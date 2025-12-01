Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ για να μην χρεωκοπήσει

Προσφορά για την ανταλλαγή 3,2 δισ δολαρίων σύνθετων και δαπανηρών GDP warrants (δικαιώματα προαίρεσης συνδεδεμένα με το ΑΕΠ) με διεθνή ομόλογα υπέβαλε η Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, καθώς προσπαθεί να ξεπεράσει ένα σημαντικό εμπόδιο που απομένει στην προσπάθειά της να βγει από την κρατική χρεοκοπία.

Το Κίεβο κατάφερε να ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση διεθνών ομολόγων ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων πέρυσι, μετά την αθέτηση των υποχρεώσεών του για το εξωτερικό χρέος το 2022, σε συνέχεια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις

Ωστόσο, η Ουκρανία έχει μέχρι τώρα δυσκολευτεί να αναδιαμορφώσει τα μέσα που συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια στους επενδυτές τα επόμενα χρόνια.

Η προσφορά, η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή από κατόχους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75% των δικαιωμάτων προαίρεσης (warrants), θα οδηγήσει στην ανταλλαγή των μέσων με μετρητά και νέα ομόλογα που θα λήξουν μεταξύ 2030 και 2032, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Η πρόταση βασίζεται στα σχόλια που λάβαμε από τους συμμετέχοντες στην αγορά και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις σχετικά με την οικονομία και τη δομή που παρέχονται από την Ad Hoc Committee» ανακοίνωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής χρέους της Ουκρανίας, Yuriy Butsa, αναφερόμενος στην ομάδα των κατόχων εντόκων γραμματίων που ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων.

Η ειδική ομάδα δήλωσε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να υποστηρίξει την προσφορά, αλλά πρόσθεσε ότι ορισμένα σημεία παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

Γιατί πιέζεται η Ουκρανία

Η Ουκρανία βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με την κύρια ομάδα επενδυτών που κατέχουν τα εντάλματα από τις 25 Νοεμβρίου, μετά από δύο προηγούμενες γύρους συνομιλιών που αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

Η ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση να ολοκληρώσει τη συμφωνία για τα warrants πριν από το τέλος του έτους, καθώς πρέπει να τα εξοφλήσει το 2025 λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με την κατάσταση, όπως ανέφερε στο Reuters.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας, Serhii Marchenko, υπογράμμισε ότι η χώρα εκτιμά την εποικοδομητική συνεργασία με τους πιστωτές της.

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξασφαλίσουμε υποστήριξη για μια αναδιάρθρωση που θα διασφαλίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας μας και την μεταπολεμική ανασυγκρότηση», δήλωσε ο Marchenko.

Τι είναι τα GDP Warrants

Τα GDP Warrants είναι ένα είδος χρηματοοικονομικού μέσου, η απόδοση του οποίου εξαρτάται από την οικονομική απόδοση μιας χώρας, συνήθως από το ΑΕΠ και την αύξηση του. Εκδίδονται συνήθως από τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους και αποτελούν έναν τρόπο για να δοθεί στους πιστωτές ένα μέρος των κερδών μόλις ανακάμψει η οικονομία.

Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν τα δικαιώματα προαίρεσης επί του ΑΕΠ ως επιλογές. Εάν η οικονομική ανάπτυξη ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο έως μια συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε το δικαίωμα προαίρεσης αποδίδει κέρδος. Εάν δεν το ξεπεράσει, το δικαίωμα προαίρεσης δεν αποδίδει κανένα κέρδος.

Άλλοι θεωρούν τα δικαιώματα προαίρεσης επί του ΑΕΠ ως συμμετοχές παρόμοιες με μετοχές. Σε αντίθεση με τα ομόλογα, τα οποία αποδίδουν ένα σταθερό ποσό ανεξάρτητα από την πορεία της οικονομίας, τα δικαιώματα προαίρεσης αυξάνουν τις αποδόσεις των επενδυτών όταν η οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η ιδέα αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων χρονολογείται από τις κρίσεις χρέους των αναδυόμενων αγορών στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις λεγόμενες αναδιαρθρώσεις Brady. Πήραν το όνομά τους από την πρωτοβουλία του τότε υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Nicholas Brady να βοηθήσει στη μείωση του χρέους πολλών αναπτυσσόμενων χωρών που είχαν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους.

Αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αφορά την επαναγορά από την κυβέρνηση και όχι την αδυναμία πληρωμής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ποιες χώρες έχουν GDP warrants – Τι έκανε η Ελλάδα

Η Αργεντινή και η Ουκρανία είναι επί του παρόντος οι μόνες δύο μεγάλες οικονομίες που έχουν GDP Warrants που εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα.

Η Ελλάδα μόλις πρόσφατα απαλλάχθηκε από τα GDP warrants. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η κυβέρνηση άσκησε δικαίωμα προαίρεσης για την επαναγορά των τίτλων που εκδόθηκαν το 2012 και έληγαν το 2042.

Αυτό πιθανότατα, αναφέρει το Bloomberg, της έσωσε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τις πληρωμές που θα έπρεπε να είχε καταβάλει εάν η οικονομία είχε φτάσει σε ορισμένα όρια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ot.gr τα αποκαλούμενα warrants με ρήτρα ΑΕΠ, διατέθηκαν σε όσους δέχθηκαν τα «κουρεμένα» ομόλογα του PSI, ύψους 62,9 δισ. το 2012.

Πόσο περισσότερο θα πλήρωνε η Ελλάδα αν δεν επαναγόραζε τα ομόλογα

O ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας είναι πάνω από 2% από το 2021, ενώ και το ΑΕΠ αναμένεται να βρεθεί πάνω από τα 267 δισ. ευρώ μέχρι και το 2027. Η ενεργοποίηση των warrants θα σήμαινε την πληρωμή επιπλέον τόκων ύψους τουλάχιστον 375 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τα «κουρεμένα» ομόλογα, τα οποία θα λήγουν σταδιακά έως το 2042.

Με την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς το κόστος περιορίζεται στα περίπου 156 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτό και η απόφαση του ελληνικού δημοσίου εκτελέστηκε στις 14 Μαΐου, καθώς η Ελλάδα πήρε τους τίτλους και έδωσε τα αντίστοιχα χρήματα, προκειμένου να «ελαφρύνει» το πραναφερθέν κόστος, το οποίο θα έβρισκε μπροστά της το 2027.

Ωστόσο η Wilmington Trust, η οποία ενεργεί ως διαχειριστής των τίτλων GDP warrants (warrants με ρήτρα ΑΕΠ) της Ελλάδας, απαιτεί αποζημίωση από την κυβέρνηση για την απόφασή της να επαναγοράσει τους τίτλους νωρίτερα φέτος.

Η Trust αμφισβητεί την εγκυρότητα της αγοράς που ασκήθηκε τον Μάιο και που θα μπορούσε να εξοικονομήσει στην Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνουν νομικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί σε δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Πηγή: ot.gr