18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Είναι πολλά τα… σκάνδαλα Ζελένσκι – Η λίστα με τις αμαρτίες Ουκρανών αξιωματούχων
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 17:41

Είναι πολλά τα… σκάνδαλα Ζελένσκι – Η λίστα με τις αμαρτίες Ουκρανών αξιωματούχων

Όχι μόνο τρώγαν με χρυσά κουτάλια, αλλά κάθονταν σε... χρυσή λεκάνη τουαλέτας.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φέρεται να έχει «σοκαριστεί» από τη κλίμακα των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί σε στενούς του συνεργάτες που εμπλέκονται στο πρόσφατο σκάνδαλο «Energoatom». Αν όμως δούμε τον αριθμό των αμαρτημάτων των Ουκρανών αξιωματούχων, ο Ουκρανός ηγέτης μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι έκπληκτος.

Aς ξεκινήσουμε όμως από το πιο πρόσφατο που ισοδυναμεί με «χτύπημα διαστάσεων ατομικής βόμβας», όπως είπε ένας Ουκρανός αξιωματικός από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Μετά από μια τιτάνια έρευνα 15 μηνών από τα όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας, ξεσκέπασαν ένα σχήμα υπεξαίρεσης τουλάχιστον 100 εκατ. δολαρίων από την Energoatom, τη κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας. Εμπλεκόμενοι είναι πρόσωπα που όχι μόνο συνεργάστηκαν με τον Ζελένσκι, αλλά τον βοήθησαν να κερδίσει την προεδρία.

Πρώτος από όλους ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής μέσων Kvartal 95, την οποία συνίδρυσε ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε από την Ουκρανία πριν φτάσουν οι αρχές. Σε διαμέρισμά του, μάλιστα, βρέθηκε ακόμα και χρυσή λεκάνη τουλέτας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι είναι Ιχόρ Μιρονιούκ Ιχόρ Μιρονιούκ, πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, ο pρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εθνικής Ενότητας Πορτρέτο του Ολεξίι Τσερνισόφ, ο Χέρμαν Χαλουσένκο, υπουργός Δικαιοσύνης, πρώην υπουργός Ενέργειας, Ντμίτρο Μπάσοφ, Αναπληρωτής διευθυντής ασφαλείας της Energoatom κτλ.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι υπηρεσίες που ξεσκέπασαν το σκάνδαλο είχαν απέναντί τους την ίδια τη κυβέρνηση!

Ωστόσο, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος ένας συνδυασμός αυταρχικών πολιτικών και κρουσμάτων διαφθοράς φέρνουν την κυβέρνηση, για πρώτη φορά ίσως, στα όριά της.

Από το «σκάνδαλο των αυγών» μέχρι τις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας

Τον Αύγουστο του 2022 οι ουκρανικές δυνάμεις θέσανε σε κίνδυνο Ουκρανούς πολίτες, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, δημιουργώντας βάσεις και λειτουργώντας οπλικά συστήματα σε κατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, καθώς απέκρουαν τη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, δήλωσε σήμερα η Διεθνής Αμνηστία. Τέτοιες τακτικές παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες, καθώς μετατρέπουν πολιτικά αντικείμενα σε στρατιωτικούς στόχους. «Έχουμε καταγράψει ένα μοτίβο ουκρανικών δυνάμεων που θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες και παραβιάζουν τους νόμους του πολέμου όταν επιχειρούν σε κατοικημένες περιοχές», δήλωσε η Ανιές Καλαμάρ, Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας.

Στις 21 Ιανουαρίου 2023, αποκαλύφθηκε ότι το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας αγοράζει τρόφιμα για τον στρατό σε τιμή διπλάσια έως και τριπλάσια. Ήταν το περίφημο «σκάνδαλο των αυγών». Ο επικεφαλής του Τμήματος Κρατικών Προμηθειών Μπόγκνταν Χμελνίτσκι, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης 580.000 δολαρίων ΗΠΑ κατά την προμήθεια στρατιωτικών πυρομαχικών, ήταν αυτός που υπέγραψε τη συμφωνία του με την εταιρεία τροφίμων εκ μέρους του υπουργείου.

Ο τότε υπουργός άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ –ο οποίος κατηγορείται σήμερα- είχε απορρίψει τις κατηγορίες εναντίον του Υπουργείου Άμυνας. Τελικά, ο υφυπουργός Άμυνας, Βιατσεσλάβ Σαποβάλοφ, παραιτήθηκε και απολύθηκε στις 24 Ιανουαρίου, όπως επίσης και ο Μπόγκνταν Χμελνίτσκι στις 25 Ιανουαρίου 2023.

2023 Συμβούλιο της Ευρώπης και Κάρνεγκι προειδοποιούν

Τον Αύγουστο του 2023 η κυβέρνηση αναγκάστηκε να απολύσει όλους του διοικητές στα περιφερειακά στρατολογικά γραφεί, έπειτα από αποκάλυψη 112 υποθέσεων δωροδοκιών ώστε να προμηθευτούν οι φυγόστρατοι πλαστά πιστοποιητικά αναπηρίας.

Το καλοκαίρι του 2023, η κυβέρνηση Ζελένσκι ταυτόχρονα αρνούνταν να σεβαστεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης ζητούσαν να να επεκταθεί το δικαίωμα διοργάνωσης εκδηλώσεων σε γλώσσες μειονοτήτων σε όλα τα πρόσωπα ή να απαλειφθεί η υποχρέωση για παροχή διερμηνείας στα ουκρανικά των πληροφοριών σχετικά με δημόσιες εκδηλώσεις. Ακόμα και να μεταφραστούν επίσημα έγγραφα σε μειονοτική γλώσσα ήταν μεγάλη νομική διαδικασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ουκρανικοί νόμοι τιμωρούσαν συλλογικά όσους έμεναν σε περιοχές που κατέκτησε η Ρωσία.

Κάρνεγκι: «Έχουν άγνοια»

Το 2024 η Ουκρανία ψήφισε νόμο που παύει τις θρησκευτικές οργανώσεις με δεσμούς με τη Ρωσία. Κύριος στόχος του νόμου ήταν η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας (UOCMP), η οποία ιδρύθηκε το 1990 ως αυτοδιοικούμενη εκκλησία υπό τη δικαιοδοσία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (ROC). Ωστόσο, το αμερικανικό Ινστιτούτο Κάρνεγκι είχε έβλεπε τους κινδύνους απαγόρευσης της σημαντικής ουκρανικής θρησκευτική οργάνωση. «Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι δεν αντιμετωπίζει σοβαρά αυτούς τους κινδύνους και ότι επικρατεί μεγάλη άγνοια σχετικά με την UOCMP και τη ζωή της Εκκλησίας στους κόλπους της ουκρανικής κυβέρνησης» ανέφερε ο το Κάρνεγκι.

Φορείς, όπως το Human Rights Watch προειδοποιούσαν για τους κινδύνους συλλογικής τιμωρίας πιστών και δυσανάλογων παρεμβάσεων σε θρησκευτικές ελευθερίες.

Το Ιούλιο του 2025, η Βουλή ψήφισε και ο Ζελένσκι υπέγραψε ειδικό νόμου που έδινε στην ισχύ στον πολιτικά διορισμένο Γενικό Εισαγγελέα να παίρνει υποθέσεις από του εισαγγελείς της NABU και SAPO. Η ενέργεια αυτή ενίσχυε τόσο εξώφθαλμα τη διαφθορά στην Ουκρανία που ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» ότι υπονομεύεται βασικό κριτήριο για την πορεία ένταξης στην ΕΕ, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές σε ουκρανικές πόλεις βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Τελικά το Κίεβο, αναγκάστηκε να ανακαλέσει.

Ωστόσο, το τελευταίο αυτό περιστατικό έρχεται να συνδεθεί με το σημερινό μέγα σκάνδαλο διότι όπως δήλωσε στον Economist μια πηγή κοντά στη NABU «Αν ο Ζελένσκι γνώριζε την έκταση των [σημερινών] εγκλημάτων, δεν θα είχε πάρει πίσω τον νόμο τον Ιούλιο». Πράγματι, το βρετανικό δημοσίευμα σημειώνει πως η εγγύτητα των στενών του συνεργατών με το σκάνδαλο μπορεί να είναι αρκετή για να θέσει σε κίνδυνο το πολιτικό μέλλον Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι απειλεί το μέτωπο

Με όλα αυτά λοιπόν, ο κίνδυνος να οδηγηθούν όλο και περισσότεροι να λιποτακτήσουν, τη στιγμή που το Ποκρόβσκ, πόλη κλειδί, καταρρέει. Επίσης σύμφωνα με τον Economist αυτές οι αποκαλύψεις ίσως κάνουν πολύ πιο σκεπτικούς τους ξένους χρηματοδότες της χώρας, την ώρα που χρειάζεται οπωσδήποτε ρευστό. «Ορισμένοι θα χρησιμοποιήσουν τις αποκαλύψεις για τη διαφθορά όχι ως απόδειξη ότι η χώρα διαθέτει ανεξάρτητα όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς, αλλά ως επιχείρημα υπέρ της περικοπής της στήριξης. Λέγεται ότι αρκετοί Ευρωπαίοι πρεσβευτές έχουν εκφράσει ανησυχία για τις πολιτικές συνέπειες» σημειώνει η εφημερίδα.

Έτσι, όπως το έθεσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος. «Η επιλογή [για τον Ζελένσκι] δεν είναι καλή. Ή θα ακρωτηριάσει ένα πόδι, ή θα αφήσει τη μόλυνση να περάσει σε όλο το σώμα και θα πεθάνει».

Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»
«Γκετοποίηση» 18.11.25

Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»

Νέος νόμος που ψηφίστηκε στη Σλοβενία δίνει στην αστυνομία εξουσίες να κάνει επιδρομές και να παρακολουθεί σπίτια σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί… να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα
«Προπέτασμα καπνού» 18.11.25

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί... να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα

Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»
Ένταση 18.11.25

Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»

Η Ιαπωνία εξέδωσε οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες της όταν βρίσκονται στην Κίνα, εν μέσω των εντάσεων που σημειώνονται μεταξύ των δύο κρατών

Σύνταξη
Γάζα: «Ειρηνευτικό ψήφισμα» στα μέτρα του Ισραήλ – Τι περιλαμβάνει και οι δυσκολίες εφαρμογής
Απορρίπτει η Χαμάς 18.11.25

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ισραήλ το «ειρηνευτικό ψήφισμα» του ΟΗΕ - Τι προβλέπει και οι δυσκολίες εφαρμογής

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος των ΗΠΑ από τον ΟΗΕ για τη Γάζα είναι η σκιά των αποτυχημένων συμφωνιών του Όσλο - Γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κολομβία: 15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο – Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο
Πώς το δικαιολόγησε 18.11.25

Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο - 15 νεκρά παιδιά σε επιδρομές του στρατού στην Κολομβία από τον Αύγουστο

«Όλοι οι ανήλικοι ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο

Σύνταξη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Προτείνει να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σύνταξη
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη λόγω της απώλειας του Αλέξου Φλαμπουράρη

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
«Το μέλλον» 18.11.25

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει

Ο Στεφάν Λανουά δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18.11.25

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κάποιοι που έπεσαν θύμα της σπείρα εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Σύνταξη
Νέες καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση με τις «μαϊμού» επενδύσεις – «Σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο»
Ελλάδα 18.11.25

Νέες καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση με τις «μαϊμού» επενδύσεις – «Σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο»

Οι καταγγελίες για το κύκλωμα πληθαίνουν, με ανθρώπους που δηλώνουν θύματα να αγωνιούν και να περιμένουν να μάθουν αν υπάρχει τρόπος να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν.

Σύνταξη
Πτώση της Ελλάδας στον δείκτη κλιματικής πολιτικής – Πού οφείλεται η «μεσαία επίδοση» της χώρας
Δείκτης CCPI 18.11.25

Πτώση της Ελλάδας στον δείκτη κλιματικής πολιτικής – Πού οφείλεται η «μεσαία επίδοση» της χώρας

Ο δείκτης CCPI αξιολογεί την επίδοση 63 χωρών και της ΕΕ σε τέσσερις βασικούς δείκτες που συνδυαστικά προσδιορίζουν την επίδοση της κάθε χώρας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Σύνταξη
Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα
Ελλάδα 18.11.25

Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα» λένε συγγενείς της οικογένειας στην Αχαΐα

Σύνταξη
Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»
«Γκετοποίηση» 18.11.25

Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»

Νέος νόμος που ψηφίστηκε στη Σλοβενία δίνει στην αστυνομία εξουσίες να κάνει επιδρομές και να παρακολουθεί σπίτια σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.11.25

Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Ο 29χρονος από την Αλβανία πριν λίγες ημέρες είχε επιτεθεί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας και είχε συλληφθεί, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος - Χθες ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον οδηγό στον Νέο Κόσμο

Σύνταξη
Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Τα Νέα της Αγοράς 18.11.25

Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές και βιβλία, χάρη στα Public φέτος το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα από ποτέ.

Σύνταξη
Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: Ήταν πάντα η ψύχραιμη φωνή στην κυβέρνηση της Αριστεράς – Θα μας λείψεις «παππού»
Θλίψη 18.11.25

Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: Ήταν πάντα η ψύχραιμη φωνή στην κυβέρνηση της Αριστεράς – Θα μας λείψεις «παππού»

«Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πολιτική δίωξη η δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων
Πολιτική 18.11.25

ΚΚΕ: Πολιτική δίωξη η δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρεται σε πρακτικές από το παρελθόν με αφορμή την τη διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας με αίτηση άρσης ασυλίας του ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

Σύνταξη
Παραμένουν εκτός προπόνησης στον ΠΑΟΚ οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Παραμένουν εκτός προπόνησης στον ΠΑΟΚ οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά

Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά παραμένουν στα... πιτς, μένοντας εκτός ομαδικού προγράμματος προπόνησης, την ώρα που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
