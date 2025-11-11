Το Ποκρόφσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, έχει μετατραπεί σε σημείο καμπής για τον πόλεμο που λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η Ρωσία έχει συγκεντρώσει έως και 150.000 στρατιώτες στην περιοχή, έχοντας μια αριθμητική υπεροχή που πιθανότατα θα της επιτρέψει να καταλάβει την πόλη αρκετά σύντομα εάν δεν προκύψει κάποια δραματική αλλαγή στο συσχετισμό των δυνάμεων που μάχονται εκεί.

Αλλά γιατί η εν λόγω πόλη είναι τόσο σημαντική; Πρώτον, το Ποκρόφσκ λειτουργεί ως κομβικό σημείο μεταφορών και εφοδιασμού για τις ουκρανικές δυνάμεις που επιχειρούν βαθύτερα στο Ντονέτσκ. Βρίσκεται στη διασταύρωση σημαντικών οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών, γεγονός που το καθιστά «πύλη» για περαιτέρω ρωσικές προελάσεις προς τα δυτικά και βόρεια.

Η κατάληψή του δεν θα ήταν απλώς μια ακόμη εδαφική νίκη, αλλά θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους προς τα μετόπισθεν της Ουκρανίας, να διακόψει γραμμές ανεφοδιασμού και να αναδιαμορφώσει το μέτωπο.

Τακτικά οφέλη για τη Ρωσία

Για τις ρωσικές δυνάμεις, η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα προσέφερε πολλαπλά στρατιωτικά πλεονεκτήματα:

• Διακοπή εφοδιαστικών γραμμών: Η Ρωσία θα μπορούσε να αποκόψει τις βασικές οδούς ανεφοδιασμού της Ουκρανίας προς το ανατολικό μέτωπο, περιορίζοντας τη μεταφορά όπλων, καυσίμων και στρατιωτών.

• Έλεγχος υψωμάτων και πλεονεκτική θέση: Η γεωμορφολογία γύρω από το Ποκρόφσκ προσφέρει δυνατότητα επιτήρησης και βολών, ενισχύοντας τη ρωσική υπεροχή σε drones και πυροβολικό.

• Ψυχολογικό και προπαγανδιστικό κέρδος: Μια τέτοια νίκη θα είχε ισχυρό συμβολισμό για το Κρεμλίνο, αποδεικνύοντας -τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς- ότι η Ρωσία παραμένει σε τροχιά νικών.

• Επιχειρησιακό προγεφύρωμα: Από το Ποκρόφσκ, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, τις τελευταίες μεγάλες ουκρανικές πόλεις στο Ντονέτσκ, και να απειλήσει τη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας.

Για το Κίεβο, η απώλεια του Ποκρόφσκ θα είχε βαθύτατες συνέπειες:

1. Πλήγμα στο ηθικό: Η πόλη έχει μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων, με μάχες σώμα με σώμα. Η πτώση της, παρά τη σκληρή αντίσταση, θα υπονόμευε το ηθικό των στρατιωτών και της κοινωνίας.

2. Περιορισμένες επιλογές άμυνας: Η απώλεια του Ποκρόφσκ θα συρρίκνωνε τη γραμμή άμυνας και θα ανάγκαζε τους Ουκρανούς να αποσυρθούν πιο δυτικά, υπό την πίεση των ρωσικών επιθέσεων.

3. Απώλεια διαπραγματευτικής ισχύος: Αν η Ρωσία επιτύχει μια τόσο καθοριστική νίκη, θα ενισχύσει τη θέση της σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση.

4. Οικονομικό πλήγμα: Η περιοχή γύρω από το Ποκρόφσκ διαθέτει ορυχεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η απώλειά τους θα αποδυνάμωνε περαιτέρω την ουκρανική πολεμική οικονομία.

Αν και η Ρωσία έχει καταλάβει και άλλες πόλεις στο παρελθόν (όπως το Μπαχμούτ και την Αβντίιβκα), το Ποκρόφσκ ξεχωρίζει για τους εξής λόγους:

• Κλίμακα επιχειρήσεων: Η συγκέντρωση 150.000 στρατιωτών για μια και μόνο επιχείρηση είναι πρωτοφανής.

• Στρατηγική σημασία: Η θέση του Ποκρόφσκ επιτρέπει στη Ρωσία να ελέγξει πρόσβαση σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα που συνδέουν όλη την ανατολική Ουκρανία.

• Συμβολική βαρύτητα: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες νίκες της Μόσχας, το Ποκρόφσκ έχει πολιτικό και επιχειρησιακό βάρος που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του πολέμου.

• Ενίσχυση της ρωσικής δυναμικής: Μετά από μήνες στασιμότητας, μια νίκη τέτοιας εμβέλειας θα αναζωπύρωνε την αίσθηση υπεροχής και δυναμικής της Ρωσίας επί του πεδίου.

Η μάχη για το Ποκρόφσκ αποτελεί κρίσιμο σταυροδρόμι του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία. Αν η Ρωσία το καταλάβει, θα έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη νίκη της μέχρι σήμερα – στρατιωτικά, πολιτικά και ψυχολογικά.

Για την Ουκρανία, η διατήρηση της πόλης ισοδυναμεί με τη διατήρηση της δυνατότητάς της να ελέγχει τον ρυθμό του πολέμου και να αποτρέπει την πλήρη κατάρρευση της άμυνάς της στο Ντονμπάς.

Το αποτέλεσμα της μάχης θα καθορίσει πιθανώς όχι μόνο τη μοίρα μιας πόλης, αλλά και την πορεία ολόκληρου του πολέμου. Αν η Ρωσία επιτύχει, τότε θα ανοίξει νέους δρόμους προς δυσμάς.