Η οικονομία στην Πολωνία αναπτύσσεται ταχύτερα από τις ομόλογές της στην ευρωζώνη, ενισχύοντας τα επιχειρήματα ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει εκτός της ζώνης του ενιαίου νομίσματος, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι στους Financial Times.

«Η οικονομία μας τα πάει σαφώς καλύτερα από τις περισσότερες χώρες που έχουν το ευρώ», ανέφερε ο Ντομάνσκι.

«Έχουμε όλο και περισσότερα στοιχεία, έρευνες και επιχειρήματα για να διατηρήσουμε το πολωνικό ζλότι».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οικονομία της Πολωνίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,5% φέτος, σε σύγκριση με την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,2% στην ευρωζώνη.

Τουσκ πιστός στο ζλότι

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στην Πολωνία, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, δεν έχει επιδιώξει την υιοθέτηση του ευρώ από την επιστροφή της στην εξουσία στα τέλη του 2023. Μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε αλλαγές στο Σύνταγμα, καθώς και την υποστήριξη της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, η οποία αντιτίθεται σθεναρά.

«Πριν από δύο χρόνια ανησυχούσα λίγο ότι η Πολωνία θα μπορούσε να μείνει πίσω σε μια ΕΕ δύο ταχυτήτων και εκτός της ευρωζώνης, αλλά σήμερα η Πολωνία βρίσκεται σαφώς στην κορυφή της οικονομικής κλίμακας και δεν βλέπω κανένα σοβαρό λόγο να εγκαταλείψουμε το δικό μας νόμισμα», δήλωσε ο Ντομάνσκι στην εφημερίδα.

Ενισχύεται εξοπλιστικά

Η Πολωνία ξοδεύει χρήματα σε άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη, αεράμυνα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους, υποβρύχια, πυρομαχικά και τουφέκια, καθώς ενισχύει τον στρατό της για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, αλλά οι μεγάλοι νικητές είναι οι αμυντικές βιομηχανίες στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα, όχι οι πολωνικές εταιρείες όπλων.

Η Βαρσοβία δαπανά τα περισσότερα χρήματα στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, στοχεύοντας να δαπανήσει 186,6 δισεκατομμύρια ζλότι (44 δισεκατομμύρια ευρώ) για τον στρατό της φέτος.

Πηγή: ΟΤ