Η εκστρατεία του ρωσικού στρατού για την κατάληψη του Ποκρόφσκ συνεχίζεται, με την πυκνή ομίχλη να αξιοποιείται για την προέλαση των στρατευμάτων προς αυτή την κομβική πόλη στην ανατολική Ουκρανία.

Βίντεο που δείχνουν Ρώσους να οδηγούν πολιτικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες σε έναν ομιχλώδη δρόμο έχουν γίνει viral

Σύμφωνα με το BBC, το 7ο Αερομεταφερόμενο Σώμα Εφόδου της Ουκρανίας αναφέρει ότι οι καιρικές συνθήκες, και ιδίως η πυκνή ομίχλη, έχουν ωθήσει τη Μόσχα να εντείνει τις προσπάθειές της να στείλει όλο και περισσότερους στρατιώτες στην κατεστραμμένη πόλη και να περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περάσει πάνω από ένα χρόνο προσπαθώντας να καταλάβουν τη συγκεκριμένη πόλη.

Ο στρατός της Ουκρανίας αναφέρει ότι ενδέχεται να υπάρχουν πλέον 300-500 Ρώσοι εκεί, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι λέει ότι η κατάσταση στο μέτωπο στη νοτιοανατολική περιοχή Ζαπορίζια έχει «επιδεινωθεί σημαντικά», με την απώλεια τριών οικισμών.

Ο Σίρσκι υπογράμμισε, πάντως, ότι η Ρωσία είναι πιο ενεργή στο Ποκρόφσκ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

This isn’t a scene from Mad Max: Furiosa – it’s more like Mad Maxim: Alcohosa, featuring Russian assault troops in Pokrovsk rolling in on hacked-up motorcycles and jery-rigged civilian trucks pic.twitter.com/vjeJfVW5Bz — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 11, 2025

Το BBC επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στα νότια προάστια της πόλης, στον αυτοκινητόδρομο Σελιντόβε – Ποκρόφσκ.

Για αρκετές ημέρες η ομίχλη εμπόδιζε την ορατότητα για την πραγματοποίηση αεροπορικής αναγνώρισης, δήλωσε ένας χειριστής drone από τη μονάδα «Shershni Dovbusha» της 68ης Ταξιαρχίας με το κωδικό όνομα «Goose».

Γι’ αυτό, όπως είπε στο BBC, οι Ρώσοι «τόλμησαν» να εξαπολύσουν επιθέσεις χρησιμοποιώντας μια φάλαγγα οχημάτων, η οποία κανονικά θα είχε καταστραφεί αμέσως από τα ουκρανικά drones.

Ο Ουκρανός χειριστής drone δήλωσε στο BBC ότι η μονάδα του εντόπιζε και εξουδετέρωνε τακτικά μικρές ρωσικές ομάδες που προσπαθούσαν να προχωρήσουν με τα πόδια και με μοτοσικλέτες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συμμετείχαν επίσης στην απόκρουση της επίθεσης που αποτυπώνεται στο βίντεο που έγινε viral, το οποίο λέγεται ότι τραβήχτηκε την Κυριακή.

Η αυτοκινητοπομπή καταστράφηκε εν μέρει, ισχυρίζεται ο «Goose», ωστόσο λόγω των καιρικών συνθηκών δεν υπήρχε βιντεοσκόπηση της στιγμής που απώθησαν την επίθεση, οπότε δεν ήταν σίγουρος αν χτυπήθηκε ολόκληρη η ρωσική ομάδα.

Πώς έχει η κατάσταση στο έδαφος

Πριν από μια εβδομάδα, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι έως και 300 Ρώσοι στρατιώτες πολεμούσαν στο Ποκρόφσκ.

Το βίντεο υποδηλώνει ότι ο αριθμός αυτός πιθανώς να αυξήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών και ο ουκρανικός στρατός το επιβεβαίωσε την Τετάρτη, με τις νότιες περιοχές της πόλης να βρίσκονται πλέον υπό ρωσική κατοχή.

Σύμφωνα με χαρτογράφηση της ομάδας παρακολούθησης DeepState που εδρεύει στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να πλησιάζουν τις περισσότερες περιοχές του Ποκρόφσκ.

Ορισμένοι παρατηρητές του πολέμου υποστηρίζουν ότι η πτώση της πόλης είναι επικείμενη, όπως σημειώνει το BBC.

Τα περισσότερα μέρη της πόλης βρίσκονται τώρα σε μια γκρίζα ζώνη που καμία από τις δύο πλευρές δεν ελέγχει πλήρως, λέει ο «Goose».

«Μπορεί να κρατάμε θέσεις σε ένα κτίριο, αλλά ο εχθρός μπορεί να βρίσκεται στο διπλανό. Προσπαθούν να μας επιτεθούν από τα νώτα μας», προσθέτει.

Η Μόσχα προσπαθεί να περικυκλώσει το Ποκρόφσκ και το γειτονικό Μίρνοχραντ σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται σαν «καζάνι».

Ακόμα κι αν το «καπάκι» δεν είναι κλειστό, οι Ρώσοι μπορούν να στοχεύουν συνεχώς όλες τις διαδρομές προς και από αυτό χρησιμοποιώντας FPV drones.

Δείτε σχετικό χάρτη:

Για να αποτρέψουν μια τέτοια περικύκλωση, οι ουκρανικές δυνάμεις απώθησαν τις ρωσικές δυνάμεις από το Σουβορόβε και το Ροντίνσκε στο ανατολικό τμήμα του «καζανιού», δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο κενό μεταξύ των ρωσικών πλευρών.

Οι Ρώσοι επιχειρούν να αφήσουν τους Ουκρανούς χωρίς δυνατότητα εφοδιασμού

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να αποκόψουν τις διαδρομές εφοδιασμού που υποστηρίζουν τις ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ.

Επιτίθενται στις διαδρομές εφοδιασμού, όχι μόνο εξ αποστάσεως με τη χρήση drones και πυροβολικού, αλλά και στέλνοντας στρατιώτες στο έδαφος, δήλωσε ο Ουκρανός χειριστής drone στο BBC.

Αυτή η τακτική ονομάζεται διείσδυση και έχει αποδειχθεί αρκετά επιτυχημένη, σύμφωνα με τον Ουκρανό στρατιωτικό αναλυτή Κοστιαντίν Μασόβετς.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει συγκεκριμένα τους Ουκρανούς χειριστές FPV drones, ώστε να μην έχουν επαρκείς πόρους για να ανιχνεύσουν τις κινήσεις μικρότερων ρωσικών ομάδων.

Σε αστικό περιβάλλον, οι Ρώσοι στρατιώτες μερικές φορές διεισδύουν μεταμφιεσμένοι σε ντόπιους ή σε Ουκρανούς στρατιώτες, λέει ο Μασόβετς.

Ο κύριος στόχος τους είναι να προκαλέσουν χάος μεταξύ των Ουκρανών αμυνόμενων, το οποίο ακολουθείται από επίθεση των κύριων δυνάμεων του ρωσικού στρατού, προσθέτει.

Το Κρεμλίνο προσπαθεί επίσης να προωθηθεί σε άλλα μέρη της πρώτης γραμμής των μετώπων – στο Κουπιάνσκ στα βορειοανατολικά και στην περιοχή Ζαπορίζια στα νότια.

Ο Βίκτορ Τρεγκούμποφ, εκπρόσωπος της Επιχείρησης Συνδυασμένων Δυνάμεων, αρνήθηκε τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι κατάφεραν να περικυκλώσουν το Κουπιάνσκ, αλλά παραδέχτηκε ότι ρωσικά στρατεύματα ήταν παρόντα στο νότιο τμήμα της πόλης και ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη.