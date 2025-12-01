newspaper
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ για να μην χρεωκοπήσει
Διεθνής Οικονομία 01 Δεκεμβρίου 2025 | 23:23

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ για να μην χρεωκοπήσει

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία – Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Προσφορά για την ανταλλαγή 3,2 δισ δολαρίων σύνθετων και δαπανηρών GDP warrants (δικαιώματα προαίρεσης συνδεδεμένα με το ΑΕΠ) με διεθνή ομόλογα υπέβαλε η Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, καθώς προσπαθεί να ξεπεράσει ένα σημαντικό εμπόδιο που απομένει στην προσπάθειά της να βγει από την κρατική χρεοκοπία.

Το Κίεβο κατάφερε να ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση διεθνών ομολόγων ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων πέρυσι, μετά την αθέτηση των υποχρεώσεών του για το εξωτερικό χρέος το 2022, σε συνέχεια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις

Ωστόσο, η Ουκρανία έχει μέχρι τώρα δυσκολευτεί να αναδιαμορφώσει τα μέσα που συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια στους επενδυτές τα επόμενα χρόνια.

Η προσφορά, η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή από κατόχους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75% των δικαιωμάτων προαίρεσης (warrants), θα οδηγήσει στην ανταλλαγή των μέσων με μετρητά και νέα ομόλογα που θα λήξουν μεταξύ 2030 και 2032, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Η πρόταση βασίζεται στα σχόλια που λάβαμε από τους συμμετέχοντες στην αγορά και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις σχετικά με την οικονομία και τη δομή που παρέχονται από την Ad Hoc Committee» ανακοίνωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής χρέους της Ουκρανίας, Yuriy Butsa, αναφερόμενος στην ομάδα των κατόχων εντόκων γραμματίων που ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων.

Η ειδική ομάδα δήλωσε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να υποστηρίξει την προσφορά, αλλά πρόσθεσε ότι ορισμένα σημεία παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

Γιατί πιέζεται η Ουκρανία

Η Ουκρανία βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με την κύρια ομάδα επενδυτών που κατέχουν τα εντάλματα από τις 25 Νοεμβρίου, μετά από δύο προηγούμενες γύρους συνομιλιών που αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

Η ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση να ολοκληρώσει τη συμφωνία για τα warrants πριν από το τέλος του έτους, καθώς πρέπει να τα εξοφλήσει το 2025 λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με την κατάσταση, όπως ανέφερε στο Reuters.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας, Serhii Marchenko, υπογράμμισε ότι η χώρα εκτιμά την εποικοδομητική συνεργασία με τους πιστωτές της.

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξασφαλίσουμε υποστήριξη για μια αναδιάρθρωση που θα διασφαλίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας μας και την μεταπολεμική ανασυγκρότηση», δήλωσε ο Marchenko.

Τι είναι τα GDP Warrants

Τα GDP Warrants είναι ένα είδος χρηματοοικονομικού μέσου, η απόδοση του οποίου εξαρτάται από την οικονομική απόδοση μιας χώρας, συνήθως από το ΑΕΠ και την αύξηση του. Εκδίδονται συνήθως από τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους και αποτελούν έναν τρόπο για να δοθεί στους πιστωτές ένα μέρος των κερδών μόλις ανακάμψει η οικονομία.

Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν τα δικαιώματα προαίρεσης επί του ΑΕΠ ως επιλογές. Εάν η οικονομική ανάπτυξη ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο έως μια συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε το δικαίωμα προαίρεσης αποδίδει κέρδος. Εάν δεν το ξεπεράσει, το δικαίωμα προαίρεσης δεν αποδίδει κανένα κέρδος.

Άλλοι θεωρούν τα δικαιώματα προαίρεσης επί του ΑΕΠ ως συμμετοχές παρόμοιες με μετοχές. Σε αντίθεση με τα ομόλογα, τα οποία αποδίδουν ένα σταθερό ποσό ανεξάρτητα από την πορεία της οικονομίας, τα δικαιώματα προαίρεσης αυξάνουν τις αποδόσεις των επενδυτών όταν η οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η ιδέα αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων χρονολογείται από τις κρίσεις χρέους των αναδυόμενων αγορών στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις λεγόμενες αναδιαρθρώσεις Brady. Πήραν το όνομά τους από την πρωτοβουλία του τότε υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Nicholas Brady να βοηθήσει στη μείωση του χρέους πολλών αναπτυσσόμενων χωρών που είχαν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους.

Αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αφορά την επαναγορά από την κυβέρνηση και όχι την αδυναμία πληρωμής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ποιες χώρες έχουν GDP warrants – Τι έκανε η Ελλάδα

Η Αργεντινή και η Ουκρανία είναι επί του παρόντος οι μόνες δύο μεγάλες οικονομίες που έχουν GDP Warrants που εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα.

Η Ελλάδα μόλις πρόσφατα απαλλάχθηκε από τα GDP warrants. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η κυβέρνηση άσκησε δικαίωμα προαίρεσης για την επαναγορά των τίτλων που εκδόθηκαν το 2012 και έληγαν το 2042.

Αυτό πιθανότατα, αναφέρει το Bloomberg,  της έσωσε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τις πληρωμές που θα έπρεπε να είχε καταβάλει εάν η οικονομία είχε φτάσει σε ορισμένα όρια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ot.gr τα αποκαλούμενα warrants με ρήτρα ΑΕΠ, διατέθηκαν σε όσους δέχθηκαν τα «κουρεμένα» ομόλογα του PSI, ύψους 62,9 δισ. το 2012.

Πόσο περισσότερο θα πλήρωνε η Ελλάδα αν δεν επαναγόραζε τα ομόλογα

O ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας είναι πάνω από 2% από το 2021, ενώ και το ΑΕΠ αναμένεται να βρεθεί πάνω από τα 267 δισ. ευρώ μέχρι και το 2027. Η ενεργοποίηση των warrants θα σήμαινε την πληρωμή επιπλέον τόκων ύψους τουλάχιστον 375 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τα «κουρεμένα» ομόλογα, τα οποία θα λήγουν σταδιακά έως το 2042.

Με την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς το κόστος περιορίζεται στα περίπου 156 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτό και η απόφαση του ελληνικού δημοσίου εκτελέστηκε στις 14 Μαΐου, καθώς η Ελλάδα πήρε τους τίτλους και έδωσε τα αντίστοιχα χρήματα, προκειμένου να «ελαφρύνει» το πραναφερθέν κόστος, το οποίο θα έβρισκε μπροστά της το 2027.

Ωστόσο η Wilmington Trust, η οποία ενεργεί ως διαχειριστής των τίτλων GDP warrants (warrants με ρήτρα ΑΕΠ) της Ελλάδας, απαιτεί αποζημίωση από την κυβέρνηση για την απόφασή της να επαναγοράσει τους τίτλους νωρίτερα φέτος.

Η Trust αμφισβητεί την εγκυρότητα της αγοράς που ασκήθηκε τον Μάιο και που θα μπορούσε να εξοικονομήσει στην Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνουν νομικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί σε δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Πηγή: ot.gr

Wall Street
Wall Street: «Ποδαρικό» ο Δεκέμβριος με πτώση του S&P 500, βουτιά 6,5% για Bitcoin

Wall Street: «Ποδαρικό» ο Δεκέμβριος με πτώση του S&P 500, βουτιά 6,5% για Bitcoin

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Σύνταξη
Stream newspaper
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» στη Ρεάλ Βαλβέρδε
Ποδόσφαιρο 01.12.25

O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» σταρ της Ρεάλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν σε μια «ηχηρή» μεταγραφή 100 εκατομμυρίων λιρών, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές
Culture Live 01.12.25

«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές

Η επίσημη σύνοψη της σειράς «Diddy: The Reckoning» κάνει λόγο για μια βουτιά στην ζωή «του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και του καταδικασμένου εγκληματία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»

Η ατάκα του Χρήστου Μουζακίτη που ξεχώρισε κατά την απονομή του Golden Boy Web, ήταν ότι στο πινγκ πονγκ ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερος σε σχέση με το ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα
Θεσσαλονίκη 01.12.25

Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δίκυκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο - Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύνταξη
Amazon: Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal
Μπάσκετ 01.12.25

Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal

Η Amazon «κλειδώνει» τα δικαιώματα NBA στις ΗΠΑ χάρη στη δύναμη της Prime Video στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ναδάλ for President
Άλλα Αθλήματα 01.12.25

Ναδάλ for President

Από τα 22 Grand Slam στο πάθος για τους Blancos - Ο Ράφα Ναδάλ μιλά για το μέλλον, τον Φλορεντίνο, τη Μαδρίτη και τον δεσμό ζωής με τη Ρεάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πρόβαλε στην τηλεδιάσκεψη τόσο την αποβολή του Μεϊτέ όσο και την αποβολή του Λιάσου, που είναι παρόμοιες φάσεις, και οι ρέφερι έμειναν άφωνοι

Βάιος Μπαλάφας
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
