΕΞ

«Υπάρχει μια πολεμική μαφία, ένα διεφθαρμένο σύστημα που λειτουργεί στην Ουκρανία και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (…) αντί να σταματήσει τις πληρωμές και να ζητήσει άμεσα διευκρινίσεις, θέλει να στείλει άλλα 100 δισεκ. στην Ουκρανία. Είναι τρελό», τόνισε ο Σιγιάρτο μιλώντας στους δημοσιογράφους προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

🛑@FM_Szijjarto: The word madness is the mildest term for what is happening in Brussels. The minister stressed that while it has become clear that a war mafia, a corrupt state system is operating in Ukraine, Brussels still wants to send another one hundred billion euros of… pic.twitter.com/68r8CqcZxF — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 20, 2025

Αποπέμφθηκαν δύο υπουργοί στην Ουκρανία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χθες Τετάρτη το κοινοβούλιο της Ουκρανίας αποφάσισε την αποπομπή δύο υπουργών – αυτών της Ενέργειας και της Δικαιοσύνης – που εμπλέκονται σε μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς και ζήτησε την υιοθέτηση επιπλέον σαρωτικών μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ηγεσία της χώρας.

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης κατά της ουκρανικής ηγεσίας, περιλαμβανομένου του στενού κύκλου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από τις Βρυξέλλες ο Σιγιάρτο πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή η προοπτική για την Ουκρανία δεν είναι θετική.

«Ο χρόνος δεν είναι στο πλευρό της Ουκρανίας. Είναι μια ψευδαίσθηση να λέμε ότι ο χρόνος είναι στο πλευρό της Ουκρανίας», εκτίμησε.

Παράλληλα, ο Ούγγρος υπουργός δήλωσε ότι η χώρα του θα στηρίξει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.