Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Ουκρανία: Γιατί η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα είναι η μεγαλύτερη νίκη της Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 21:00

Ουκρανία: Γιατί η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα είναι η μεγαλύτερη νίκη της Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο

Πώς η άλωση μιας πόλης μπορεί να αλλάξει την ισορροπία στο ανατολικό μέτωπο - Τι θα σήμαινε η πτώση του Ποκρόφσκ για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Spotlight

Το Ποκρόφσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, έχει μετατραπεί σε σημείο καμπής για τον πόλεμο που λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η Ρωσία έχει συγκεντρώσει έως και 150.000 στρατιώτες στην περιοχή, έχοντας μια αριθμητική υπεροχή που πιθανότατα θα της επιτρέψει να καταλάβει την πόλη αρκετά σύντομα εάν δεν προκύψει κάποια δραματική αλλαγή στο συσχετισμό των δυνάμεων που μάχονται εκεί.

Αλλά γιατί η εν λόγω πόλη είναι τόσο σημαντική; Πρώτον, το Ποκρόφσκ λειτουργεί ως κομβικό σημείο μεταφορών και εφοδιασμού για τις ουκρανικές δυνάμεις που επιχειρούν βαθύτερα στο Ντονέτσκ. Βρίσκεται στη διασταύρωση σημαντικών οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών, γεγονός που το καθιστά «πύλη» για περαιτέρω ρωσικές προελάσεις προς τα δυτικά και βόρεια.

Η κατάληψή του δεν θα ήταν απλώς μια ακόμη εδαφική νίκη, αλλά θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους προς τα μετόπισθεν της Ουκρανίας, να διακόψει γραμμές ανεφοδιασμού και να αναδιαμορφώσει το μέτωπο.

Τακτικά οφέλη για τη Ρωσία

Για τις ρωσικές δυνάμεις, η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα προσέφερε πολλαπλά στρατιωτικά πλεονεκτήματα:

• Διακοπή εφοδιαστικών γραμμών: Η Ρωσία θα μπορούσε να αποκόψει τις βασικές οδούς ανεφοδιασμού της Ουκρανίας προς το ανατολικό μέτωπο, περιορίζοντας τη μεταφορά όπλων, καυσίμων και στρατιωτών.

• Έλεγχος υψωμάτων και πλεονεκτική θέση: Η γεωμορφολογία γύρω από το Ποκρόφσκ προσφέρει δυνατότητα επιτήρησης και βολών, ενισχύοντας τη ρωσική υπεροχή σε drones και πυροβολικό.

• Ψυχολογικό και προπαγανδιστικό κέρδος: Μια τέτοια νίκη θα είχε ισχυρό συμβολισμό για το Κρεμλίνο, αποδεικνύοντας -τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς- ότι η Ρωσία παραμένει σε τροχιά νικών.

• Επιχειρησιακό προγεφύρωμα: Από το Ποκρόφσκ, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, τις τελευταίες μεγάλες ουκρανικές πόλεις στο Ντονέτσκ, και να απειλήσει τη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας.

Για το Κίεβο, η απώλεια του Ποκρόφσκ θα είχε βαθύτατες συνέπειες:

1. Πλήγμα στο ηθικό: Η πόλη έχει μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων, με μάχες σώμα με σώμα. Η πτώση της, παρά τη σκληρή αντίσταση, θα υπονόμευε το ηθικό των στρατιωτών και της κοινωνίας.

2. Περιορισμένες επιλογές άμυνας: Η απώλεια του Ποκρόφσκ θα συρρίκνωνε τη γραμμή άμυνας και θα ανάγκαζε τους Ουκρανούς να αποσυρθούν πιο δυτικά, υπό την πίεση των ρωσικών επιθέσεων.

3. Απώλεια διαπραγματευτικής ισχύος: Αν η Ρωσία επιτύχει μια τόσο καθοριστική νίκη, θα ενισχύσει τη θέση της σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση.

4. Οικονομικό πλήγμα: Η περιοχή γύρω από το Ποκρόφσκ διαθέτει ορυχεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η απώλειά τους θα αποδυνάμωνε περαιτέρω την ουκρανική πολεμική οικονομία.

Αν και η Ρωσία έχει καταλάβει και άλλες πόλεις στο παρελθόν (όπως το Μπαχμούτ και την Αβντίιβκα), το Ποκρόφσκ ξεχωρίζει για τους εξής λόγους:

• Κλίμακα επιχειρήσεων: Η συγκέντρωση 150.000 στρατιωτών για μια και μόνο επιχείρηση είναι πρωτοφανής.

• Στρατηγική σημασία: Η θέση του Ποκρόφσκ επιτρέπει στη Ρωσία να ελέγξει πρόσβαση σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα που συνδέουν όλη την ανατολική Ουκρανία.

• Συμβολική βαρύτητα: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες νίκες της Μόσχας, το Ποκρόφσκ έχει πολιτικό και επιχειρησιακό βάρος που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του πολέμου.

• Ενίσχυση της ρωσικής δυναμικής: Μετά από μήνες στασιμότητας, μια νίκη τέτοιας εμβέλειας θα αναζωπύρωνε την αίσθηση υπεροχής και δυναμικής της Ρωσίας επί του πεδίου.

Η μάχη για το Ποκρόφσκ αποτελεί κρίσιμο σταυροδρόμι του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία. Αν η Ρωσία το καταλάβει, θα έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη νίκη της μέχρι σήμερα – στρατιωτικά, πολιτικά και ψυχολογικά.

Για την Ουκρανία, η διατήρηση της πόλης ισοδυναμεί με τη διατήρηση της δυνατότητάς της να ελέγχει τον ρυθμό του πολέμου και να αποτρέπει την πλήρη κατάρρευση της άμυνάς της στο Ντονμπάς.

Το αποτέλεσμα της μάχης θα καθορίσει πιθανώς όχι μόνο τη μοίρα μιας πόλης, αλλά και την πορεία ολόκληρου του πολέμου. Αν η Ρωσία επιτύχει, τότε θα ανοίξει νέους δρόμους προς δυσμάς.

Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Business
ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Κόσμος 11.11.25

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Σύνταξη
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
Ποκρόφσκ: Eικόνες βγαλμένες από Mad Max – Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι [Βίντεο]
Ουκρανία 11.11.25

Εικόνες βγαλμένες από Mad Max στο Ποκρόφσκ - Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι

O ρωσικός στρατός καταγράφηκε σε μηχανοκίνητη επέλαση στο Ποκρόφσκ να κινείται αστραπιαία και άτακτα με μια σκηνή που θύμισε την κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»
Διαρκής κλιμάκωση 11.11.25

Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές στη Βενεζουέλα. Την ανάπτυξη του στρατού στη χώρα ανακοίνωσε ο Μαδούρο.

Σύνταξη
Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό
Κομισιόν 11.11.25

Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν όσες χώρες βρίσκονται στη «Δεξαμενή Αλληλεγγύης» αναλαμβάνοντας την μετεγκατάσταση προσφύγων στις χώρες τους ή το οικονομικό κόστος

Σύνταξη
Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ
«Κατάσταση πολέμου» 11.11.25

Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ

Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι η χώρα βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» μετά από επίθεση αυτοκτονίας που σκότωσε 12 και τραυμάτισε 27 έξω από το δικαστικό μέγαρο. Κορυφώνεται η κρίση με το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά
Έκανε «φτερά» 11.11.25

Νέο σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά

Ο Τιμούρ Μίντιτς, που είναι πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν τις έρευνες στις 11 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Η Σλοβακία απαγορεύει με νομό το… γρήγορο περπάτημα – Το προτεινόμενο όριο που προκάλεσε χλευασμό
Κόσμος 11.11.25

Η Σλοβακία απαγορεύει με νομό το… γρήγορο περπάτημα – Το προτεινόμενο όριο που προκάλεσε χλευασμό

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ - Ο νόμος έχει προκαλέσει χλευασμό και οργή σε μέρος του πληθυσμού κατά της κυβέρνησης στη Σλοβακία

Σύνταξη
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα
Ελλάδα 11.11.25

Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών

Ο πρώην διεθνής Γερμανός Λούκας Ποντόλσκι ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια, όμως κράτησε και ένα ανοιχτό παράθυρο για να συνεχίσει στην Γκόρνικ Ζάμπρζε

Βάιος Μπαλάφας
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
Ελλάδα 11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
