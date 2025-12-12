Πολωνία: Σήραγγα σε δάσος χρησιμοποιήθηκε από 180 μετανάστες για να μπουν στη χώρα

Mέσω μιας σήραγγας κρυμμένης σε δάσος, πέρασαν στην Πολωνία από τη Λευκορωσία πάνω από 180 μετανάστες, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου οι πολωνικές αρχές.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, περίπου 130 από αυτούς συνελήφθησαν στη Πολωνία αφού το πέρασμα εντοπίστηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, αλλά οι υπόλοιποι εξακολουθούσαν να διαφεύγουν.

Η Πολωνική Υπηρεσία Συνοριοφυλακής έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο της σήραγγας, που είχε ανοιχτεί μέσα από ρίζες δέντρων ενώ στηριζόταν με ξύλινους στύλους και μεταλλικές ράβδους και είχε ύψος μόλις 1,5 μέτρο. Είναι φανερό ότι δεν ήταν αρκετό για να περάσουν οι περισσότεροι χωρίς να σκύψουν.

Σημειώνεται ότι η Πολωνία, μέλος της ΕΕ, αντιμετωπίζει μεταναστευτική κρίση στα σύνορά της με τη Λευκορωσία από το 2021, ενώ κατηγορεί τη Λευκορωσία και τη σύμμαχό της Μόσχα ότι επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την Πολωνία ενθαρρύνοντας ανθρώπους -κυρίως από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική- να διασχίσουν τα σύνορα.

Από την πλευρά τους, Λευκορωσία και Ρωσία έχουν επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις κατηγορίες.

🇵🇱 Polish border guards have discovered a tunnel used by illegal migrants on the Polish-Belarusian border. 130 migrants were detained. The tunnel stretches several dozen metres, running beneath the border fence and a technical road, Polish border guards report. pic.twitter.com/uljNsqsmNy — Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2025



Η Συνοριοφυλακή ανέφερε ότι πρόκειται για την τέταρτη σήραγγα που έχει εντοπίσει φέτος στη δυτική περιφέρεια Ποντλάσκιε.

Οι αρχές συνέλαβαν επίσης έναν 69χρονο Πολωνό και έναν 49χρονο Λιθουανό, οι οποίοι είχαν φτάσει για να παραλάβουν τους μετανάστες, πρόσθεσε.

«Η κρυφή είσοδος στο δάσος βρισκόταν περίπου 50 μέτρα (από τον συνοριακό φράχτη) στη λευκορωσική πλευρά, ενώ η έξοδος βρισκόταν περίπου 10 μέτρα από το εμπόδιο στην πολωνική πλευρά», ανέφερε η Συνοριοφυλακή.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά συστήματα για να υπολογίσουν πόσα άτομα πέρασαν, ενώ στρατός και αστυνομία συμμετείχαν στην αναζήτηση των μεταναστών που διαφεύγουν, πρόσθεσε.

Η Πολωνία ξεκίνησε την κατασκευή του συνοριακού φράχτη μήκους 180 χιλιομέτρων (110 μιλίων) το 2022.