Με την Ουκρανία να αναφέρει πως η κατάσταση είναι δύσκολη, όπου στην πολιτική και στρατιωτική διάλεκτο μεταφράζεται ως «αντιμετωπίζουμε πολύ ισχυρή επίθεση», η ρωσική επίθεση κατάληψης του Ποκρόφσκ, το οποίο οι Ρώσοι ονομάζουν Κρασνοαερμέισκ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ρωσία κατείχε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της πόλης.

Με την Ουκρανία να αναφέρει μόλις χθες πως σκοπεύει να συγκεντρώσεις 150.000 στρατιώτες για την απελευθέρωση της πόλης, η Ρωσία φέρεται να κινήθηκε αστραπιαία όπως δείχνουν τα βίντεο τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν διαψευστεί.

WATCH: Russian soldiers enter the battered Ukrainian city of Pokrovsk, arriving on motorbikes and damaged vehicles. pic.twitter.com/KtbmMXqGwP — Clash Report (@clashreport) November 11, 2025

Πρόκειται για μεικτά τμήματα, ένα εκ των οποίων είναι Μηχανοκίνητη Μεραρχία Τυφεκιοφόρων.

Επιχειρήσεις αναγνώρισης στην γραμμή Ποκρόφσκ – Μίρνογκραντ

Στρατιωτικοί ανιχνευτές από το τάγμα αναγνώρισης της 51ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων της Φρουράς στο συγκρότημα στρατευμάτων «Κέντρο» διατηρούν 24ωρη επιτήρηση των θέσεων των ουκρανικών σχηματισμών στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ σε αυτό που οι Ρώσοι αποκαλούν «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση».

Αυτοί οι στρατιώτες συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες για τα σχέδια και τις κινήσεις του εχθρού κατά μήκος της πρώτης γραμμής, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν ακριβείς επιθέσεις εναντίον ουκρανικών μονάδων.

Οι επιχειρήσεις τους διαταράσσουν τις ομάδες drone και τα διοικητικά κέντρα του εχθρού, εμποδίζοντας την εναλλαγή των στρατευμάτων και ενισχύοντας τις επιθετικές ενέργειες των μονάδων εφόδου στην περιοχή.

Μια κακή μέρα για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικαλούμενος τον Ολεξάντρ Σίρσκι, ανέφερε ότι οι θέσεις σε Ζαπορίζια και Ποκρόβσκ δοκιμάζονται.

Σύμφωνα με το ουκρανικό DeepState, η προώθηση κοντά στον ποταμό Γιαντσούρ έδωσε στους ρωσικούς σχηματισμούς πρόσβαση από τα βορειοανατολικά, θέτοντας την πόλη εν δυνάμει σε μερική περικύκλωση.

Η πόλη Μίρνογκραντ είναι στις γραμμές του μετώπου και όπου παρουσιάστηκε πριν λίγο εικόνα από τον Ρωσικό στρατό με φερόμενη παράδοση Ουκρανών αιχμαλώτων.