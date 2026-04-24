Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media

Πώς επηρεάζει η συνεχής έκθεση στις οθόνες την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών; Πού βρίσκεται η λεπτή γραμμή ανάμεσα στη χρήση και την εξάρτηση; Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα;

Σε αυτά και σε ακόμα περισσότερα ερωτήματα απάντησε η Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη το βράδυ της Πέμπτης. Εκεί που στο επίκεντρο βρέθηκαν ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών.

Από ανθρώπους της… διπλανής πόρτας και νέους, μέχρι εκπαιδευτικούς και επιστήμονες μίλησαν για τα βιώματα και τους προβληματισμούς τους, αλλά και το τι πρέπει να γίνει.

Ανάμεσά τους η Μαργκαρίτα Λουί Γκρέιφους, ιδρύτρια του «Human Change Foundation» και ο ιδρυτής του «AI psychological Research Coalition» Δρ. Ζάκαριν Στάιν.

«Πολλοί άνθρωποι διαρκούν για την κλιματική αλλαγή, εγώ ανησυχώ περισσότερο για τις συνέπειες της ‘ανθρώπινης αλλαγής’. Για το πως η ψηφιακή παιδική ηλικία αλλάζει τα παιδιά μας και δημιουργεί μια νέα κουλτούρα – αυτή της μοναξιάς» είπε η Μαργκαρίτα Λουί Γκρέιφους.

Μάλιστα, όπως τόνισε «δυστυχώς είναι πλέον φυσιολογικό για ένα παιδί να περνά επτά ή και περισσότερες ώρες μπροστά σε μια συσκευή, αντί να εκτίθεται σε εμπειρίες της πραγματικής ζωής που είναι τόσο σημαντικές».

«Έχουμε γίνει μάρτυρες της πρώτης γενιάς που επηρεάζεται από την κουλτούρα των social media, η οποία προτεραιοποιεί την εγωκεντρική ευδαιμονία» τόνισε η ιδρύτρια του «Human Change Foundation» και συμπλήρωσε: «Και τώρα, ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός παιδιών αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή και τις σχέσεις με chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης, επειδή είναι πιο ‘βολικό’».

Με τα λόγια της συμφωνεί και ο Δρ. Ζάκαριν Στάιν, ο οποίος αποκάλεσε τη σχέση των νέων με τα social media ως το πιο «επικίνδυνο πείραμα πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η μεγαλύτερη του ανησυχία είναι πως «οι νέοι αποκλείουν την πιθανότητα να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες που αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης από την αρχή της ύπαρξής μας».

Και μπορεί όλο και περισσότερες έρευνες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ωστόσο για τον Ζάκαριν Στάιν έρχεται ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα: η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Πλέον έχει αποδειχθεί η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της επιδείνωσης της ψυχικής υγείας των νέων και της αύξησης της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Όμως στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης η έρευνα είναι μηδενική» τόνισε ο ιδρυτής του «AI psychological Research Coalition».