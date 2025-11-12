newspaper
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ – Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 17:59

Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ – Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]

Ποιες τακτικές χρησιμοποιεί η Ρωσία στην εκστρατεία κατάληψης του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία - Τι δηλώνει Ουκρανός χειριστής drone για την κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Η εκστρατεία του ρωσικού στρατού για την κατάληψη του Ποκρόφσκ συνεχίζεται, με την πυκνή ομίχλη να αξιοποιείται για την προέλαση των στρατευμάτων προς αυτή την κομβική πόλη στην ανατολική Ουκρανία.

Βίντεο που δείχνουν Ρώσους να οδηγούν πολιτικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες σε έναν ομιχλώδη δρόμο έχουν γίνει viral

Σύμφωνα με το BBC, το 7ο Αερομεταφερόμενο Σώμα Εφόδου της Ουκρανίας αναφέρει ότι οι καιρικές συνθήκες, και ιδίως η πυκνή ομίχλη, έχουν ωθήσει τη Μόσχα να εντείνει τις προσπάθειές της να στείλει όλο και περισσότερους στρατιώτες στην κατεστραμμένη πόλη και να περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περάσει πάνω από ένα χρόνο προσπαθώντας να καταλάβουν τη συγκεκριμένη πόλη.

Ο στρατός της Ουκρανίας αναφέρει ότι ενδέχεται να υπάρχουν πλέον 300-500 Ρώσοι εκεί, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι λέει ότι η κατάσταση στο μέτωπο στη νοτιοανατολική περιοχή Ζαπορίζια έχει «επιδεινωθεί σημαντικά», με την απώλεια τριών οικισμών.

Ο Σίρσκι υπογράμμισε, πάντως, ότι η Ρωσία είναι πιο ενεργή στο Ποκρόφσκ.

Βίντεο που δείχνουν Ρώσους να οδηγούν πολιτικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες σε έναν ομιχλώδη δρόμο έχουν γίνει viral.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το BBC επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στα νότια προάστια της πόλης, στον αυτοκινητόδρομο Σελιντόβε – Ποκρόφσκ.

Για αρκετές ημέρες η ομίχλη εμπόδιζε την ορατότητα για την πραγματοποίηση αεροπορικής αναγνώρισης, δήλωσε ένας χειριστής drone από τη μονάδα «Shershni Dovbusha» της 68ης Ταξιαρχίας με το κωδικό όνομα «Goose».

Γι’ αυτό, όπως είπε στο BBC, οι Ρώσοι «τόλμησαν» να εξαπολύσουν επιθέσεις χρησιμοποιώντας μια φάλαγγα οχημάτων, η οποία κανονικά θα είχε καταστραφεί αμέσως από τα ουκρανικά drones.

Ο Ουκρανός χειριστής drone δήλωσε στο BBC ότι η μονάδα του εντόπιζε και εξουδετέρωνε τακτικά μικρές ρωσικές ομάδες που προσπαθούσαν να προχωρήσουν με τα πόδια και με μοτοσικλέτες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συμμετείχαν επίσης στην απόκρουση της επίθεσης που αποτυπώνεται στο βίντεο που έγινε viral, το οποίο λέγεται ότι τραβήχτηκε την Κυριακή.

Η αυτοκινητοπομπή καταστράφηκε εν μέρει, ισχυρίζεται ο «Goose», ωστόσο λόγω των καιρικών συνθηκών δεν υπήρχε βιντεοσκόπηση της στιγμής που απώθησαν την επίθεση, οπότε δεν ήταν σίγουρος αν χτυπήθηκε ολόκληρη η ρωσική ομάδα.

Πώς έχει η κατάσταση στο έδαφος

Πριν από μια εβδομάδα, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι έως και 300 Ρώσοι στρατιώτες πολεμούσαν στο Ποκρόφσκ.

Το βίντεο υποδηλώνει ότι ο αριθμός αυτός πιθανώς να αυξήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών και ο ουκρανικός στρατός το επιβεβαίωσε την Τετάρτη, με τις νότιες περιοχές της πόλης να βρίσκονται πλέον υπό ρωσική κατοχή.

Σύμφωνα με χαρτογράφηση της ομάδας παρακολούθησης DeepState που εδρεύει στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να πλησιάζουν τις περισσότερες περιοχές του Ποκρόφσκ.

Ορισμένοι παρατηρητές του πολέμου υποστηρίζουν ότι η πτώση της πόλης είναι επικείμενη, όπως σημειώνει το BBC.

Τα περισσότερα μέρη της πόλης βρίσκονται τώρα σε μια γκρίζα ζώνη που καμία από τις δύο πλευρές δεν ελέγχει πλήρως, λέει ο «Goose».

«Μπορεί να κρατάμε θέσεις σε ένα κτίριο, αλλά ο εχθρός μπορεί να βρίσκεται στο διπλανό. Προσπαθούν να μας επιτεθούν από τα νώτα μας», προσθέτει.

Η Μόσχα προσπαθεί να περικυκλώσει το Ποκρόφσκ και το γειτονικό Μίρνοχραντ σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται σαν «καζάνι».

Ακόμα κι αν το «καπάκι» δεν είναι κλειστό, οι Ρώσοι μπορούν να στοχεύουν συνεχώς όλες τις διαδρομές προς και από αυτό χρησιμοποιώντας FPV drones.

Δείτε σχετικό χάρτη:

Η κατάσταση στο έδαφος στην περιοχή του Ποκρόφσκ στις 10 Νοεμβρίου.

Για να αποτρέψουν μια τέτοια περικύκλωση, οι ουκρανικές δυνάμεις απώθησαν τις ρωσικές δυνάμεις από το Σουβορόβε και το Ροντίνσκε στο ανατολικό τμήμα του «καζανιού», δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο κενό μεταξύ των ρωσικών πλευρών.

Οι Ρώσοι επιχειρούν να αφήσουν τους Ουκρανούς χωρίς δυνατότητα εφοδιασμού

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να αποκόψουν τις διαδρομές εφοδιασμού που υποστηρίζουν τις ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ.

Επιτίθενται στις διαδρομές εφοδιασμού, όχι μόνο εξ αποστάσεως με τη χρήση drones και πυροβολικού, αλλά και στέλνοντας στρατιώτες στο έδαφος, δήλωσε ο Ουκρανός χειριστής drone στο BBC.

Αυτή η τακτική ονομάζεται διείσδυση και έχει αποδειχθεί αρκετά επιτυχημένη, σύμφωνα με τον Ουκρανό στρατιωτικό αναλυτή Κοστιαντίν Μασόβετς.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει συγκεκριμένα τους Ουκρανούς χειριστές FPV drones, ώστε να μην έχουν επαρκείς πόρους για να ανιχνεύσουν τις κινήσεις μικρότερων ρωσικών ομάδων.

Σε αστικό περιβάλλον, οι Ρώσοι στρατιώτες μερικές φορές διεισδύουν μεταμφιεσμένοι σε ντόπιους ή σε Ουκρανούς στρατιώτες, λέει ο Μασόβετς.

Ο κύριος στόχος τους είναι να προκαλέσουν χάος μεταξύ των Ουκρανών αμυνόμενων, το οποίο ακολουθείται από επίθεση των κύριων δυνάμεων του ρωσικού στρατού, προσθέτει.

Η κατάσταση στο έδαφος στην περιοχή του Ποκρόφσκ στις 11 Νοεμβρίου.

Το Κρεμλίνο προσπαθεί επίσης να προωθηθεί σε άλλα μέρη της πρώτης γραμμής των μετώπων – στο Κουπιάνσκ στα βορειοανατολικά και στην περιοχή Ζαπορίζια στα νότια.

Ο Βίκτορ Τρεγκούμποφ, εκπρόσωπος της Επιχείρησης Συνδυασμένων Δυνάμεων, αρνήθηκε τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι κατάφεραν να περικυκλώσουν το Κουπιάνσκ, αλλά παραδέχτηκε ότι ρωσικά στρατεύματα ήταν παρόντα στο νότιο τμήμα της πόλης και ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Κύπρος: Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα – Χρειάζεται «προσοχή τις επόμενες 48 ώρες»
Στον χορό των Ρίχτερ 12.11.25

Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα που «ταρακούνησε» την Κύπρο - «Μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά...»

Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται η Κύπρος καθώς στο νησί της Αφροδίτης έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες δύο ισχυρές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ. «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύνταξη
Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα
Κόσμος 12.11.25

Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Νέος σεισμός τώρα στην Κύπρο
Κόσμος 12.11.25

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Το επίκεντρο του νέου σεισμού στην Κύπρο, εντοπίζεται κοντά στην Πάφο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Σύνταξη
Γεωργία: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη
Σε εξέλιξη οι έρευνες 12.11.25

Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στις επιχειρήσεις έρευνας στη Γεωργία συμμετέχει και ομάδα 46 δισωστών που έχουν σταλεί από την Τουρκία

Σύνταξη
Τουρκία: Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου – Το χαρακτηρίζει «προπαγάνδα»
Κόσμος 12.11.25

Η τουρκική αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου - Το χαρακτηρίζει «προπαγάνδα»

Η αντιπολίτευση στην Τουρκία απέρριψε ως «πολιτική προπαγάνδα» το αίτημα της εισαγγελίας για ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών εις βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου

Σύνταξη
Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος
Κόσμος 12.11.25

Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος

Μιλώντας στο TASS, o αξιωματούχους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Ιβάνοφ, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Σύνταξη
Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών
Κόσμος 12.11.25

Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών

Η Κίνα επιδιώκει να βρει τρόπους που θα μπορέσουν να μειώσουν δραστικά το άγχος των μαθητών, περιορίζοντας, μεταξύ άλλων, την έκθεσή τους σε οθόνες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα
Ελλάδα 12.11.25

«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα

Στα τελευταία και πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της, όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο, πίστεψε στον 46χρονο ψευτο-ιερέα και του έστειλε συνολικά 200.000 ευρώ για την ανέγερση της εκκλησίας στην οδό Λιοσίων

Σύνταξη
Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!

Tο θρίλερ με τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι, ο Αμπράμοβιτς και ο «πάγος» στα χρήματα για την Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες
Βίντεο 12.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Λίγο πριν υποδεχθεί στο Βατικανό σταρ και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποκαλύπτει τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, δείχνοντας ότι το σινεμά μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και αξιών

Σύνταξη
Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες
Ιστορική μνήμη 12.11.25

Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Ερώτηση στη Βουλή 12.11.25

Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητου ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία, τις προμήθειες, τις συμβάσεις και τις αποφάσεις που έχουν οδηγήσει τα ΕΛΤΑ στη σημερινή κατάσταση ζητεί το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κύπρος: Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα – Χρειάζεται «προσοχή τις επόμενες 48 ώρες»
Στον χορό των Ρίχτερ 12.11.25

Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα που «ταρακούνησε» την Κύπρο - «Μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά...»

Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται η Κύπρος καθώς στο νησί της Αφροδίτης έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες δύο ισχυρές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ. «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύνταξη
Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη
Έρευνα 12.11.25

Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη

Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στη Βουλή, ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών ασκεί αστικά και μεσοαστικά επαγγέλματα. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με 95% βουλευτές από την ανώτερη τάξη, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά τα πιο «γερασμένα» κόμματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα
Κόσμος 12.11.25

Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

Σύνταξη
Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001
Η ανάκτηση 12.11.25

Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001

Οι κλέφτες μπήκαν στην εκκλησία του Φραγκίσκου της Ασίζης στο Τεοτιουακάν, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, στις 6 Ιανουαρίου 2001, αποσπώντας περίπου 18 έργα τέχνης,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 12.11.25

Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου
Ελλάδα 12.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ

Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους
Ελλάδα 12.11.25

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες

Ο Αλέξης Χαρίτσης αμφισβητεί ότι η απόφαση απόρριψης της εισήγησής του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών για τις συνεργασίες εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών του κόμματος

Σύνταξη
Νέος σεισμός τώρα στην Κύπρο
Κόσμος 12.11.25

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Το επίκεντρο του νέου σεισμού στην Κύπρο, εντοπίζεται κοντά στην Πάφο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ
UN Spotlight 12.11.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ

Η κλιματική κρίση αυξάνει τη βία κατά των γυναικών. Νέα έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι κάθε 1°C ανόδου συνδέεται με έκρηξη ενδοοικογενειακής κακοποίησης και γυναικοκτονιών

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

