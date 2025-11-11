newspaper
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Προς ένα νέο «Στάλινγκραντ» στο Ποκρόβσκ – «Ζελένσκι πάρε τώρα τον στρατό από εκεί»
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 12:51

Προς ένα νέο «Στάλινγκραντ» στο Ποκρόβσκ – «Ζελένσκι πάρε τώρα τον στρατό από εκεί»

Τι μπορεί να κάνει ένας στρατός που αναθέτει τη φύλαξη κάθε χιλιόμετρου σε 7 το πολύ στρατιώτες; Ακόμα και μέσα στην Ουκρανία ειδικοί βλέπουν ότι κάθε αγώνας για το Ποκρόβσκ, όχι μόνο είναι μάταιος, αλλά θα γυρίσει μπούμερανγκ στο Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

Spotlight

Είναι αλήθεια ότι οι Γερμανοί είχαν χαρίσει μεγάλες στιγμές αγωνίας και πολλές απώλειές στους σοβιετικούς τον Φλεβάρη του 1943, αλλά τελικά το Στάλινγκραντ έπεσε, επηρεάζοντας την εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, ο Ουκρανικός Στρατός βρίσκεται πολύ κοντά στην επανάληψη της ιστορίας και κατά τραγική ειρωνεία πάνω-κάτω στα ίδια μέρη, με παρόμοιες συνθήκες και πανομοιότυπες εμμονές. Το Ποκρόβσκ, ίσως μείνει και αυτό στην ιστορία.

Ρίχνοντας κανείς μια ματιά στον χάρτη στην ανατολική Ουκρανία, θα δει δύο δίδυμες πόλεις το Pokrovsk και το Myrnohrad να κρατάνε με πείσμα μια «τανάλια» ώστε να μην κλείσει. Στρατιωτικά, πρόκειται για μια άσπρη εσοχή που αντιστέκεται μέσα σε μια πλημμύρα κόκκινου χρώματος, που αντιπροσωπεύει τα εδάφη που ελέγχουν οι Ρώσοι (βλ. χάρτη).

Το Κίεβο λοιπόν πιστεύει ότι μπορεί να κρατήσει αυτή την εσοχή άσπρη, διεξάγοντας κάποιες ηρωικές αντεπιθέσεις. Πρόκειται για δύο πόλεις οι οποίες προπολεμικά στέγαζαν σχεδόν 100.000 ανθρώπους και έως πέρυσι λειτουργούσαν ως κόμβος logistics για τον στρατό— είχε φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Αν καταληφθούν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εφαλτήριο για βαθύτερες ρωσικές προελάσεις σε ένα μέτωπο 1.000.

«Πάρε τους στρατιώτες μας τώρα από εκεί»

Ωστόσο, το πιο άσχημο για το επιτελείο του Ζελένσκι είναι ότι δεν είναι Ρώσοι, αλλά δυτικοί αναλυτές, κέντρα, ακόμα και ο ίδιος ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας που περιγράφουν μια ζοφερή κατάσταση στο Ποκρόβσκ, δίχως επιστροφή.

«Παρά την επίσημη λεονταριστική ρητορική, η κατάσταση είναι περισσότερο από περίπλοκη και λιγότερο από ελεγχόμενη» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ζελένσκι, Βιτάλι Ντεϊνέγκα. «Η απόκρουση ή η περαιτέρω διατήρηση αυτών των πόλεων υπό τις τρέχουσες συνθήκες πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες απώλειες προσωπικού».

Γι αυτό και είναι κάθετος ότι «Από τις πόλεις πρέπει να αποχωρήσουμε όσο ακόμη είναι δυνατό».

Πράγματι το Ινστιτούτο Μελετών του Πολέμου, χρησιμοποιώντας γεωεντοπισμό των κινήσεων το στρατευμάτων βλέπει ότι τόσο οι ουκρανικές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν πρόσφατα προς την κατεύθυνση του Pokrovsk.

«Η κατάσταση στην περιοχή Pokrovsk–Myrnohrad παραμένει δύσκολη, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται για να κρατήσουν τις πλευρές του θύλακα και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν στην περιοχή» αναφέρει στην πρόσφατη έκθεσή του. Μπορεί οι ουκρανικές δυνάμεις να αντεπιτίθενται εντός του Pokrovsk και στα δυτικά του περίχωρα, ώστε να αποτρέψουν περαιτέρω ρωσικές προελάσεις στη νότια πλευρά του θύλακα, ωστόσο, σημειώνει το Ινστιτούτο ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να προελαύνουν στο ανατολικό και νότιο Pokrovsk.

«Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ενδέχεται να επιχειρήσουν τη δημιουργία υποθύλακα προς υποστήριξη των ρωσικών προσπαθειών για την περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων στην πόλη και, τελικά, τον εξαναγκασμό των ουκρανικών στρατευμάτων σε απόσυρση από τον ευρύτερο θύλακα» επισημαίνει.

«Επίσης, οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα διατηρούν έλεγχο πυρών επί των ουκρανικών γραμμών χερσαίων επικοινωνιών (GLOCs) προς τον θύλακα, δυσχεραίνοντας τα ουκρανικά logistics. Φαίνεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις εργάζονται ταυτόχρονα για να ολοκληρώσουν την περικύκλωση ολόκληρου του θύλακα και να συρρικνώσουν τον ίδιο τον θύλακα».

Σιρσκίι: Είναι πράγματι τεταμένη η κατάσταση

Επίσης, το Ινστιτούτο διαψεύδει ουκρανικές ισχυρισμούς ότι στις 10 Νεομβρίου ουκρανικές δυνάμεις εκκαθάρισαν το Rodynske, καθώς γεωεντοπισμένο οπτικό υλικό δείχνει ότι και ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν στο νότιο Rodynske.

Παρά το ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου χρησιμοποιούν κάθε τέχνασμα για να προσπαθήσουν να διασπάσουν τις ουκρανικές άμυνες, το Κίεβο κρατά με πείσμα την πόλη κρίσιμης λογιστικής σημασίας», δήλωσε αποκλειστικά στη New York Post την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Oleksandr Syrskyi.

«Η κατάσταση στη γραμμή του μετώπου είναι πράγματι τεταμένη, όπου ο εχθρός διεξάγει στρατηγική επιθετική επιχείρηση», είπε. «Έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών τους, επιτυγχάνοντας υπεροχή σε μια προσπάθεια να διαρρήξουν τη γραμμή άμυνάς μας… να καταλάβουν την περιοχή».

Ανισορροπία ανθρώπινου δυναμικού

«Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν είχαμε περισσότερους ανθρώπους και εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, βαλλιστικούς πυραύλους… Πιθανότατα θα χρειάζονταν τεράστιοι αριθμοί ανθρώπων για να απελευθερωθεί μια πόλη αυτού του μεγέθους, και απλώς δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή», στους Financial Times ο Artem Kariakin, ουκρανός στρατιώτης που μάχεται στην περιοχή.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέσεις βαθιά μέσα στην πόλη-προκεχωρημένο και χρησιμοποίησαν αμείλικτες επιθέσεις με drones πάνω από έναν ολοένα στενότερο ουκρανικό διάδρομο πρόσβασης για να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων.

Με τους Ρώσους στρατιώτες να έχουν διεσδύσει στο μεγαλύτερο μέρος του Pokrovsk, η δορυφορική πόλη Myrnohrad «απειλείται με επιχειρησιακή περικύκλωση το ουκρανικό δίκτυο παρακολούθησης του πολέμου DeepState το Σάββατο.

Οι Financial Times υπογραμμίζουν ότι η αδυναμία του στρατού να αποτρέψει τη σταδιακή ρωσική διείσδυση στην πόλη ανέδειξε την ανισορροπία ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. «Η Ρωσία επωφελήθηκε από πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό απ’ όπου αντλεί προσωπικό και κατόρθωσε να αναπληρώνει τις δυνάμεις πρώτης γραμμής με εθελοντές που προσελκύονται από σημαντικά οικονομικά κίνητρα, παρά τις βαριές απώλειες».

Πως τα κατάφεραν οι Ρώσοι

Η έλλειψη ανδρών ανάγκασε τους ουκρανούς διοικητές να παίρνουν όλο και πιο δύσκολες αποφάσεις.

Όλα ξεκίνησε στα τέλη του καλοκαιριού του 2024 όταν ρωσικές δυνάμεις πλησίασαν τα πρώτα σπίτια του Ποκρόβσκ. Για μήνες όμως οι Ουκρανοί κατάφερναν να κρατήσουν διεξάγοντας έναν πόλεμο φθοράς, χάρη στα drones και σε επίλεκτες ουκρανικές μονάδες, γνωστές ως «πυροσβέστες».

Τον Αύγουστο, όμως, αρκετές από αυτές τις μονάδες στάλθηκαν 20 χλμ. βορειότερα για να αναχαιτίσουν μια αιφνιδιαστική, σε βάθος 15 χλμ., ρωσική προέλαση που απείλησε να υπερκεράσει μια αλυσίδα πόλεων κρίσιμων για την άμυνα της περιφέρειας Ντονέτσκ. Έτσι, «το Ποκρόβσκ δεν είχε πλέον το πλεονέκτημα αυτού του τύπου των ομάδων αντιμετώπισης διεισδύσεων», είπε ο Ρομπ Λη, στρατιωτικός αναλυτής και ανώτερος ερευνητής στο Foreign Policy Research Institute.

Την ίδια στιγμή βέβαια τα ρωσικά drones έπληταν οχήματα που έμπαιναν ή έβγαιναν από την πόλη ταλαιπωρώντας αφάνταστα τους Ουκρανούς. Όταν λοιπόν το Κίεβο έστειλε ξανά επίλεκτες δυνάμεις να κρατήσουν το μέτωπο, στα τέλη Οκτωβρίου, ήταν ήδη αργά.  «Αυτές οι μονάδες πιθανότατα στάλθηκαν πολύ αργά για να αλλάξουν ουσιαστικά την κατάσταση» θα έλεγε ένας Ουκρανός ένστολος στους Financial Times.

Αν δεν εγκαταληφθεί το Ποκρόβσκ…

Σαν μην έφτανε αυτό, το ίδιο βρετανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για φόβους ότι η επιμονή του Κιέβου να προσπαθήσει να κρατήσει το Ποκρόβσκ, παρά τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση, θα καταλήξει στη μοίρα προηγούμενων ουκρανικών προπυργίων που χάθηκαν προς τη Ρωσία: με μια χαοτική, αιματηρή υποχώρηση υπό πυρά.

«Φοβάμαι ότι, αν δεν διαχειριστεί σωστά, η μάχη για το Pokrovsk μπορεί να επηρεάσει την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων», είπε ο Κόνραντ Μουζίκα της Rochan Consulting. «Αν ο κόσμος δει ότι ζούμε ξανά ένα Bakhmut, ή Avdiivka, ή Vuhledar, οι άνθρωποι δεν θα έχουν κίνητρο να καταταγούν, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν στην ίδια κατάσταση».

Με άλλα λόγια, η επιτάχυνση προς την ήττα θα συμβεί, όπως το 1943.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία
Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25

Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα
Προσοχή 11.11.25

Φάρμακα αδυνατίσματος - Εγκληματικές ομάδες παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα

Εποπτικός φορέας για τα φάρμακα αναφέρει ότι οι εγκληματίες σχεδιάζουν συσκευασίες και εμπορικά σήματα ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11.11.25

«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οικονομία 11.11.25

Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ποινή αναμένεται να οριστεί - Το ξέπλυμα χρήματος που έκανε η Κιάν Ζιμίν μέσω κρυπτονομισμάτων τής απέφερε Bitcoin ύψους 5 δισ. λιρών - Η απάτη στόχευε κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένους Κινέζους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Νίκος Πλακιάς: «Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» δήλωσε έξω από τον Άρειο Πάγο
Ξεχωριστή νομική διαδικασία 11.11.25

«Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» - Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από τον Άρειο Πάγο

Οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή - Ζητούν αναβάθμιση σε κακούργημα - «Είναι δύσκολο με το άρθρο 86, πρέπει να καταργηθεί» λέει ο Πλακιάς

Σύνταξη
Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή – H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK
Το μυστικό 11.11.25

Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή - H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK

Η αδελφή του JFK, Ρόζμαρι Κένεντι, γεννήθηκε σε μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές οικογένειες της Αμερικής του 20ού αιώνα. Ήταν γνωστή ως «μια ομορφιά της υψηλής κοινωνίας» ενώ παρουσιάστηκε στην αυλή του Μπάκιγχαμ, αλλά εξαφανίστηκε ξαφνικά από προσώπου γης σε ηλικία 23 ετών, μετά από μια τραγική απόφαση που πήρε ο πατέρας της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25

Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 11.11.25 Upd: 12:41

Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Τάξη στο χάος 11.11.25

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα - Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία
Ελλάδα 11.11.25

Τα νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - Άφαντος παραμένει ο βαρύς οπλισμός

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ να σημειώνει ότι «εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο όσοι συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό»

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο