Στόχος επίθεσης αγνώστων έγινε το προξενείο της Πολωνίας στις Βρυξέλλες, στην είσοδο του οποίου έριξαν κόκκινη μπογιά και έγραψαν υβριστικά συνθήματα με σαφή πολιτική στόχευση, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Οι κάμερες ασφαλείας του προξενείου κατέγραψαν τουλάχιστον τρεις δράστες και ακόμα έναν να βιντεοσκοπεί με το κινητό

«Σε κάποιους δεν αρέσει η ολοκλήρωση του φτάχτη στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Αυτό σημαίνει ότι η μεταναστευτική μας πολιτική είναι αποτελεσματική», έγραψε στο X ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ραντόσλαβ Σικόρσκι, αναφερόμενος στην κατασκευή μήκους περίπου 140 χιλιόμετρων.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, «συνθήματα προφανώς πολιτικού χαρακτήρα, που στόχευαν την ασφάλεια της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίστηκαν στην πρόσοψη του κτιρίου του προξενικού τμήματος της πρεσβείας της Πολωνίας στις Βρυξέλλες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ, Μάκιετζ Βέβιορ.

«Killers»

Έκτοτε, τα συνθήματα σβήστηκαν και οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα. Όπως μετέδωσαν πολωνικά ΜΜΕ, στην είσοδο του προξενείου ρίχτηκε κόκκινη μπογιά και το έμβλημα της Πολωνίας – που είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος της εισόδου – υπέστη επίσης ζημιές.

Στην επιγραφή που αναφέρει ότι το κτίριο στεγάζει το προξενείο, οι δράστες έγραψαν στα αγγλικά τη λέξη «killers» (δολοφόνοι). Υβριστικά συνθήματα κατά του φράχτη στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, όπως και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής Frontex, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Βαρσοβία και υπέρ του ανοίγματος των συνόρων, γράφτηκαν επίσης στην πρόσοψη.

Σύμφωνα με το πολωνικό ραδιοφωνικό δίκτυο RMF FM, σε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγράφονται τρεις ή τέσσερις δράστες, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, να προκαλούν ζημιές στο κτίριο, όπως και ένας άνθρωπος να βιντεοσκοπεί τις σκηνές με το κινητό του τηλέφωνο.