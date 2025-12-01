Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου Γκερασίμοφ και τους στρατηγούς Σόλονττσουκ και Ιβανέεφ σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία και κυρίως για την πτώση του Ποκρόφσκ.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο Πεσκόφ είπε ότι ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού, «ανέφερε στον αρχιστράτηγο την απελευθέρωση των πόλεων Ποκρόβσκ (που ονομάζεται Κρασνοαρμέισκ στη Ρωσία) στην (περιοχή Ντονέτσκ) ⁠και Βοβτσάνσκ στην περιοχή Χάρκοβο, καθώς και τα αποτελέσματα άλλων επιθετικών ενεργειών των στρατευμάτων σε ⁠άλλους τομείς».

Το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί μέχρι στιγμής πως οι πόλεις αυτές έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Το Κρεμλίνο ανέφερε πως οι υπερασπιστές του Ποκρόφσκ εξοντώθηκαν

Ο Πούτιν ενημερώθηκε για την έναρξη της επιχείρησης απελευθέρωσης του Γκουλιάιπολε, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, οι μάχες στους δρόμους έχουν ήδη ξεκινήσει στα βορειοανατολικά της πόλης, σύμφωνα με τον Πεσκόφ.

Ενημερώθηκε επίσης για την εν εξελίξει εξόντωση των ουκρανικών στρατευμάτων που έχουν περικυκλωθεί στην αστική περιοχή Κρασνοαρμέισκ (Ποκρόφσκ) – Ντιμιτρόφ (Μύρνοχραντ), όπως αναφέρει το Κρεμλίνο. Όσοι επέζησαν βρίσκονται στην περιοχή του Μύρνοχραντ.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως οι περικυκλωμένες ουκρανικές δυνάμεις εξοντώθηκαν και πως η Ρωσία είναι κοντά στην κατάκτηση της πόλης Μύρνοχραντ, όπως μετέφερε το Russia Today.

Οι καταλήψεις πόλεων από τον ρωσικό στρατό, θέτουν μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανία για να μπορέσει να καταφέρει ένα σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός που να μην περιλαμβάνουν την παράδοση των περιφερειών του Ντόνετσκ και της Ζαπορίζια, με το Ντόνετσκ να βρίσκεται ήδη κατά ένα συντριπτικό ποσοστό στα χέρια της Ρωσίας.